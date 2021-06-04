Надежды на золото. В отказе от доллара в ФНБ увидели плохой знак

Минфин заявил, что Фонд национального благосостояния полностью откажется от долларов. Это решение может иметь политическую окраску: совсем скоро ожидаются переговоры президентов России и США. Финансовые аналитики советуют бережливым россиянам не торопиться избавляться от долларов, а также присмотреться к другим валютам и начать делать инвестиции.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Кроме того, доля британского фунта будет снижена с 10% до 5%. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Замминистра финансов Владимир Колычев отметил, что Минфин и Центробанк будут уходить от существующей валютной инфраструктуры. Россия начала резко сокращать вложения в американскую валюту еще весной 2018 года. В мае прошлого года Россия уменьшила объем вложений с 6,85 до 5,39 миллиарда долларов.

Антон Силуанов также рассказал, что доля евро и юаня увеличится до 40% и 30% соответственно, появится золото (20%). Доля японской иены, которая составляет 5%, не изменится. При этом инвестиционные стратеги и аналитики считают, что россиянам стоит иметь 30-40% средств в валюте и валютных активах.

Вмешалась политика

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «360» предположил, что возможных причин такого быстрого отказа от доллара у России может быть несколько. Но главный вопрос тут — почему отказ происходит столь быстро, ведь такие большие объемы, по словам эксперта, не «перетряхивают» с подобной скоростью.

«На этот счет могут быть нехорошие предположения, и они связаны с тем, что от переговоров Путина и Байдена наше правительство, в отличие от большинства наблюдателей, не ждет ничего хорошего. Так что это может быть политическое декларативное решение: американцам дают понять, что правительство России не рассматривает их валюту как средство сбережения. Намек на то, что „можете вводить санкции — нам все равно“», — сказал Дмитрий Голубовский.

Он добавил, что это может быть и просто политическое решение в ожидании каких-то неприятностей. Еще один вариант — инвестиции, то есть Минфин всерьез решил, что у доллара очень плохие долгосрочные перспективы. Но в таком случае аналитик назвал это решение поспешным. Доллар еще рано списывать со счетов, и британские фунты и йены точно его слабее.

Неясные перспективы

При этом эксперт отметил, что еще несколько месяцев тому назад он бы согласился с тем, что у доллара плохие перспективы и он действительно был под давлением. Но сейчас Федеральный резерв фактически объявил о сворачивании стимулирующих мер — до конца года он распродаст свой портфель облигаций, который он выкупил в прошлом году в рамках мер поддержки рынка корпоративного долга.

Дмитрий Голубовский пояснил, что это означает, что Федеральный резерв с рынка уходит. И долгосрочные перспективы американской валюты улучшаются, ее еще рано выбрасывать на свалку как средство сбережения. Аналитик признался, что в его личных сбережениях доллары сейчас составляют большую часть средств. При этом он уверен, что на курсе доллара решение ФНБ не скажется, но, возможно, вырастет цена золота.

Эксперт добавил, что, по его мнению, решение на 100% отказаться от долларов с инвестиционной точки зрения сомнительное. А вот политически такое решение может оказаться вполне оправданным. Возможно, Минфин обнулит долю доллара в резерве, а Центральный банк ее нарастит. Тогда это будет просто фейковая новость, сделанная на публику.

Хранить и инвестировать

Финансист, экономический эксперт Ян Марчинский в беседе с «360» выразил уверенность в том, что россиянам не стоит продавать имеющиеся у них американские деньги. Доллар как был основной резервной валютой, так и остается. Аналитик также отметил возможную политическую составляющую в решении по Фонду национального благосостояния.

«Вполне вероятно, что это политические игры России и Америки. Уже менее чем через две недели встречаются наш президент и их президент. Так что это просто идет какая-то игра на очень высоком уровне, которая пока нам не понятна. И нужно понимать, что интересы государства и интересы простых граждан с точки зрения финансов и экономики очень часто полярно разные», — сказал Ян Марчинский.

Он добавил, что доллар по-прежнему остается очень сильной валютой, хотя в США и выросла инфляция и международные инвесторы сильно обеспокоены. Но если сравнивать с рублями выбор будет однозначно не в пользу рубля. При этом евро, юани и золото финансист назвал достаточно интересными инструментами.

Ян Марчинский отметил, что не стоит сберегать деньги в какой-то одной валюте — распределение всегда уменьшает риски. Самым лучшим вариантом эксперт назвал швейцарский франк. Экономика Швейцарии — самая стабильная экономика в мире, и их деньги до сих пор привязаны к золотовалютному резерву страны. Также стоит выбрать группу валют, среди которых был бы евро, фунт, юань и доллар. Но лучше всего не просто хранить деньги, а инвестировать их.