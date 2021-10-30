Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней

Нерабочие дни начались по всей России. На время выходных дней 21 регион ввел дополнительные ограничения для жителей, чтобы сократить социальные контакты и предотвратить рост заражения коронавирусом. «360» узнал, как россияне переживают начавшийся локдаун. Ограничения оказались не такими страшными.

Города без транспорта

Жители Хакасии живут в условиях жестких ограничений с 28 октября. В республике остановили работу непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, запретили массовые мероприятия. В Абакане, Черногорске и Саяногорске остановили работу общественного транспорта.

В республике действует комендантский час с 22:00 до 6:00. Выходить из дома в это время можно только в магазин, выбросить мусор, ради поездки на работу, домой или на дачу, занятий спортом, выгула домашних животных, прогулок в одиночку или с детьми. Остальным при выходе на улицу нужно иметь при себе паспорт, а работающим — справку от отдела кадров, что организация продолжает работать.

На время локдауна в городе начали работать патрули, которые выявляют нарушителей. На уличном рынке специалисты республиканского Минюста оштрафовали продавцов и покупателей без масок, а также пенсионеров, которые должны находиться дома.

«Людям в таком возрасте можно выходить в нескольких случаях: либо в магазин за продуктами, либо на прогулку с детьми, разрешены прогулки с собаками и, конечно, в медучреждения», — пояснила советник отдела административной практики Министерства юстиции Хакасии Лариса Седова.

На ночные рейды для поиска нарушителей комендантского часа выходят сотрудники полиции. Но, по данным журналистов, жители республики оказались дисциплинированными, а остановленные правоохранителями несколько человек показали документы, что они направляются домой.

Но, судя по кадрам из социальных сетей, соблюдают локдаун не все жители столицы Хакасии. Около первого в республике ресторана KFC очередь сохраняется днем и ночью.

Работающие в республике предприятия могут заказать общественный транспорт для развоза своих сотрудников. Всем остальным жителям приходится передвигаться на такси. Но есть риск, что далеко уехать не получится. Сотрудники ГИБДД проверяют у водителей QR-код о вакцинации. Если таксист не предъявит такого пропуска, то ему грозит серьезный штраф.

Такие же жесткие ограничения с запретом движения общественного транспорта действуют в Туве. Но ввели их только с субботы, 30 октября. Жителей призвали не выходить из дома без необходимости. Свободно можно посетить продуктовый магазин и аптеку и только в маске. Во всех населенных пунктах республики начались рейды, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.

Бизнес на QR-кодах

В ряде регионов попасть в торговые центры или фитнес-клубы можно только по предоставлению QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. На сайте объявлений «Авито» появились объявления от прошедших вакцинацию с предложением сходить в торговый центр вместо тех, кто не сделал прививку.

Одним из первых это сделал житель Красноярска. Стоимость своих услуг он оценил в 500 рублей.

Источник фото: Avito

«Если не успели привиться и получить QR- код, не беда. Звоните, пишите. Договоримся», — сказано в объявлении.

Позвонившему по указанному номеру журналисту NGS24.RU автор объявления сказал, что несколько человек внесли его в избранное, но услугу пока никто не заказал. Он пояснил, что посещение торгового центра касается не только покупок — все зависит от пожеланий клиента.

Дешевле оценили свои услуги за покупку в торговых центрах города жители Екатеринбурга. За услугу авторы объявлений попросили 300 рублей. Доставка для покупателя оплачивается отдельно.

Источник фото: Avito

Также среди необычных объявлений для непривитых жителей столицы Урала есть такие, где авторы предлагают вместо них отстоять очередь на вакцинацию. Оплата договорная.

Источник фото: Avito

Об очередях авторы объявлений объявили не просто так. Несмотря на просьбу властей оставаться дома, россияне начали собираться около торговых центров. Внутрь войти смогли не все.

ТЦ удерживают наплыв

В большей части регионов в торговые центры пускают по QR-кодам. Но крупные продуктовые гипермаркеты остались доступны для всех. В Тюмени жители массово начали скупать продукты и алкоголь, чтобы пережить выходную неделю. В социальных сетях пользователи заявили, что такого наплыва не было давно.

Для прохода в обычные торговые центры посетителям необходимо предъявить QR-код. Обычно на входе их сканируют охранники, а после сверяют с паспортными данными посетителей. В результате на входе скапливается огромная очередь, как это произошло в Красноярске.

Такая же ситуация сложилась в Челябинске, где торговые центры продолжают работать.

Жителям Екатеринбурга повезло меньше всего. В город пришел обильный снегопад. Поэтому дожидаться своей очереди для прохода в торговый центр приходится в сложных погодных условиях.

Главное, что при этом никто из собравшихся не соблюдает социальную дистанцию. Кроме того, большинство пришли в торговые центры без масок.