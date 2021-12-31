Начать жизнь с чистого листа. Психолог рассказала, как исполнить все задуманное на Новый год

Новый год — время не только чудес, но и новых начинаний. Многие возлагают именно на этот период большие надежды, а загадывать желание под бой курантов и вовсе стало традицией. Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы задуманное и правда сбылось в новом году.

Хотеть или не хотеть?

Загадывание желаний — часть традиции в новогоднюю ночь. Кто-то пишет заветные слова на листочке, чтобы сжечь его, а пепел бросить в шампанское, кто-то просто думает о желаемом под бой курантов, кто-то в надежде на исполнение задуманного съедает по виноградине под каждый из 12 ударов часов.

Психологи считают, что такая знаковая дата, как Новый год, действительно отлично подходит для свежего старта. По словам социального психолога Наили Бираровой, этот праздник дает людям возможность психологически переродиться и поверить в свои мечты и силы.

Если что-то в этом году пошло не так, у мозга будет программа, что этот сценарий можно переписать и начать жить по-новому. Мне кажется, это очень хороший шанс для психики посмотреть по-другому на свою жизнь Наиля Бирарова.

Однако есть и другое мнение: психолог Дарья Дугенцова заявила, что с точки зрения психологии страсть начинать жить заново «с понедельника» или с первого числа может сыграть против человека. Значительно лучше не привязываться к красивым датам или началу недели, чтобы не создавать дополнительный стресс.

«Тревожность падает, если начинать новый период со вторника или среды, не с первого числа. Не нужно привязываться к Новому году, конкретному числу или еще чему-нибудь. Если вы решили сегодня что-то изменить, лучше начать уже сегодня», — подчеркнула Дугенцова.

Конкретное желание

Чтобы ваше желание наверняка сбылось, мало просто загадать его в новогоднюю ночь, говорят психологи. Прежде всего нужно определиться со своим запросом: что конкретно вы хотите поменять в своей жизни.

«Для начала нужно зафиксировать свое желание на листочке, желательно его вывесить на видное место. Например, в этом году я должна похудеть и весить столько-то, бросить курить и начать ходить на йогу», — привела пример Дарья Дугенцова.

Этот список нужно повесить там, где он все время будет перед глазами, — на холодильник Дарья Дугенцова.

Далее для каждого своего желания психолог посоветовала написать хотя бы по три действия, которые вы можете делать, чтобы приблизить себя к цели. Например, чтобы сбросить вес, можно составить конкретное меню, расписать необходимые продукты по дням и график приема пищи. А для того, чтобы начать заниматься спортом, — найти зал, тренера и оплатить абонемент.

Такие простые, но конкретные шаги, по мнению психологов, помогут постепенно идти к своей цели.

«Как только мы сложную задачу разбиваем на несколько маленьких, а три — это минимум, все начинает получаться. Лучше каждую неделю добавлять себе еще по три шага: три выполнили, следующие пишем и так далее», — добавила Дарья Дугенцова.

Позитивный настрой

Не менее важна в достижении желаемого и поддержка близких, ведь от них во многом зависит наша уверенность в себе и собственных силах. Дарья Дугенцова подчеркнула, что стоит прямо попросить окружение обращать внимание даже на малейшие успехи и говорить о них, потому что такая похвала тоже будет стимулировать и дальше работать над собой и добиваться задуманного.

«Самое важное — это настрой и поддержка близких», — заключила психолог.

Наиля Бирарова добавила, что не стоит пренебрегать и резервами организма. Чтобы помочь себе, по мнению психолога, нужно есть пищу, которая стимулирует иммунную систему, принимать витамины — особенно в холодное время года.

«Желательно постоянно активировать клетки головного мозга, чтобы у нас на внутренней готовности всегда притягивались внешние возможности: если я допускаю в свою жизнь реализацию своих желаний, значит, придут возможности, которые помогут мне этого добиться», — подчеркнула она.

Положительное влияние может оказать и цветотерапия: красный, оранжевый и желтый создают необходимый для достижения цели настрой, так что именно этим цветам стоит отдать предпочтение в домашнем декоре.

«И ко всему нужно добавлять творчество и хобби — все это дает нам дополнительную энергию и помогает вырабатывать потенциал, который притягивает желаемое состояние», — заключила Бирарова.