Участники рок-группы «Маневры» запомнили Надиру Садыкову яркой и смелой. Ее тело нашли спустя месяцы после смерти

Экс-солистку подмосковной рок-группы «Маневры» Надиру Садыкову и ее мать нашли мертвыми в Москве. Тела лежали в ванной. На шее исполнительницы обнаружили веревку, другой конец которой был привязан к кастрюле.

Мертвых вокалистку рок-группы «Маневры» Надиру Садыкову и ее мать Рану нашли в квартире дома на улице Тихомирова. По словам источника агентства новостей «Москва» в правоохранительных органах, тела 44-летней и 67-летней женщин пролежали в ванной настолько долго, что сильно разложились.

«На шее Надиры Садыковой была петля, другой конец веревки привязан к кастрюле под трупами», — сказал он, уточнив, что в мусорном ведре правоохранители обнаружили несколько пустых упаковок фенозепама.

Пока не ясно, носит ли их смерть криминальный характер. Этот вопрос, а также причины смерти Надиры и Раны сейчас выясняют в Следственном комитете.

«14 ноября 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тихомирова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин 1953 и 1975 годов рождения, с выраженными гнилостными изменениями. По данному факту проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам соседей, в последний раз они видели женщин еще в июле. А на страничку «ВКонтакте» исполнительница на заходила с 2 августа. Поиски женщин начались после обращения в полицию дяди Надиры, 70-летнего Рафката, сообщил «Московский комсомолец». Он уточнил, что последний раз общался с родственницами в апреле. Последнюю неделю он пытался дозвониться до них, но оба телефона были отключены, а дверь никто не открыл.

Искала себя в творчестве

Последние годы, сообщил Рафкат, племянница жила с матерью. Постоянной работы не имела и перебивалась случайными заработками. В беседе с «360» представитель «Маневров» Ольга Журавель предположила, что после распада группы Надира пыталась продолжить занятия музыкой.

Около девяти или десяти лет назад она звонила Ольге, предлагая устроиться в «какой-то музыкальный проект, зарабатывать хорошие деньги». Журавель, у которой уже была любимая работа, отказалась. О других подробностях жизни Надиры собеседница не знает, связь с ней потерялась почти сразу после этого.

«Я могу предположить, что она пыталась найти себя в творческой какой-то жизни. Реализовать себя где-то как творческую личность. Но говорили, что ее работа никак не связана с музыкой. Мне кажется, хотя я не уточняла ни у кого, что она работала не на творческой работе», — добавила Ольга.

Лучшая рок-группа Троицка

Надира Садыкова родилась 23 января 1975 года в Ташкенте. Учебу в школе совмещала с музыкальным училищем. После семья переехала в Россию. В 90-х стала вокалисткой троицкой рок-группы «Маневры». Вместе с гитаристом Иваном Широковым (Вано) составляла ядро коллектива.

Песни музыкантов звучали на «Нашем радио», две песни вошли в сборник «Рок из подворотен». Их арт-роковая композиция «Горные вершины» заняла первое место в интернет-проекте «Герой нашего времени». В 2007 году «Маневры» признали лучшей троицкой рок-группой. Коллектив выступал не только в родном городе, но и столичных клубах «Ниагара», «Точка», «1Rock». А широкая интернет-общественность узнала коллективе после появления демо-трека по сюжету книги Дмитрия Глуховского «Метро-2033».

Хотя «Маневры» просуществовали около 10 лет, подчеркнула Журавель, группа была заметна среди других рок-коллективов. Гитарист Вано — очень талантливый музыкант, композитор и аранжировщик. А Нади была харизматичной вокалисткой с неподражаемым голосом

«Они составляли костяк группы. Она была смелая, рискованная, раскрепощенная, эпатажная певица, общительная, заводная», — вспоминает Ольга.

В беседе с «360» Иван Широков пояснил, что после распада «Маневров» в 2008 году с Надирой ни разу не общался. Поэтому о ее жизни в последние годы ничего не знает. О смерти бывшей коллеги по сцене узнал от журналистов.

«Она была очень талантливым, очень интересным автором песен. Обладала очень необычным голосом. Была яркой девушкой. У нее было много друзей, она любила общаться с людьми, любила выступать», — вспомнил он.