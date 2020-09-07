Начало учебного года, Германия и «Новичок», смерть Бориса Клюева. Неделя в фотогалерее

Лето закончилось, как и эта неделя, а значит, пришла пора подвести итоги. Дети пошли в школы по новым правилам, скончались писатель Владислав Крапивин и народный артист России Борис Клюев, россияне могут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, Месси останется в «Барселоне».

Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 31 августа по 6 сентября, — в галерее «360».

Возвращение в школу

Новый учебный год российские школьники встретили за партами, откуда ушли весной из-за перевода на дистанционное обучение. Школы остались старыми, но правила для учебы теперь новые.

Каждый класс получил свое собственное расписание. Первый урок у всех в разное время. При входе обязательное измерение температуры. Никаких смен кабинетов. Учителя будут сами ходить в разные классы. Перемены тоже в разное время. Общение с учениками из других групп не приветствуется. Тестировать на коронавирус школьников не будут, также не станут проверять учеников, которые вернулись из заграничных поездок.

Но ряд школ уже столкнулся с проблемами: из-за измерения температуры при входе начали скапливаться очереди из детей. О социальной дистанции говорить в этих случаях не приходится. В Министерстве просвещения потребовали от регионов решить этот вопрос и проверять температуру у детей внутри помещения. Также появились первые ученики, вернувшиеся на удаленку. В Забайкальском крае и Свердловской области несколько классов вернули домой из-за выявленного у учеников коронавируса.

Первый урок для всех школьников страны провел президент России Владимир Путин. Он поздравил всех с началом учебного года, пожелал успехов и попросил соблюдать новые правила, чтобы защитить здоровье родных и близких.

Несыгранный спектакль Бориса Клюева

Народный артист России Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Последние годы он боролся с онкологией. Он всегда обещал не сдаваться на вопрос о своем здоровье. Вдова актера рассказала, что вместо того, чтобы ехать на процедуры, он бежал на репетиции. Все последнее время он работал над спектаклем «Большая тройка» в Малом театре, где служил более 40 лет. До премьеры Клюев не дожил всего два дня.

За годы своей артистической карьеры он успел сыграть более 100 ролей в театре и кино. Зрителям он запомнился по образу графа Рошфора в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Сам он считал своей самой удачной ролью шпиона Трианона из многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить…».

В последние годы зрители могли видеть его в сериале «Воронины» в роли пенсионера Николая Петровича. Клюев рассказывал, что сначала воспринимал съемки ситкома в качестве «халтурки» и никогда не думал, что эта работа затянется на 10 лет. Церемония прощания с Борисом Клюевым прошла в Малом театре. Туда пришли его одноклассники и однокурсники, с которыми он поддерживал связь на протяжении всей жизни. В беседе с «360» они поделились своими воспоминаниями об артисте. Когда гроб с телом Бориса Клюева выносили, собравшиеся проводили его аплодисментами.

Заграничные пляжи стали доступнее

Россия продолжает восстанавливать авиасообщение с другими странами. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о взаимном открытии границ с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. С 9 сентября рейсы в Каир будут выполняться трижды в неделю, в Дубай и аэропорт Велана в Мале — дважды.

Для того, чтобы отправиться в отпуск, россиянам нужно иметь при себе результаты теста на коронавирус. Египет потребует справку в бумажном или электронном виде на английском или арабском языке. Чтобы попасть в ОАЭ, справка должна быть на английском языке и только на бумаге.

Анализ необходимо сделать не позже 72 часов до момента въезда. Срок отсчитывается от времени забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.

Прилетевшие в Эмираты обязаны будут сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус. На Мальдивах обязательный тест потребуется только туристам с симптомами ОРВИ. За него придется выложить 100 долларов.

При этом все три страны требуют от туристов наличия страховки, которая сможет покрыть лечение от коронавирусной инфекции. Теперь для россиян открыты шесть стран: ранее авиасообщение восстановили с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Германия заявила о «Новичке»

Правительство Германии в минувшую среду выпустило официальное заявление по ситуации с находящимся в берлинской клинике «Шарите» Алексеем Навальным. В тексте заявления говорится, что проведенное исследование в военной лаборатории показало в организме россиянина следы вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это сообщение удручающим и обратилась к Москве с просьбой дать комментарии по факту находки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству для выяснения ситуации со своим гражданином. Для этого он предложил обменяться информацией и напомнил о запросе Генеральной прокуратуры, который Москва направила в рамках проверки для заведения уголовного дела. Однако ответа от германской стороны ведомство так и не получило.

С выводами немецких специалистов не согласились российские эксперты. Создатель «Новичка» Леонид Ринк уточнил, что симптомы при отравлении боевым ядом совершенно другие. Кроме того, его использование исключает кому, так как жертва тут же умирает. Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин отметил, что «Новичок» токсичен, а значит, при его использовании пострадали бы пассажиры самолета, где летел Навальный. Официальный Берлин пока не предоставил российской стороне результаты проведенных исследований.

Умер писатель Владислав Крапивин

Автор книг, на которых выросло не одно поколение россиян, писатель Владислав Крапивин умер на 83-м году жизни в Екатеринбурге. Еще летом его положили в больницу с пневмонией, но там его состояние ухудшилось.

По словам родственников писателя, несмотря на его тяжелое состояние, из больницы его выписали 7 августа. Через три дня его снова пришлось везти в больницу на операцию из-за огромной гематомы на ноге, которая начала гноиться. Вмешательство врачей помогло, но через несколько дней писателя не стало.

Сын писателя Алексей рассказал, что последние дни Крапивин был в сознании, все время спал и иногда просил воды. Невестка литератора заявила, что однажды утром он упал, когда встал с кровати. Сначала заподозрили инсульт, но диагностика не показала никаких признаков. Зато оказались поражены легкие. Родные писателя объяснили его смерть тем, что не выдержало сердце. В проблемы из-за коронавируса родные не верят. Но причины смерти намерены установить при помощи вскрытия.

Месси остался в «Барселоне»

Главный вопрос всех любителей футбола — останется ли Лионель Месси играть за «Барселону» или уйдет в другой клуб, наконец получил ответ. Аргентинец остается в испанском клубе. Он признался, что не может выполнить спорное требование контракта о выплате 700 миллионов евро. Это сумма отступных, которые должен получить клуб в случае ухода игрока до окончания сезона.

Тонкость ситуации заключается в том, что в этом году он завершился 10 июня, а спортсмен заявил о своем желании покинуть клуб позже.

Руководство футбольной лиги Испании встало на сторону клуба, заявив, что новый сезон уже начался, а значит, футболист может покинуть клуб только по его завершении. Вопрос мог бы решить суд, но Месси заявил, что не готов вступать в тяжбу с «Барселоной».

«Я бы никогда не пошел в суд против „Барсы“, потому что это клуб, который я люблю и который дал мне все с тех пор, как я приехал. Это клуб всей моей жизни. „Барса“ дала мне все, и я отдал все», — заявил он.

По словам Месси, он был готов идти дальше, чтобы соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы, бороться за победу в Лиге чемпионов. Однако стремление идти дальше остановил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Это было первое и единственное заявление футболиста вокруг этого скандала. О желании Месси покинуть испанский клуб стало известно после того, как «Барселона» проиграла «Баварии» со счетом 8:2.

Убийство бизнесмена в Бугульме

Предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин прославился на всю Россию два года назад. Он смертельно ранил двух грабителей, которые пробрались в его дом. Сначала его пытались привлечь за превышение самообороны, но после эти обвинения сняли.

На этой неделе бизнесмена застрелили около ресторана в центре города. Его успели привезти в Центральную районную больницу, но от полученных ран он скончался.

Подозреваемого в убийстве быстро поймали. Им оказался иностранец, который постоянно проживает в Самаре. Оттуда же были грабители, которые проникли в дом Деданина два года назад.

Информация об убийстве предпринимателя сильно разнится. Местные издания назвали преступление местью предпринимателю за умерших после нападения на него грабителей. Федеральные СМИ со ссылкой на неназванные источники заявили, что киллер вымогал у бизнесмена деньги.

В деле Ефремова остался только приговор

Последнее судебное заседание по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова прошло в Пресненском суде Москвы на этой неделе. В ближайший вторник, 8 сентября, актеру вынесут приговор. Обвинение уже запросило для него 11 лет колонии.

В ходе прения сторон сам Ефремов выступил с последним словом. Он заявил, что признает свою вину и раскаивается, хотя так и не помнит самого момента аварии. Ефремов подчеркнул, что рассчитывал на справедливость, но адвокаты добавили делу резонанса, превратив все в страшное шоу.

Он напомнил, что водитель Захаров умер утром 9 июня, а уже вечером его родные с адвокатом Добровинским были на ток-шоу. «Я пошел в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался — был бы прав», — заявил актер. В конце он зачитал стихи, которые посвятил погибшему Сергею Захарову.

Представляющий интересы Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что он прогнозирует от шести до восьми лет колонии общего режима. Адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что не намерен заниматься гаданием, и предложил дождаться вторника.