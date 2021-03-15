Наедине со стаффордами. Чужие псы могли подтолкнуть подростка в Москве к прыжку из окна

В Москве из окна шестого этажа выпала и разбилась 14-летняя девочка. Полиция подозревает, что подросток пытался спастись от бойцовых собак, которые находились в квартире. Хозяин псов уверен — они ни при чем. Но экспертиза не помешает.

На западе Москвы погибла четырнадцатилетняя девочка. Ее тело обнаружили вблизи одного из жилых домов на улице Барклая. Травмы восьмиклассницы характерны для падения с высоты. Также при осмотре тела были обнаружены следы, которые могли остаться от укуса собаки.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, девочка пришла ночевать к своему 15-летнему знакомому. Взрослых в квартире не было, но с подростками было два американских стаффордширских терьера. Сейчас следователи допрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей. Также изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Есть версия, что собаки напали на девочку и не менее пяти раз укусили за руки. Спасаясь от псов, восьмиклассница решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла, передал ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

СМИ писали, что в квартире находилась целая компания из пяти человек. И четверо из них в момент падения девушки как раз выходили из подъезда. Молодых людей заметила соседка, которая выглянула в окно, услышав звуки борьбы в квартире, а затем — упавшего тела, написала «Москва24».

Тем же СМИ отец парня подтвердил, что его сын ушел из дома, оставив подругу одну. Однако он уверен, что сын не запирал девушку наедине с собаками. При этом отец подтвердил, что молодому человеку запрещали приводить гостей в дом. Но, оставшись один, парень тут же позвал к себе друзей.

Соседи рассказали, что в последний месяц на девятом этаже дома постоянно собиралась компания каких-то подростков и распивала алкоголь. Не стал исключением и вечер накануне происшествия — жильцы также слышали разговоры и звон бутылок. Самого же хозяина собак соседи описали как нормального и адекватного человека, рассказал «Лайф».

Стаффы ни при чем?

Владелец собак Сергей в разговоре с «360» решительно заявил, что нигде в квартире не было ни капли крови, а красные пятна, что попали на видео в СМИ, — это реактив для снятия отпечатков. Мужчина настаивает, что собаки в происшествии не виноваты.

Но у публики образ американских стаффордширских терьеров прочно связан образом собаки-убийцы. С этим стереотипом решительно не согласна владелица питомника «Ценный Приз» Илона Захарова.

«Американские стаффордширские терьеры — совершенно точно собаки не для всех. Но это достаточно благополучная и очень социальная порода. Причем это, пожалуй, единственная, где проводилась селекция на лояльность к человеку. Собаки, проявляющие любую агрессию к человеку, уничтожались физически», — пояснила заводчица в беседе с «360».

Внимание к деталям

При этом спровоцировать псов на нападение все-таки возможно. Зоозащитница Мария Щеглова в разговоре с «360» отметила, что нужно выяснить основную причину происшествия.

«Нужно проводить психологическую экспертизу хозяев собак и выяснять, как они воспитывали своего ребенка, своих животных, какие условия были в семье. Опросить свидетелей, соседей и дождаться результатов экспертизы», — сказала Мария Щеглова.

По словам зоозащитницы, происшествие могло спровоцировать множество поводов. Подростки могли заиграться с собаками, не совсем понимая, как себя вести с животными. Псы могли напугать девочку, которая, запрыгнув с испугу на подоконник, случайно выпала из окна.