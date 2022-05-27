Наемники пришли на Украину за деньгами и только мешают. А вот нацики и идейные куда хуже

На Украину продолжают стекаться наемники и добровольцы из разных стран. Никто этого уже не скрывает и не стесняется. Кто-то едет развлечься, кто-то — заработать. И это несмотря на то, что во многих странах наемничество карается тюрьмой. Тем не менее Украина и некоторые другие государства находят способы обойти законы и привлечь в зону конфликта еще больше людей, которые способствуют лишь разжиганию ситуации.

Разница между добровольцами и наемниками

Наемники и добровольцы различаются тем, что последним не всегда оплачивают их деятельность в конфликтах. Об этом «360» рассказал экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

«Добровольцы идут воевать по зову сердца», — отметил он.

Живов также пояснил, что добровольцам право гарантирует гуманное отношение в плену. Относительно наемников не всякая страна готова эти конвенции соблюдать. При этом они попадают на Украину централизованно — через Польшу.

Принципиальная разница в том, что одни воюют за идею, другие — за деньги Алексей Живов.

Военный эксперт Борис Джерелиевский уверен, что особой разницы между добровольцами и наемниками как таковой нет — по крайней мере с юридической точки зрения.

«И те и другие все-таки получают деньги за свои действия. Может быть, разница в сумме, но она опять-таки с юридической точки зрения значения не имеет. Вопрос может стоять лишь в квалификации», — пояснил эксперт.

Профессиональные военные в отставке

По словам Джерелиевского, есть четыре группы воюющих на Украине иностранцев. Первая — действующие военнослужащие, профессионалы, которые используют статус наемников в качестве прикрытия. Как правило, они формально выводятся в этот момент в отставку.

«Можно посмотреть послужной список: человек воевал в Ираке, в Сирии, в Афганистане, а потом внезапно вышел в отставку. Вот и первое, что он сделал, выйдя в отставку, — поехал на Украину. Такое вот турне пенсионера. Прежде всего это те самые военнослужащие стран НАТО, которые использует статус наемника как прикрытие, чтобы не было обвинений в непосредственном участии там военнослужащих НАТО против России», — отметил Джерелиевский.

Дорогостоящие представители ЧВК

Второй вариант — это профессионалы, представители различных частных военных компаний (ЧВК). Они получают очень неплохие деньги за свою работу. Однако чаще всего эти люди не подписываются на провальные миссии, где их могут действительно убить.

«Американские ЧВК, например, работают по господряду госдепартамента, Пентагона, ЦРУ. Они охраняют зарубежные миссии, оказывают помощь инструкторам в различных странах, готовят силы правопорядка или военнослужащих этих стран. Занимаются логистикой, охраной периметров зеленых зон в разных опасных точках. Как правило, все эти миссии, если и предполагают гибель, то в исключительных случаях. Они идут, чтобы зарабатывать деньги, а не погибать», — пояснил эксперт.

Он отметил, что такой контингент может находиться на Украине — или в качестве инструкторов, или для охраны или вывоза кого-то. Джерелиевский полагает, что в других целях таких наемников использовать не будут — их услуги слишком дороги, да и они сами не будут подписываться на миссии, где высок шанс погибнуть.

Романтизирующие боевые действия искатели приключений

Третий вариант — маргиналы, искатели приключений, романтики. Джерелиевский уверен, что именно они составляют значительную часть «интернационального легиона».

«Люди, которые могут не иметь вообще военного опыта или же иметь, но очень ограниченный. Не представляю, что с ними произойдет и с чем они встретятся на Украине. Они соглашаются на небольшие деньги. Как правило, боевая ценность их невелика», — отметил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Идейные нацисты и русофобы

Четвертая же группа людей — идейные нацисты или русофобы. Например, «Грузинский легион», с которым плотно работают как британская, так и американская разведки. Его представители по-своему мотивированы и способны на любые военные преступления. Таких людей зачастую используют как прикрытие для своих.

«Думаю, что использование в разного рода провокациях было не спонтанным, а вполне целенаправленным, когда стремились максимально повысить градус ненависти в боевых действиях», — пояснил Джерелиевский.

Почему наемничество запрещено во многих странах

Во многих странах, например, в России, Польше, наемничество карается тюрьмой. Оно рассматривается как военное преступление, отметил Джерелиевский. Здесь есть вопросы, в том числе морально-этического порядка. Ведь зачастую такая деятельность сопровождается нелегальными моментами, например, контрабандой оружия.

«Наемничество расценивается как достаточно опасный феномен», — подчеркнул эксперт.

Как Украина узаконивает наемников

Однако на Украине зачастую специально узаконивают деятельность зарубежных военных, официально принимая их на службу в ВСУ, напомнил Джерелиевский.

Как мы знаем, в той же 36-й бригаде, которая сдалась в Мариуполе, был целый ряд иностранных наемников, которые находились на военных должностях именно в подразделении ВСУ, получали зарплату, имели соответствующие документы и так далее Борис Джерелиевский военный эксперт.

Более того, после принятия закона об особом статусе поляков на Украине конкретно эти люди смогут командовать напрямую подразделениями силовых структур. С этим согласен и Живов.

«Это попытка узаконить иностранных наемников. В первую очередь польских, которые, возможно, уже в достаточно большом количестве находятся в зоне специальной операции, но находятся там абсолютно нелегально. Рада с первого дня начала пытаться разработать те правовые нормы, которые помогут узаконить наемников в ВСУ», — отметил он.

Более того, по мнению Джерелиевского, ЧВК индивидуализируют наемничество и уводят его в определенные правовые рамки.

Присутствие наемников на Украине разжигает конфликт

Джерелиевский уверен, что участие наемников в боевых действиях на Украине ухудшает ситуацию. Ведь это лазейка для стран НАТО для борьбы против России. Также подобный контингент добавляет украинской стороне ожесточенности.

«Иностранные наемники — это не те, кто готов жалеть и защищать население той стороны, на которой они воюют. Это чужие для них люди, и, строго говоря, им плевать на них. Уже наемники засветились», — отметил Джерелиевский.

Источник фото: РИА «Новости»

Живов же добавил, что воевать с профессионалами всегда тяжело. Он уверен, что отношение к наемникам со стороны российских войск должно быть более жестким, потому что Россия неоднократно заявляла, что кому бы то ни было в зоне боевых действий, кроме сторон конфликта, делать нечего.