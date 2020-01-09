Год начался под тенью войны. Что происходило в мире, пока россияне отдыхали

2020-й год начался под угрозой потенциальной Третьей мировой войны — из-за убийства иранского генерала обострились отношения с США и страны обменялись авиаударами. Произошла крупная авиакатастрофа, а Россия запустила «Турецкий поток». Об этом и других событиях первой недели нового года — в материале «360».

Убийство Касема Сулеймани

В ночь на 3 января США обстреляли международный аэропорт Багдада: три ракеты взорвались неподалеку от главного воздушного порта столицы Ирака. Погибли восемь человек, среди них командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани — второй человек в Иране после президента.

Убийство Касема Сулеймани обострило напряжение между США и Ираном, последний пообещал отомстить за своего генерала. В США неофициально признали свою причастность к этому убийству — это была спецоперация по ликвидации Касема Сулеймани, приказ о ее начале отдал президент Дональд Трамп. Иранского генерала подозревали в причастности к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Ответ Ирана и реакция США

На следующий день, 4 января, Иран нанес ответный авиаудар по иракскому посольству США. 6 января Иран вышел из ядерного соглашения, заключенного в 2015-м году, Штаты привели свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

До этого правительство США предложило своим гражданам покинуть Ирак «из-за опасности для жизни». 8 января Иран выпустил еще около двух десятков ракет по американским аэропорту и авиабазе в Ираке. Иран также предупредил, что в дальнейшем целями авиаударов могут стать другие государства-союзники США на Ближнем Востоке, которые размещают у себя американские военные базы.

Иран пообещал остановить военные действия против США, если не увидит дальнейшей агрессии в свою сторону. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что ущерб от авиаударов Ирана оказался минимальным, а правительство планирует ввести новые экономические санкции против ближневосточного государства. В Тегеране также был принят закон о приравнивании всех американских военных к террористам.

Давка на прощании с Сулеймани

В воскресенье, 5 января, тело погибшего генерала Сулеймани доставили в Иран, по всей стране на протяжении двух дней проходили церемонии прощания с убитым.

7 января в иранском городе Керман состоялись похороны Касема Сулеймани. Проститься пришли порядка миллиона человек. Из-за большого скопления людей на похоронах случилась давка — погибли 56 человек, более 200 получили ранения.

Золотой глобус 2020

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус». Лучшим фильмом года названа картина Сэма Мендеса «1917», повествующая о событиях Первой мировой войны. Мендес также получил награду за лучшую режиссуру.

Один из самых громких фильмов года — «Джокер» режиссера Тодда Филлипса — одержал победу сразу в двух номинациях. Статуэтки получил актер Хоакин Феникс за лучшую мужскую роль и композитор Хильдур Гуднадоуттир за лучшую музыку к фильму.

Кроме того, «Глобус» получил Квентин Тарантиноза лучший сценарий. Также «Однажды в... Голливуде» получил награду как лучшая комедия или мюзикл и принес награду Бреду Питту как лучшему актеру второго плана.

Главной исполнительницей женской роли по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы стала Рене Зеллвегер, сыгравшая актрису и певицу Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди». Лучшим иностранным фильмом была признана вторая лента южнокорейского режиссера По Чжун Хо «Паразиты».

Катастрофа украинского самолета в Иране

В среду, 8 января, потерпел крушение самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший по маршруту Тегеран — Киев. Погибли 176 человек — все пассажиры и члены экипажа. Предварительная версия крушения — поломка двигателя, однако пилоты о нештатных ситуациях на борту не сообщали.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана указано, что самолет загорелся от столкновения с землей, затем последовал взрыв. Украинская сторона выдвинула три возможные причины крушения лайнера: техническая неисправность, теракт и попадание зенитной ракеты. Ошибку пилотов Украина отрицает. Иран, в свою очередь, утверждает, что зенитки не могли попасть в украинский Boeing.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Иранское правительство также назначило 9-е траурным днем в память о жертвах рухнувшего украинского борта и давки в Кермане на похоронах генерала Сулеймани.

Открытие «Турецкого потока»

В Стамбуле 8 января прошла торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток», на ней присутствовали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турецкий поток» — новый трансчерноморский газопровод, по которому сырье из России поставляется в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Украинская ГТС уже заявила о том, что ощутила снижение транзита газа через страну из-за открытия «Турецкого потока».