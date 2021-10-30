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    30 октября 2021, 18:08

    Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней

    Ковидные ограничения в регионах России привели к очередям в торговые центры

    Анатолий Минкин

    Нерабочие дни начались по всей России. На время выходных дней 21 регион ввел дополнительные ограничения для жителей, чтобы сократить социальные контакты и предотвратить рост заражения коронавирусом. «360» узнал, как россияне переживают начавшийся локдаун. Ограничения оказались не такими страшными.

    Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней

    Города без транспорта

    Жители Хакасии живут в условиях жестких ограничений с 28 октября. В республике остановили работу непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, запретили массовые мероприятия. В Абакане, Черногорске и Саяногорске остановили работу общественного транспорта.

    В республике действует комендантский час с 22:00 до 6:00. Выходить из дома в это время можно только в магазин, выбросить мусор, ради поездки на работу, домой или на дачу, занятий спортом, выгула домашних животных, прогулок в одиночку или с детьми. Остальным при выходе на улицу нужно иметь при себе паспорт, а работающим — справку от отдела кадров, что организация продолжает работать.

    На время локдауна в городе начали работать патрули, которые выявляют нарушителей. На уличном рынке специалисты республиканского Минюста оштрафовали продавцов и покупателей без масок, а также пенсионеров, которые должны находиться дома.

    «Людям в таком возрасте можно выходить в нескольких случаях: либо в магазин за продуктами, либо на прогулку с детьми, разрешены прогулки с собаками и, конечно, в медучреждения», — пояснила советник отдела административной практики Министерства юстиции Хакасии Лариса Седова.

    На ночные рейды для поиска нарушителей комендантского часа выходят сотрудники полиции. Но, по данным журналистов, жители республики оказались дисциплинированными, а остановленные правоохранителями несколько человек показали документы, что они направляются домой.

    Но, судя по кадрам из социальных сетей, соблюдают локдаун не все жители столицы Хакасии. Около первого в республике ресторана KFC очередь сохраняется днем и ночью.

    Работающие в республике предприятия могут заказать общественный транспорт для развоза своих сотрудников. Всем остальным жителям приходится передвигаться на такси. Но есть риск, что далеко уехать не получится. Сотрудники ГИБДД проверяют у водителей QR-код о вакцинации. Если таксист не предъявит такого пропуска, то ему грозит серьезный штраф.

    Такие же жесткие ограничения с запретом движения общественного транспорта действуют в Туве. Но ввели их только с субботы, 30 октября. Жителей призвали не выходить из дома без необходимости. Свободно можно посетить продуктовый магазин и аптеку и только в маске. Во всех населенных пунктах республики начались рейды, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.

    Бизнес на QR-кодах

    В ряде регионов попасть в торговые центры или фитнес-клубы можно только по предоставлению QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. На сайте объявлений «Авито» появились объявления от прошедших вакцинацию с предложением сходить в торговый центр вместо тех, кто не сделал прививку.

    Одним из первых это сделал житель Красноярска. Стоимость своих услуг он оценил в 500 рублей.

    Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней | Изображение 1Источник фото: Avito

    «Если не успели привиться и получить QR- код, не беда. Звоните, пишите. Договоримся», — сказано в объявлении.

    Позвонившему по указанному номеру журналисту NGS24.RU автор объявления сказал, что несколько человек внесли его в избранное, но услугу пока никто не заказал. Он пояснил, что посещение торгового центра касается не только покупок — все зависит от пожеланий клиента.

    Дешевле оценили свои услуги за покупку в торговых центрах города жители Екатеринбурга. За услугу авторы объявлений попросили 300 рублей. Доставка для покупателя оплачивается отдельно.

    Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней | Изображение 2Источник фото: Avito

    Также среди необычных объявлений для непривитых жителей столицы Урала есть такие, где авторы предлагают вместо них отстоять очередь на вакцинацию. Оплата договорная.

    Очереди в торговые центры, услуги от обладателей QR-кодов. Регионы России пережили начало нерабочих дней | Изображение 3Источник фото: Avito

    Об очередях авторы объявлений объявили не просто так. Несмотря на просьбу властей оставаться дома, россияне начали собираться около торговых центров. Внутрь войти смогли не все.

    ТЦ удерживают наплыв

    В большей части регионов в торговые центры пускают по QR-кодам. Но крупные продуктовые гипермаркеты остались доступны для всех. В Тюмени жители массово начали скупать продукты и алкоголь, чтобы пережить выходную неделю. В социальных сетях пользователи заявили, что такого наплыва не было давно.

    Для прохода в обычные торговые центры посетителям необходимо предъявить QR-код. Обычно на входе их сканируют охранники, а после сверяют с паспортными данными посетителей. В результате на входе скапливается огромная очередь, как это произошло в Красноярске.

    Такая же ситуация сложилась в Челябинске, где торговые центры продолжают работать.

    Жителям Екатеринбурга повезло меньше всего. В город пришел обильный снегопад. Поэтому дожидаться своей очереди для прохода в торговый центр приходится в сложных погодных условиях.

    Главное, что при этом никто из собравшихся не соблюдает социальную дистанцию. Кроме того, большинство пришли в торговые центры без масок.