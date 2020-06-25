«Нагнул, подержал, отпустил». История саратовских депутатов до драки на заседании

В Саратовской областной думе на заседании комиссии по депутатской этике подрались Дмитрий Чернышевский («Единая Россия») и Николай Бондаренко (КПРФ). Причиной конфликта стал спор об уместности флажков с агитацией проголосовать по поправкам к Конституции. Оба депутата оказались достаточно скандальными в прошлом.

Заседание комиссии по депутатской этике в Саратовской областной думе 23 июня затянулось на 12 часов. Во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева уставшие чиновники решили отказаться от дискуссии в пользу драки.

Коммунист Николай Бондаренко снимал заседание на видео, а на требования прекратить запись якобы обругал коллег. После этого единоросс Анатолий Ципящук выкрикнул: «Проваливай отсюда!» — и бросил бутылку с водой в оператора. Бондаренко направился на трибуну, чтобы ответить противнику. В этот момент его остановил налетевший с кулаками представитель «Единой России» Дмитрий Чернышевский. Потасовка попала на камеру другого участника заседания.

«Когда я увидел, как он набросился на совсем не молодого Анатолия Федоровича Ципящука, пришлось вмешаться и жестко остановить потерявшего контроль над собой „блогера“. Благо вспоминать студенческое каратэ не пришлось», — написал Чернышевский.

Позже Чернышевский заявил, что никакой драки не было, ее раздули представители СМИ.

«Классная вещь СМИ. По факту: нагнул Бондаренко в Думе, подержал, отпустил. СМИ: Драка в областной думе, избитый Бондаренко обратился в правоохранительные органы. Мне 55, я далеко не в лучшей форме, Бондаренке 36. Я бы даже начал гордится собой, если бы не был историком и не рассказывал студентам, как реальные события отличаются от их интерпретации в источниках», — написал депутат.

Глава фракции ЛПДР в парламенте Саратовской области Дмитрий Пьяных заявил в своем Telegram-канале, что Бондаренко «провоцировал, оскорблял и за это получил бутылкой в маковку». Теперь саратовские единороссы хотят обратиться с жалобой на коллегу из КПРФ в МВД и мандатную комиссию.

Долгоиграющий конфликт

По словам Чернышевского, обстановка на заседании накалилась еще до потасовки. Перед началом мероприятия единороссы выставили в зале заседаний флажки с государственной символикой, посвященные грядущему голосованию по поправкам к Конституции. Коммунисту Бондаренко они показались неуместными, и он, по словам Чернышевского, закатил «истерику».

Бондаренко высказался против подобной символики в зале заседаний, так как счел ее агитацией. Он отметил, что подобная деятельность разрешена только избиркому, но никак не депутатам. «Не раздражайте людей», — призвал Бондаренко.

Чернышевский на это ответил: «Мы не уступим, мы за Россию!» Бондаренко заявил, что способен заставить их убрать флажки. В перерыве служащие действительно сняли их со столов, но Чернышевский был единственным, кто не позволил этого сделать.

Ранее оба депутата неоднократно появлялись в сводках новостей из-за своего скандального поведения или одиозных высказываний. Коммуниста Бондаренко незадолго до драки, в апреле 2020-го, исключили из состава мандатной комиссии большинством голосов, а также лишили слова на следующем заседании парламента. Это случилось из-за того, что он неоднократно делал видео- и аудиозаписи заседаний, что запрещено процедурой. Замечания в свой адрес Бондаренко игнорировал.

Единоросс Чернышевский на заседании комиссии по культуре 16 июня обматерил коммуниста Александра Анидалова. Чернышевский не выдержал во время обсуждения Дня саратовских авиастроителей — депутаты должны были утвердить дату и название праздника. После обвинения в адрес единороссов в том, что они развалили авиационный завод, который пытались, но так и не смогли остановить нацистские самолеты, Чернышевский начал кричать матом, предлагая говорившему коммунисту Анидалову проследовать со своими предложениями в известном направлении.

До этого Чернышевский накричал на председателя комиссии по культуре, общественным отношениям и информационной политике за предложение наградить почетной грамотой областной Думы начальника управления по охране объектов культурного наследия правительства региона Владимира Мухина. Он заявил, что грамота даст человеку льготы областной Думы, а председатель отметила, что грамоты даются не ради льгот, а за определенные заслуги.

«Не высказывайте свои замечания депутатам!» — ответил на это Чернышевский, существенно повысив голос.