Надгробия под ногами

Работы по замене бордюров в Москве продолжаются. Демонтаж старых камней приводит к тому, что многие узнают о неприятных моментах жизни российской столицы. В Сети начала расходиться фотография разрезанных надгробий, которые использовали вместо бордюров около Московского театра эстрады на Берсеневской набережной. А ведь когда-то использование кладбищенских памятников в строительстве дорог было нормой, да и сегодня в старинных городах — например, Праге, — можно прогуляться по бывшим надгробиям.

Вторая жизнь надгробий

Фотографии с надгробиями опубликовал на своей странице в Twitter депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин. На кадрах видно, что на некоторых из камней остались даже надписи с датами жизни и смерти.

Автор снимков поинтересовался, не хочет ли кто-то объяснить, что там произошло.

В Департаменте строительства московской мэрии «360» сообщили, что работы там проводят не под их руководством. Но заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор МАРХИ, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Ткаченко объяснил, что такая практика повторного использования гранита при строительстве дорог в Москве была нормальным явлением в 20-е и 30-е годы прошлого века.

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«У нас было специфическое государственное отношение к храмам и кладбищам. Церкви разбирались. Но не выбрасывать же это все. Поэтому это все использовалось», — пояснил эксперт.

По его словам, в 1934 году в Москве снесли очень много каменных зданий. Полученный материал использовали в качестве наполнителя или бетона при строительстве метро.

«Требовалось как можно больше снести зданий в городе, чтобы получить как можно больше вот этого заполнителя», — заявил Сергей Ткаченко.

Он отметил, что надгробиями часто мостили дороги в средние века в странах Европы. Любой новый правитель, завоевавший территорию, вполне мог разорить кладбище и забрать могильные камни для своих нужд.

«Сейчас такой практики нет. Можно спать спокойно, нам ничего кладбищенского под ноги не попадет», — подытожил эксперт.

Это не первый случай, когда надгробные камни находят в Москве при замене бордюров или укладывании плитки. В 2011 году газета «Новые известия» сообщила о надгробии на Большой Полянке, которое использовалось в качестве бордюра.

В ГУП «Ритуал» пояснили, что использование могильных плит в Москве для дорог — дело вполне обычное. Когда в первой половине прошлого века строили метро и дороги, сносили множество кладбищ. «Надгробные» бордюры есть в Сокольниках, на Тверском бульваре и Новой Басманной улице. Неиспользованные плиты измельчали для изготовления щебенки.

Спасение памяти

Кроме Москвы, практика использования надгробных плит для строительства дорог была свойственна и другим городам России, странам ближнего зарубежья и бывшего соцблока. Не обходится и без скандалов. В 2017 году во время замены бордюров в Самаре нашли часть надгробия комдива Красной армии Николая Щорса. Имя легендарного полководца увидел прохожий Алексей Лопатин, который и забил тревогу.

«В районе проведения работ я увидел плиту. На ней отчетливо была видна надпись: „Н. А. Щорсу. Пал в бою под Коростенем 30 августа 1919 года“», — заявил он в беседе с «Коммерсантом». Кладбище, где была могила Щорса, закрыли в 1926 году. Плиты забрали для бордюрного камня, а сам погост сровняли с землей, чтобы построить там завод.

В украинском Львове, на улице Арсенальной, есть старый каменный тротуар, выложенный могильными плитами со старейшего еврейского кладбища Европы. Могилы разрушили захватившие город нацисты, а после освобождения плиты использовали для мощения обезображенных войной улиц. Часть памятников стала основой для здания рынка «Краковский», который открыли на месте кладбища.

Власти Львова заявили, что за несколько лет они перенесут все надгробные камни на единственное оставшееся в городе после холокоста еврейское кладбище. Для этого замощенные улицы договорились разобрать, чтобы вытащить плиты и заменить их новыми камнями.

В отличие от Львова власти Праги не спешат заниматься заменой покрытия Вацлавской площади. Для мощения в 1985 году здесь также использовали плиты с еврейского кладбища. Местная община неоднократно просила передать им памятники, но мэрия города постоянно отказывала.