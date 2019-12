Надомогался на 25 миллионов. Как разваливалось дело Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн заплатит обвинившим его в домогательствах женщинам 25 миллионов долларов. Если мировое соглашение одобрит суд, продюсеру не придется признавать вину и скандальное дело против него окончательно развалится.

25 миллионов за пожизненное

После двух лет юридических споров Харви Вайнштейн и совет директоров его обанкротившейся киностудии The Weinstein Company достигли предварительного соглашения с предполагаемыми жертвами его домогательств. Поскольку компания находится в стадии банкротства, женщины должны предъявить свои исковые требования вместе с кредиторами, пишет The New York Times.

По достигнутой договоренности 30 бывших сотрудниц и актрис получат 25 миллионов долларов от страховых компаний, представляющих студию. Выплата обвинителям станет частью общей суммы 47 миллионов для погашения обязательств компании. Правда, 12 миллионов из них составят судебные издержки.

Как будут производиться выплаты, пока не ясно. Восемнадцать предполагаемых жертв поделят 6,2 миллиона долларов. Еще 18,5 миллиона пойдут подателям коллективного иска, любым будущим заявителям, которые могут появиться до закрытия дела, и на погашение иска прокуратуры Нью-Йорка.

Взамен Вайнштейну не придется признавать вину или компенсировать ущерб из собственных средств. Кроме того, если соглашение одобрит суд, оно положит конец почти каждому подобному иску против продюсера и его бывшей студии. И главное: Вайнштейн избежит пожизненного заключения, которое грозило бы ему, если бы обвинения подтвердились.

Развал дела

В октябре 2017 года The New York Times опубликовала десятки обвинений в сексуальных домогательствах против Вайнштейна. Газете их передали актрисы и сотрудницы студии, которых он домогался более 30 лет. После скандала продюсера уволили из его же компании. В полиции начали расследование, а против Вайнштейна возбудили несколько уголовных дел об обвинениях в изнасилованиях первой и третьей степеней и преступных действиях сексуального характера.

Но после бодрого старта дело потихоньку начало разваливаться. Сначала адвокат и эксперт по юридическим вопросам CNN Марк Герагос рассказал о подковерной войне между стремящейся посадить продюсера полицией Нью-Йорка и прокуратурой Манхэттена, оттягивающей передачу дел в суд. Ведомство противилось из-за несогласованности: правоохранители, не уведомив надзорный орган, организовали запись разговора Вайнштейна с одной из жертв домогательств, моделью Амброй Баттиланой Гутиеррез.

Затем с продюсера сняли обвинение от актрисы Люси Эванс, которая была несовершеннолетней на момент приставаний. Вроде как намудрил следователь, посоветовавший девушке удалить некоторые сообщения из телефона. Затем студия начала процедуру банкротства и обвинители наблюдали, как с 90 миллионов долларов уменьшается предполагаемый фонд компенсаций.

Шансы на срок

Впрочем, шансы на получение Вайнштейном срока еще имеются, пишет The Washinton Post, поскольку минимум четыре обвинителя не согласились на условия продюсера. Так, телевизионный продюсер Александра Каноза и актриса Ведил Дэвид, подавшие отдельные гражданские иски, намерены оспорить предварительную договоренность. Адвокат Канозы Томас Джуффра заявил, что в предлагаемой сделке «нет ничего справедливого».

Дуглас Уигдор, представляющий интересы Дэвид, заявил, что его клиент возражает против сделки из-за пункта, гласящего, что в случае отказа от участия Вайнштейн сможет использовать еще миллион долларов из компенсационного фонда на свою защиту. А клиентке будет запрещено преследовать членов правления или страховые компании в судебном порядке.

Остальные предпочли согласиться с предложением. «Многое из того, что произошло с нами, находится вне срока давности. Даже ошибочное урегулирование может принести некоторую справедливость и облегчение», — пояснила 56-летняя актриса Кейтлин Дулани, обвинившая Вайнштейна в сексуальных нападениях в середине 1990-х годов.