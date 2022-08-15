Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех регионах. Это начало зачисток

Президент Украины Владимир Зеленский снял с постов глав сразу нескольких региональных управлений СБУ, и это далеко не первые увольнения в украинских спецслужбах. Специалисты уверены — Зеленский начал зачистку. Слишком сильно бывший комик боится за собственную безопасность. Ведь западные «друзья», похоже, готовы заменить его.

Зеленский уволил глав трех управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех управлений Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующие документы опубликовали на сайте президента.

«Уволить Зайца Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», — говорится в одном из указов.

Двумя другими указами лидер страны уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления ведомства во Львовской области, а Юрия Борейчука — с должности главы СБУ в Тернопольской области. Еще одним указом Бондаренко назначили на место уволенного Зайца. При этом о причинах увольнения ничего не сказано.

Это не первые подобные кадровые перестановки. В июле Зеленский уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову, главу СБУ Ивана Баканова, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко, послов в нескольких странах, в том числе скандально известного Андрея Мельника в Германии.

Начало зачистки

Это начало чисток, и связано оно с тем, что ответственные лица не выполняют поставленные руководством задачи. Об этом «360» рассказал украинский политолог Александр Дудчак. Правда, он подчеркнул, что осуществлять планы властей Украины на данный момент просто невозможно.

Ситуация в государстве не устраивает всю эту киевскую хунту. Она пытается что-то делать, но из ассортимента возможностей сейчас <…> Ну можно уволить, можно людей поменять. На кого? Ведь одна из острых проблем — проблема с кадрами. Не думаю, что увольнениями решат проблему Александр Дудчак.

Зеленский боится за свою безопасность

При этом, по словам Дудчака, для руководства Украины значение имеет не столько профессионализм кадров, сколько их патриотизм. Такого принципа местные власти придерживаются с 2014 года. Сейчас же его значимость возросла как никогда, ведь Зеленский явно боится за свою жизнь, уверен политолог.

«Он боится в первую очередь за свою безопасность, за то, где он окажется лично после окончания всего. <…> То, что кого-то там меняют, ничего не изменит. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — подчеркнул Дудчак.

Схожей точки зрения придерживается и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он также уверен, что сейчас идет чистка кадров в СБУ. Подобные действия главы страны — это выражение недоверия своим подчиненным.

«Мне так кажется, <…> что это вообще не Зеленский делает. Его просто вынуждают. Снятый глава СБУ [Иван Баканов] — друг его детства. <…> Если он его снял <…> Он не найдет другого, более лояльного к нему человека. Скорее всего, новые начальники будут более лояльны к американскому посольству, чем к действующему президенту Украины. Сами знаете, что после этого обычно бывает», — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что сам Зеленский уже попросту боится потерять не контроль и доверие, а место. Ведь сейчас грядет вопрос о замене лидера Украины на более «веселую говорящую голову», считает Журавлев. Он отметил, что через определенное время таких людей сменяют. И, похоже, настает время Зеленского.

«Номер уже приелся, переезжать уже некуда. Значит, нужно менять актеров», — заключил научный руководитель Института региональных проблем.