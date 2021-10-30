Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней
Ковидные ограничения в регионах России привели к очередям в торговые центры
Нерабочие дни начались по всей России. На время выходных дней 21 регион ввел дополнительные ограничения для жителей, чтобы сократить социальные контакты и предотвратить рост заражения коронавирусом. «360» узнал, как россияне переживают начавшийся локдаун. Ограничения оказались не такими страшными.
Города без транспорта
Жители Хакасии живут в условиях жестких ограничений с 28 октября. В республике остановили работу непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, запретили массовые мероприятия. В Абакане, Черногорске и Саяногорске остановили работу общественного транспорта.
В республике действует комендантский час с 22:00 до 6:00. Выходить из дома в это время можно только в магазин, выбросить мусор, ради поездки на работу, домой или на дачу, занятий спортом, выгула домашних животных, прогулок в одиночку или с детьми. Остальным при выходе на улицу нужно иметь при себе паспорт, а работающим — справку от отдела кадров, что организация продолжает работать.
На время локдауна в городе начали работать патрули, которые выявляют нарушителей. На уличном рынке специалисты республиканского Минюста оштрафовали продавцов и покупателей без масок, а также пенсионеров, которые должны находиться дома.
«Людям в таком возрасте можно выходить в нескольких случаях: либо в магазин за продуктами, либо на прогулку с детьми, разрешены прогулки с собаками и, конечно, в медучреждения», — пояснила советник отдела административной практики Министерства юстиции Хакасии Лариса Седова.
На ночные рейды для поиска нарушителей комендантского часа выходят сотрудники полиции. Но, по данным журналистов, жители республики оказались дисциплинированными, а остановленные правоохранителями несколько человек показали документы, что они направляются домой.
Но, судя по кадрам из социальных сетей, соблюдают локдаун не все жители столицы Хакасии. Около первого в республике ресторана KFC очередь сохраняется днем и ночью.
Работающие в республике предприятия могут заказать общественный транспорт для развоза своих сотрудников. Всем остальным жителям приходится передвигаться на такси. Но есть риск, что далеко уехать не получится. Сотрудники ГИБДД проверяют у водителей QR-код о вакцинации. Если таксист не предъявит такого пропуска, то ему грозит серьезный штраф.
Такие же жесткие ограничения с запретом движения общественного транспорта действуют в Туве. Но ввели их только с субботы, 30 октября. Жителей призвали не выходить из дома без необходимости. Свободно можно посетить продуктовый магазин и аптеку и только в маске. Во всех населенных пунктах республики начались рейды, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.
Бизнес на QR-кодах
В ряде регионов попасть в торговые центры или фитнес-клубы можно только по предоставлению QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. На сайте объявлений «Авито» появились объявления от прошедших вакцинацию с предложением сходить в торговый центр вместо тех, кто не сделал прививку.
Одним из первых это сделал житель Красноярска. Стоимость своих услуг он оценил в 500 рублей.
«Если не успели привиться и получить QR- код, не беда. Звоните, пишите. Договоримся», — сказано в объявлении.
Позвонившему по указанному номеру журналисту NGS24.RU автор объявления сказал, что несколько человек внесли его в избранное, но услугу пока никто не заказал. Он пояснил, что посещение торгового центра касается не только покупок — все зависит от пожеланий клиента.
Дешевле оценили свои услуги за покупку в торговых центрах города жители Екатеринбурга. За услугу авторы объявлений попросили 300 рублей. Доставка для покупателя оплачивается отдельно.
Также среди необычных объявлений для непривитых жителей столицы Урала есть такие, где авторы предлагают вместо них отстоять очередь на вакцинацию. Оплата договорная.
Об очередях авторы объявлений объявили не просто так. Несмотря на просьбу властей оставаться дома, россияне начали собираться около торговых центров. Внутрь войти смогли не все.
ТЦ удерживают наплыв
В большей части регионов в торговые центры пускают по QR-кодам. Но крупные продуктовые гипермаркеты остались доступны для всех. В Тюмени жители массово начали скупать продукты и алкоголь, чтобы пережить выходную неделю. В социальных сетях пользователи заявили, что такого наплыва не было давно.
Для прохода в обычные торговые центры посетителям необходимо предъявить QR-код. Обычно на входе их сканируют охранники, а после сверяют с паспортными данными посетителей. В результате на входе скапливается огромная очередь, как это произошло в Красноярске.
Такая же ситуация сложилась в Челябинске, где торговые центры продолжают работать.
Жителям Екатеринбурга повезло меньше всего. В город пришел обильный снегопад. Поэтому дожидаться своей очереди для прохода в торговый центр приходится в сложных погодных условиях.
Главное, что при этом никто из собравшихся не соблюдает социальную дистанцию. Кроме того, большинство пришли в торговые центры без масок.