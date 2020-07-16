Ная Ривера, Пол Уокер, Бодров-младший. Кто еще из знаменитостей трагически погиб в расцвете сил?

Ная Ривера

Ная Ривера арендовала лодку для прогулки по озеру Пиру, находящемся в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. В плавание она отправилась вечером 8 июля вместе с четырехлетним сыном Джози. «Только мы вдвоем», — написала девушку в своем Twitter.

Позже лодку звезды нашли. В ней был лишь ребенок в спасательном жилете. По словам мальчика, они с мамой вместе плавали, но «мама в лодку не вернулась». Спустя несколько дней тело 33-летней девушки обнаружили в воде.

Актриса играла в таких телесериалах как «Принц из Беверли-Хиллз», «Дела семейные», «Live Shot» и «Спасатели Малибу». Но настоящую пулярность ей принесла роль в сериале «Хор».

Хит Леджер

Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса», «Премии Гильдии киноактеров США» и других наград, австралийский актер Хит Леджер погиб в 28 лет. 22 января 2008 года его обнаружили мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене.

Токсикологическая экспертиза показала, что причина смерти звезды — острая интоксикация. Ее вызвало совместное действие болеутоляющих, в том числе наркотических анальгетиков, снотворных и транквилизаторов.

Это произошло вскоре после премьеры продолжения саги о Бэтмене — фильма «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана, где Леджер исполнил роль злодея Джокера. За этот образ актера удостоили премии «Оскар» посмертно.

Тело Леджера отправили в Австралию. Его кремировали. Проститься со звездой пришли порядка пятисот человек. Стоит отметить, что Хит был популярен и до «Темного рыцаря». Он знаком российскому зрителю по таким картинам, как «10 причин моей ненависти», «История рыцаря», «Горбатая гора» и другие.

Децл (Кирилл Толмацкий)

О смерти российского рэпера Децла стало известно 3 февраля прошлого года. Музыканту стало плохо после концерта в ночном клубе Ижевска. Перед трагедией молодой человек жаловался на боли в кистях и судороги. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. Ему было 35 лет. После смерти рэпера вышел его посмертный клип Inferno. У артиста остались жена Юлия и сын Антоний.

Кирилл прославился в 2000 году после выхода дебютного альбома «Кто? ты». В сборник вошла одна из его самых популярных песен — «Вечеринка». Не менее популярной работой Децла считается композиция «Письмо».

Антон Ельчин

Американский актер русского происхождения Антон Ельчин погиб четыре года назад. Выезжая из дома в долине Сан-Фернандо на своей машине молодой человек понял, что не взял сумку. Он решил вернуться за ней и вышел из авто, но забыл поставить его на ручник. В результате машина покатилась и придавила актера, прижав к кирпичной колонне. Антон погиб от асфиксии — кислородного голодания организма и избытка углекислоты в крови и тканях. Актеру было 27 лет.

Ельчин родился в Ленинграде, но спустя всего полгода переехал с родителями в Штаты, где и начал свою актерскую карьеру. Он успел сняться в таких знаменитых работах, как «Альфа Дог», «Стартрек», «Терминатор: Да придет спаситель» и другие.

Пол Уокер

Семь лет назад скончался один из главных героев «Форсажа» — Пол Уокер. Трагедия произошла в калифорнийском городке Санта-Кларита. Актер сидел на пассажирском месте спорткара. Машиной управлял друг звезды Роджер Родас. Он потерял контроль над автомобилем, когда ехал на высокой скорости. Машину развернуло на 180 градусов, спорткар задел три дерева и загорелся. Оба друга скончались на месте. На момент происшествия Уокер работал над седьмым фильмом «Форсаж». Актеру было 40 лет.

Уокер не был просто гонщиком в знаменитой кинофраншизе. Ему удалось сняться и в других работах: «Добро пожаловать в рай», «Ничего себе поездочка», «Беги без оглядки», «Белый плен», «Считанные часы», «Флаги наших отцов».

Сергей Бодров-младший

20 сентября 2002 года в результате схода ледника Колка в Кармаданском Ущелье в Северной Осетии погибли сотни человек. Среди них оказался и талантливый актер, режиссер и сценарист Сергей Бодров-младший. Он был там вместе со съемочной группой фильма «Связной». На момент смерти Бодрову было 30 лет. Его тело так и не нашли.

Роль «народного мстителя» Данилы Багрова сделала Сергея бесспорным кумиром молодежи, героем поколения и символом 90-х годов. Но это не было его единственным амплуа. Бодров успел сняться в картинках «Кавказский пленник», «Стрингер», «Восток-Запад», «Медвежий поцелуй», «Сестры». Он также был ведущим телепрограмм «Марафон-15», «Взгляд» и первого сезона проекта «Последний герой».