Надымательство: как мужчины становятся жертвами кальяна и Tinder

Tinder максимально упростил знакомства, но иногда эта простота обманчива и даже опасна. О популярной схеме «развода» одиноких мужчин и плюсах старомодности рассуждает колумнист «360».

Сначала легкий сетевой треп, небрежный флирт и ни к чему не обязывающие комплименты. Затем свидание — естественно, в модном месте. Это кальянная в самом центре столицы, здесь всегда приглушенный свет и услужливые официанты, устно перечисляющие услуги заведения. Приятный вечер в клубах ароматного дыма подходит к концу, и на стол ложится счет: в графе «итого» как минимум 15 тысяч рублей, а то и на порядок больше.

Так закончилось не одно Tinder-свидание, оказавшееся лишь инновационной формой SMS-спама. О новой технологии развода любвеобильных мужчин Telegram-каналу Mash рассказала смелая девушка, отказавшаяся участвовать в афере — она хотела стать хостес в баре или ресторане, а вовсе не участницей коварной схемы по «разводу лохов».

Ее рассказ — хороший повод поговорить о вечной теме: как технологии, созданные во благо, начинают использоваться для откровенного надувательства.

Сладкий дым обмана

Кальянная… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Так хочется переиначить пушкинские стихи, наблюдая за взлетами и падениями моды на кальяны, ставшие привычными атрибутами клубного отдыха. Сначала в Москве, а потом и других крупных городах число кальянных в последние годы росло — заведения этого типа стали чем-то средним между кафе, рестораном, караоке и развлекательным центром, привлекающим как молодежь, так и более зрелую публику.

Этот стереотип часто встречается в разнообразных сериалах и клипах поп-исполнителей: хозяин жизни весь в золоте и с расстегнутой рубашке развалился на подушках огромного дивана и лениво наблюдает за одалисками (или официантками), время от времени поднимая усыпанную перстнями руку и делая затяжку из мундштука с гибким шлангом.

Благодаря грамотной рекламе кальян стал одним из символов доступной роскоши и гламурным вариантом банального курения. По версии любителей пускать пузыри, кальян даже выручает заядлых курильщиков, освобождая их от никотиновой зависимости.

Это неправда: вред от курения не уменьшается, даже если табачный дым охлаждать или фильтровать через кальянную колбу. Но кто будет слушать занудных специалистов, раз за разом связывающих активное употребление кальяна с раком легких и даже слабоумием? Особенно в Москве, где так много любителей жить ярко и быстро.

Что ж, если не верите врачам, поверьте авторам хроники происшествий — случай, описанный девушкой-хостес, не единичный, а завлечение клиентов с помощью женских чар стало новой бизнес-моделью для некоторых особо нечистоплотных владельцев кальянных.

В Японии есть ночные заведения, где можно пригласить хостес к себе за стол, поболтать и угостить коктейлем. Однако это не навязанная услуга, ведь гость заранее представляет, сколько заплатит или оставит на чай. Не знаю, нарушен ли закон в ситуации, когда сотрудница кальянной заманивает клиента на свидание с целью выбить как можно больше денег, но все известные моральные принципы нарушены совершенно точно. Вернее, их не нарушили, а свайпнули влево.

Принцип свайпа

Почему такая схема «разводилова» показалась кому-то интересной и прибыльной? Тут стоит благодарить простоту, с которой можно завязывать новые знакомства через Tinder. Конечно, создатели приложения делали его вовсе не ради того, чтобы подарить мошенникам всех мастей удобный инструмент для организации мутных схем.

Однако нечистые на руку люди всегда видят возможность там, где не предусмотрена защита не только от дурака, но и от подлеца. Слишком уж просто и без лишних фильтров работает это приложение, которое свело поиск любви или интима к простому движению пальцу влево или вправо — свайпу.

Геймификация процесса построения отношений привлекает пользователей по всему миру. Им кажется, что они герои увлекательного квеста, пролистывающие сотни портретов в поисках партнера, которого, как в любой игре, можно подобрать под свой изысканный вкус.

Есть, конечно, профили с пожеланиями, перечислением достоинств и недостатков, а также прочие необходимые элементы приложения для знакомств, но главный акцент сделан на фотографиях и скорости, с которой можно выбрать «подходящий товар». Tinder — идеальная программа эпохи развитого капитализма. Она, к примеру, позволяет найти партнера в определенном радиусе. Никакой романтики, просто зашел в здание, пощелкал десяток раз и выбрал наиболее смазливое изображение.

Поверхностно? Не то слово. Зато удобно и современно: зачем тратить время на то, чтобы найти человека в реальной жизни, познакомиться с ним поближе, дождаться возникновения взаимных чувств — когда есть свайп и лайк? Осталась одна нерешенная проблема: геймификация заставляет забыть о том, кто находится по другую сторону свайпа и с кривой ухмылкой ждет очередного «игрока», наивно полагающего, что он альфа-самец и хозяин ситуации.

Полгода назад в прессу попала информация о популярном виде мошенничества через Tinder. Девушки часто первыми лайкали парней, активно вели переписку и предлагали пойти на свидание — опять же в кальянную или бар. Столик надо было заказать сразу и с предоплатой в районе пяти тысяч рублей. Дальше незадачливый Tinder-ловелас оставался и без денег, и без свидания — стоило проверить место встречи, оказывалось, что в реальности его не существует. Стоит ли удивляться, что отдельные нахалы пошли еще дальше и теперь используют Tinder для «раздевания» мужчин уже в реально существующих кальянных?

Грустно, что некоторые молодые люди по-прежнему попадаются на эту удочку, получая в «подарок» от продавцов дыма и пустоты дыру в бюджете и разбитое сердце. С другой стороны, это хороший урок — не все, что модно и современно, окажется полезным лично для вас.

Пусть знакомство в метро или библиотеке выглядит как артефакт минувшей эпохи — этот способ не подводил наших отцов, а чем мы хуже? Впрочем, выбор за вами. В Tinder или на сайте знакомств тоже может повезти, но тут главное помнить, что лучше выглядеть дураком в глазах «продвинутой» публики, чем оказаться им на самом деле.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.