«Надо работать в режиме 24 на 7». Депутаты Госдумы поддержали идею сократить отпуска

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что у политиков отпусков не бывает, и предложил сократить их депутатам и чиновникам. Инициативу еще предстоит рассмотреть, но представители думских фракций уже как один поддержали такое решение. Многие признались, что и так привыкли работать во время отпусков и выходных.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал брать пример с президента Российской Федерации Владимира Путина, который всегда на работе. По мнению спикера ГД, учитывая нынешние условия, пора рассмотреть вопрос сокращения отпусков российских депутатов и чиновников.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — процитировала Володина пресс-служба Госдумы.

Предполагается, что после рассмотрения инициативы парламентарии внесут поправки в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания». Сейчас депутаты отдыхают 42 календарных дня, госслужащие — 45. Минимальный отпуск в России, согласно трудовому законодательству, продолжается 28 дней.

Источник фото: РИА «Новости»

Мнения депутатов Государственной думы РФ

КПРФ

Депутат Государственной думы VIII созыва, член фракции КПРФ Михаил Берулава в разговоре с «360» отметил, что полностью поддерживает предложение Володина существенно сократить количество дней отпуска для российских депутатов и чиновников.

Если это целесообразно, если в этом есть необходимость и это нужно стране, я за. Особенно если такое предложение вносит один из руководителей, спикер Госдумы. Он же не берет такие решения с потолка, у него есть определенные планы, задачи, которые мы всегда поддержим Михаил Берулава фракция КПРФ.

ЛДПР

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что депутаты Либерально-демократической партии России уже давно взяли за правило трудиться без перерывов.

Это решение абсолютно целесообразно. У депутатов фракции ЛДПР вообще нет никаких отпусков, мы все активно готовимся к проведению выборов, к региональным кампаниям. Поэтому у нас нет времени отдыхать Борис Чернышов фракция ЛДПР.

Источник фото: РИА «Новости»

«Единая Россия»

Депутат Государственной думы VIII созыва, член фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев отметил, что с учетом обстоятельств, в которых Россия находится сегодня, решение об ограничении отпусков очень целесообразно. Ведь депутаты, чиновники — это граждане России, взявшие на себя повышенные обязательства перед обществом. Они должны соответствовать духу времени и происходящих событий.

Я поддерживаю позицию Володина и считаю, что она всем нам необходима. Нам нужно не в риторику уходить — это будут три недели или две? Ни одной! Мы должны принять принципиальное решение и сказать: «Нет отпускам!» Все, надо пахать, надо работать в режиме 24 на 7, что я, в принципе, и так стараюсь делать Султан Хамзаев фракция «Единая Россия».

«Новые люди»

Председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев признался, что для него постоянная работа — нормальное условие жизни. Ведь даже когда не нужно присутствовать на заседаниях в Госдуме, у политиков хватает дел: нужно бывать на встречах, обсуждать законопроекты и многое другое.

На самом деле у политиков нет отпусков как таковых. Я считаю, что даже в свободное время нужно работать, взаимодействовать, следить за тем, что происходит в законодательном поле. Поэтому, наверное, отпуск депутата должен носить больше номинальный формат, чтобы не нарушать трудовое законодательство Сангаджи Тарбаев фракция «Новые люди».

«Справедливая Россия — За правду»

Депутат Госдумы VIII созыва, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Аксаков также согласился с предложением спикера Госдумы. Ведь большинство депутатов и так работают постоянно, несмотря на положенный им отдых.