На Украину прибыли тысячи наемников, преимущественно из стран НАТО. Среди них есть военные редкой специальности, но на допросах они прикидываются поварами и кинологами. Своими мыслями с «360» поделился эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии Роман Насонов. Далее — его прямая речь.

То, что на «Азовстали» есть наемники — это ясный факт. Наемник — это военнослужащий, зачастую наполовину действующий, который до конца не расторг контракт со своей воинской частью. Он может уйти в командировку. Во время это командировки он получает дополнительные деньги. Так же это может быть военнослужащий, который уже расторг контракт и убыл туда своим решением. В первом и во втором варианте, наемник — это человек, четко являющийся звеном между своим государством и специальными службами.

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Просто так в эту категорию для исполнения задач не попасть. У них есть свои организационные моменты, и управление данными военнослужащими начинается специальными службами государств, из которых они призваны. В данном случае это натовцы. У них есть специальная пометка при пересечении границы. Видно, идет утечка информации от миграционной службы как стран НАТО, так и Украины, и мы уже достаточно точно знаем количество военнослужащих в стране. У нас есть в том числе и фотографии.

При заключении контрактов, перед тем как прибыть, определяется потребность в той или иной военно-учетной специальности. Самые распространенные — стрелки, снайперы, водители, но многие из них преднамеренно указывают в контракте что они повара, медики. Часть из них имеют дипломы, подтверждающие ту или иную деятельность, но эта категория не представляет интереса. А вот операторы беспилотных летальных аппаратов очень востребованы.

Востребованы также специалисты диверсионных средств, особенно на водных в акваториях, например в Черном море. И впервые на европейском театре военных действий применены специалисты организации контрбатарейной борьбы. Категория этих военных — старший офицер и майор-подполковник. Есть те, кто мог использовать свою практику управления артиллерийскими подразделениями. Если судить по национальному признаку, то больше всего из Польши.

Их действия — управляемый процесс, который утверждается специальными службами государств. Количество наемников тоже определяется ими. Просто так туда проникнуть и договориться невозможно. Информация о том, что к границе подходит гражданин с теми или иными боевыми навыками, сообщается Украине преднамеренно.

Их психологический портрет имеет несколько аспектов. Способы воздействия на данную категорию — это не только размещение ими у себя в соцсетях свидетельств тех или иных бравурных действий со своим оружием, но и ответ на вопрос в качестве военнопленного, которыми по сути они не являются. Поэтому чем чаще мы будем крутить для них видео с их допросом, где они все превратились в поваров, подносчиков, в метеослужбу, в кинологов, то тем больше будет эффект.

Их денежное вознаграждение зависит от от многих факторов. Первая ли это командировка, какая должность у него — офицерская, сержантская или рядовая. На какой срок и какая у него страховка — это все определяется в контракте, который заключают со своей специальной службой на территории своего государства. Будут ли оплачены его похороны, будут ли спецслужбы организовывать попытку извлечь его из плена. И все это будет определять сумму.

Для офицерской должности это где-то от 1,5 до двух с половиной тысячи в сутки в районе боевых действий. За каждые сутки идет отметка. Но им это надо подтвердить своим кураторам видео- или фото-нахождением.

Больше военные сталкиваются с наемниками со стран бывшего СССР. Грузия ведет себя достаточно лояльно как государство, но не лояльно ведет себя часть ее граждан, которые прибыли на эту территорию преднамеренно. Их больше 283 человек было на этапе регистрации. Сейчас уже около 300.

Но российские военнослужащие с ними встретятся. Границу пересекли около 6800 наемников — это немалое количество. Но нет смысла бояться их. Снайперская пуля, осколок поразит любого вне национальной принадлежности. Каких-то особых навыков у них нет, поэтому ничем они особенно не отличаются.

Женщины в рядах наемников, так называемые «белые колготки» тоже могут встретиться. Украина их активно вербует и привлекает, и они готовы противодействовать демилитаризации и денацификации. Но интенсивность борьбы и местность применения другая. Снайперские дуэли уже имеют место, но не так, как в чеченских кампаниях.