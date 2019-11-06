Корреспондент британского издания The Mirror 30-летняя Талия Шэдуэлл неожиданно начала получать массу спама. Причем, бездетная женщина, которая пока не задумывалась о ребенке, была завалена предложениями о покупке детской одежды, игрушек и прочих сопутствующих беременности товаров.

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Поначалу рекламную атаку в Facebook она всерьез не восприняла и сочла ее забавной. Талия решила, что маркетологи сочли 30-летнюю женщину, которая систематически «лайкает» фотографии малышей своих друзей и находится в фертильном возрасте, входящей в их целевую аудиторию.

«Постоянный спам о детях был надоедливым, но смешным — как будто любящий контролировать все родственник спрашивал, когда я уже выйду замуж», — написала она.

Талия не стала беспокоиться, но неожиданно ситуация получила развитие и вот тут она уже не на шутку испугалась. 3 ноября женщина зашла в приложение на смартфоне, которое отслеживало ее менструальные циклы. Она увидела уведомление о том, что ее месячные начались «очень поздно».

«Я просто забыла отметить цикл в прошлом месяце, а так как уведомления в этом приложении у меня отключены, не увидела это сообщение. Но приложение определенно заметило это. Я добавила информацию о цикле, и почти тут же реклама о детях исчезла», — заявила Талия.

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Женщина забеспокоилась, и решила проверить настройки приватности приложения. Она обнаружила, что разработчики пообещали не передавать третьим лицам информацию, которую она вводит. Но в соглашении не было недвусмысленного утверждения, что приложение не будет делиться агрегированными данными. То есть, общими схемами того, как женщины пользуются программой.

Поскольку прямых доказательств у нее не было, корреспондент британского издания не стала называть приложение. Однако скрыть свою тревогу не смогла и не захотела.

«В будущем социальные медиа-технологии узнают, что я беременна раньше, чем я сама. И меня это пугает», — заявила женщина.

Источник фото: Pixabay

Талия подчеркнула, что проблема сбора данных касается не только журналистов, которые занимаются расследованием такого рода преступлений, но каждого пользователя.

Она подчеркнула, что у компаний есть стимул использовать непрозрачный процесс взаимодействия с различными веб-сайтами. Это явление уже получило название «надзорный капитализм».

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Талия признала, что большинство пользователей сталкиваются с тем, что слишком мало знают о том, как хорошо технологии осведомлены о них самих. Ведь механизмы ответственности за сбор и использование личной информации не отработаны в должной мере.

«В мире, где реклама больше не ограничивается биллбордами и журналами, я не хочу, чтобы она стала настолько проникающей, что заставит меня нервничать. Как мы дошли до этого? Люди следят за своим здоровье, считают калории и пройденные шаги. А разработчики соцсетей придумали, как монетизировать эти данные. Я лишилась сна!» — возмутилась корреспондент.

Источник фото: Pixabay

Разумеется, технологии делают жизнь современных людей лучше и удобнее. «Пронырливые алгоритмы» помогают найти нужны товар или информацию, но они далеко не всегда работают на благо пользователя.

Несмотря на огромное количество расследований, люди все еще не знают, как защитить себя от назойливого любопытства корпораций, и не предоставить им о себе больше информации, чем они хотели бы.