Начали с советского, перейдут на натовское. США накачают Украину новым оружием

США передают на Украину остатки советских вооружений, которые собирают со всего мира. Киевский режим получил словацкие комплексы С-300, и на подходе еще много наследия. Но это лишь подготовка к поставкам современного и более мощного вооружения. «360» разобрался, как США планируют превратить Украину во второй Афганистан.

Советские «подарки»

Словакия уже отдала Украине свои ракетные комплексы С-300, взамен получив от США комплексы Patriot. Кроме того, С-300 есть и у Греции. Из Европы хотят отправить на Украину советские танки Т-72, боевые машины БМП-1 и БМП-2. Более современное оружие есть у Кипра, который обсуждает с США передачу своих комплексов «Бук» и «Тор» предпоследней модификации, а также вертолетов Ми-35П. Комплексы «Бук» старой модификации также есть у Финляндии. Болгария и Словакия передадут истребители МиГ-29, штурмовики Су-25. У многих стран есть достаточное количество советских гаубиц.

Но с советского Украина перейдет на натовское вооружение. Часть военнослужащих ВСУ уже изучает его в учебных центрах НАТО, рассказал «360» военный историк, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов.

«Сейчас украинские подразделения изучают натовскую технику на территории НАТО, для того чтобы уметь управлять уже непосредственно теми вооружениями, которые находятся у НАТО. Это ЗРК средней дальности, возможно, даже танки Leopard, Abrams, Challenger. И самоходные артиллерийские установки — британские, в частности», — отметил Кнутов.

Германия пока еще в раздумьях, но у них тоже есть до 600 единиц бронетехники советского производства.

США могут скупить и советские вооружения, которые есть в африканских странах, чтобы направить их на Украину.

Парламентарии целого ряда стран выступили против передачи своего вооружения советского производства Украине. И провокации в Буче и Краматорске были задуманы для того, чтобы обвинить во всем Россию и создать нужный эмоциональный фон, чтобы заручиться поддержкой НАТО.

Новые ПВО и авиация

Американцы могли бы поставить Украине и комплексы Patriot, если бы не боялись утечки секретных технологий. Помимо этого, ими еще нужно научить пользоваться, в отличие от хорошо знакомых украинцам систем С-300.

«И комплексы Patriot достаточно сложные. Они завязаны на командные пункты США, на спутники. Он более сложный в управлении. То есть это идет раскрытие технологий, секрет. Плюс обучение достаточно долгое. Поэтому я сомневаюсь, что Patriot вообще дадут Украине, во всяком случае, в ближайшее время», — предположил Кнутов.

Поставки современных вооружений на Украину могут начаться уже скоро. По оценке Кнутова, бронетехнику могут отправить через два-три месяца, а вот поставки современных систем ПВО и авиации начнутся не раньше чем через полгода, ведь потребуется время для переобучения украинских военных.

100 ракет на танк

США добиваются эскалации, и для упрощения поставок оружия на Украину сенаторы уже одобрили законопроект о ленд-лизе. Если документ подпишет президент США Джо Байден, это позволит увеличить поставки в обход конгресса.

«Предоставлять оружие в аренду — это чисто полномочия Белого дома. И республиканцы не могут помешать демократам в поставках того или иного оружия, для этого эта схема и используется. Во всяком случае, это позволяет резко нарастить поставки оружия на Украину. Ведь сейчас стоит задача довести количество противотанковых ракет до 100 против одного российского танка. Это не просто много, это очень много», — подчеркнул Кнутов.

Цель американцев — максимально затянуть конфликт, экономически разорить Россию и совершить в ней госпереворот, о чем открыто заявил Байден, несмотря на последующие опровержения Белого дома.

«Это было куцее и неуклюжее опровержение, а Байден откровенно сказал все цели этой кампании», — заключил военный историк.