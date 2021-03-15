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    15 марта 2021, 20:18

    Наедине со стаффордами. Чужие псы могли подтолкнуть подростка в Москве к прыжку из окна

    Анастас Машковцев, Максим Селиков, Мария Бокарева

    В Москве из окна шестого этажа выпала и разбилась 14-летняя девочка. Полиция подозревает, что подросток пытался спастись от бойцовых собак, которые находились в квартире. Хозяин псов уверен — они ни при чем. Но экспертиза не помешает.

    Американский стаффордширский терьер на фоне многоэтажного дома

    На западе Москвы погибла четырнадцатилетняя девочка. Ее тело обнаружили вблизи одного из жилых домов на улице Барклая. Травмы восьмиклассницы характерны для падения с высоты. Также при осмотре тела были обнаружены следы, которые могли остаться от укуса собаки.

    Как сообщили в прокуратуре Москвы, девочка пришла ночевать к своему 15-летнему знакомому. Взрослых в квартире не было, но с подростками было два американских стаффордширских терьера. Сейчас следователи допрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей. Также изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

    Есть версия, что собаки напали на девочку и не менее пяти раз укусили за руки. Спасаясь от псов, восьмиклассница решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла, передал ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

    СМИ писали, что в квартире находилась целая компания из пяти человек. И четверо из них в момент падения девушки как раз выходили из подъезда. Молодых людей заметила соседка, которая выглянула в окно, услышав звуки борьбы в квартире, а затем — упавшего тела, написала «Москва24».

    Тем же СМИ отец парня подтвердил, что его сын ушел из дома, оставив подругу одну. Однако он уверен, что сын не запирал девушку наедине с собаками. При этом отец подтвердил, что молодому человеку запрещали приводить гостей в дом. Но, оставшись один, парень тут же позвал к себе друзей.

    Соседи рассказали, что в последний месяц на девятом этаже дома постоянно собиралась компания каких-то подростков и распивала алкоголь. Не стал исключением и вечер накануне происшествия — жильцы также слышали разговоры и звон бутылок. Самого же хозяина собак соседи описали как нормального и адекватного человека, рассказал «Лайф».

    Стаффы ни при чем?

    Владелец собак Сергей в разговоре с «360» решительно заявил, что нигде в квартире не было ни капли крови, а красные пятна, что попали на видео в СМИ, — это реактив для снятия отпечатков. Мужчина настаивает, что собаки в происшествии не виноваты.

    Но у публики образ американских стаффордширских терьеров прочно связан образом собаки-убийцы. С этим стереотипом решительно не согласна владелица питомника «Ценный Приз» Илона Захарова.

    «Американские стаффордширские терьеры — совершенно точно собаки не для всех. Но это достаточно благополучная и очень социальная порода. Причем это, пожалуй, единственная, где проводилась селекция на лояльность к человеку. Собаки, проявляющие любую агрессию к человеку, уничтожались физически», — пояснила заводчица в беседе с «360».

    Внимание к деталям

    При этом спровоцировать псов на нападение все-таки возможно. Зоозащитница Мария Щеглова в разговоре с «360» отметила, что нужно выяснить основную причину происшествия.

    «Нужно проводить психологическую экспертизу хозяев собак и выяснять, как они воспитывали своего ребенка, своих животных, какие условия были в семье. Опросить свидетелей, соседей и дождаться результатов экспертизы», — сказала Мария Щеглова.

    По словам зоозащитницы, происшествие могло спровоцировать множество поводов. Подростки могли заиграться с собаками, не совсем понимая, как себя вести с животными. Псы могли напугать девочку, которая, запрыгнув с испугу на подоконник, случайно выпала из окна.