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    22 июля 2022, 17:45

    «Надо работать в режиме 24 на 7». Депутаты Госдумы поддержали идею сократить отпуска

    Член «Единой России» Хамзаев заявил, что депутаты должны полностью отказаться от отпусков

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что у политиков отпусков не бывает, и предложил сократить их депутатам и чиновникам. Инициативу еще предстоит рассмотреть, но представители думских фракций уже как один поддержали такое решение. Многие признались, что и так привыкли работать во время отпусков и выходных.

    Пляжная панама, солнечные очки и заседание в Госдуме

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал брать пример с президента Российской Федерации Владимира Путина, который всегда на работе. По мнению спикера ГД, учитывая нынешние условия, пора рассмотреть вопрос сокращения отпусков российских депутатов и чиновников.

    «Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — процитировала Володина пресс-служба Госдумы.

    Предполагается, что после рассмотрения инициативы парламентарии внесут поправки в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания». Сейчас депутаты отдыхают 42 календарных дня, госслужащие — 45. Минимальный отпуск в России, согласно трудовому законодательству, продолжается 28 дней.

    «Надо работать в режиме 24 на 7». Депутаты Госдумы поддержали идею сократить отпуска | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Мнения депутатов Государственной думы РФ

    КПРФ

    Депутат Государственной думы VIII созыва, член фракции КПРФ Михаил Берулава в разговоре с «360» отметил, что полностью поддерживает предложение Володина существенно сократить количество дней отпуска для российских депутатов и чиновников.

    Если это целесообразно, если в этом есть необходимость и это нужно стране, я за. Особенно если такое предложение вносит один из руководителей, спикер Госдумы. Он же не берет такие решения с потолка, у него есть определенные планы, задачи, которые мы всегда поддержим

    Михаил Берулава

    фракция КПРФ.

    ЛДПР

    Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что депутаты Либерально-демократической партии России уже давно взяли за правило трудиться без перерывов.

    Это решение абсолютно целесообразно. У депутатов фракции ЛДПР вообще нет никаких отпусков, мы все активно готовимся к проведению выборов, к региональным кампаниям. Поэтому у нас нет времени отдыхать

    Борис Чернышов

    фракция ЛДПР.

    «Надо работать в режиме 24 на 7». Депутаты Госдумы поддержали идею сократить отпуска | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    «Единая Россия»

    Депутат Государственной думы VIII созыва, член фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев отметил, что с учетом обстоятельств, в которых Россия находится сегодня, решение об ограничении отпусков очень целесообразно. Ведь депутаты, чиновники — это граждане России, взявшие на себя повышенные обязательства перед обществом. Они должны соответствовать духу времени и происходящих событий.

    Я поддерживаю позицию Володина и считаю, что она всем нам необходима. Нам нужно не в риторику уходить — это будут три недели или две? Ни одной! Мы должны принять принципиальное решение и сказать: «Нет отпускам!» Все, надо пахать, надо работать в режиме 24 на 7, что я, в принципе, и так стараюсь делать

    Султан Хамзаев

    фракция «Единая Россия».

    «Новые люди»

    Председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев признался, что для него постоянная работа — нормальное условие жизни. Ведь даже когда не нужно присутствовать на заседаниях в Госдуме, у политиков хватает дел: нужно бывать на встречах, обсуждать законопроекты и многое другое.

    На самом деле у политиков нет отпусков как таковых. Я считаю, что даже в свободное время нужно работать, взаимодействовать, следить за тем, что происходит в законодательном поле. Поэтому, наверное, отпуск депутата должен носить больше номинальный формат, чтобы не нарушать трудовое законодательство

    Сангаджи Тарбаев

    фракция «Новые люди».

    «Справедливая Россия — За правду»

    Депутат Госдумы VIII созыва, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Аксаков также согласился с предложением спикера Госдумы. Ведь большинство депутатов и так работают постоянно, несмотря на положенный им отдых.

    Это нормально. Реально, по себе знаю — нахожусь на работе практически постоянно, несмотря на отпускное время. Так что будет узаконено сокращение отпусков или нет, в любом случае для многих из нас ничего не измениться — мы и так работаем в таком графике

    Анатолий Аксаков

    фракция «Справедливая Россия — За правду».