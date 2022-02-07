Зимние Олимпийские игры начались в Пекине: в общем медальном зачете российские спортсмены вошли в тройку. Роспотребнадзор смягчил санитарные ограничения, действующие с начала пандемии — контактных больше не отправят на карантин. Тело пропавшей «Мисс Кузбасс — 2010» нашли в московском лесу. Место захоронения показал муж.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 31 января по 6 февраля, в фотогалерее «360».

Олимпийский огонь в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры открыли олимпийским огнем на Национальном стадионе Пекина. Лыжница Динигер Йиламуцзян и лыжник-двоеборец Чжао Цзявэнь поместили горящий факел в центр огромной снежинки, которая поднялась ввысь над стадионом. Факел останется на высоте до 20 февраля. До этого дня спортсмены со всего мира разыграют 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.

Первую медаль для России завоевала лыжница Наталья Непряева. Она заработала серебро, финишировав второй в скиатлоне на дистанции 7,5 + 7,5 километра. Вторую медаль, на этот раз бронзовую, заработали биатлонисты. В смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов уступили командам из Норвегии и Франции.

По итогам второго дня команда российских спортсменов сделала резкий прыжок в медальном зачете, поднявшись с седьмого сразу на третье место. Первую золотую медаль в копилку команды принес лыжник Александр Большунов после скиатлона на 30 километров. Серебро досталось еще одному российскому спортсмену — Денису Спицову. Бронзовую медаль получила фристайлистка Анастасия Смирнова.

Контактным отменили изоляцию

Побывавшим в контакте с зараженными коронавирусе россиянам с 6 февраля больше не нужно уходить на недельную самоизоляцию. От обязательного теста после семидневного лечения освободили всех пациентов с инфекцией, которым поставят диагноз после 6 февраля. Такие изменения в санитарные правила внес Росспотребнадзор. Срок самого лечения также сократили до семи дней. Подробнее о новых правилах можно прочитать в материале «360».

«Мисс Кузбасс — 2010» нашли в лесу

Уголовное дело об убийстве победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой сдвинулось. СК впервые дал официальный комментарий по расследованию. В ведомстве сообщили, что тело пропавшей женщины нашли в лесу на территории Новой Москвы. На место указал муж, который признал вину в убийстве.

По данным СМИ, Сапожкова погибла в ходе семейной ссоры, которая произошла еще в августе 2021 года. После этого муж вел все социальные сети и отвечал на сообщения родственников. Только в январе он сообщил, что жена перестала выходить на связь. В ходе допроса следователями мужчина заявил, что Сапожкова уехала за границу. Но после того, как она перестала отвечать на его сообщения, он забеспокоился.

Криминалисты выяснили, что женщина из России не выезжала, а ее муж путался в показаниях. По ходатайству следователей Щербинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в убийстве в СИЗО до 25 марта.

Шнуров и Собчак вернулись

Прекратившийся в 2020 году спор в Instagram журналистки Ксении Собчак и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова вернулся и вышел на новый уровень. Причиной стала публикация клипа «Шмарофон». Композиция появилась сразу после объявления Собчак в том, что она создает собственные курсы после выпуска программы об «инфоцыганах».

В тексте журналистку сравнили со старой лошадью, которая прожила бурную жизнь и превратилась в клячу, учащую всех жить. Автор текста напомнил о слухах, что ребенка Собчак родила не от бывшего мужа Максима Виторгана, а также припомнил скандальную аварию в Сочи.

Внимание к клипу привлекла сама Собчак, которая раскритиковала Шнурова и предложила ему снова пить алкоголь, а не кефир, чтобы «размазать» ее как следует.

Шнуров не остался в долгу и написал, что понимает «мерзость» написанной им песни. Он пояснил, что использовал против Собчак ее же собственные приемы, которые она демонстрирует в общении с героями своих программ. После начала конфликта из Instagram исчезла страница leningrad_shnurov, где публиковались клипы про плохую уборку Петербурга. Помощник музыканта заявил, что не знает, кто именно удалил аккаунт.

Драка полицейских дошла до суда

Инспектор ДПС сломал руку сотруднице уголовного розыска. Драка между сотрудниками одного ведомства произошла в Василеостровском отделе полиции. По данным СМИ, причиной конфликта стало место на служебной парковке.

Девушка просила инспекторов перегнать патрульный автомобиль. В ответ инспекторы потребовали объяснений, почему коллега демонстративно носит с собой табельное оружие. Предъявлять удостоверение следователь не стала и ушла в отдел.

В дежурной части она снова встретилась с инспекторами ДПС. Но тут конфликт перешел в горячую фазу, в ходе ссоры один из полицейских толкнул следователя. Девушка получила перелом руки.

Петербургский главк МВД после служебной проверки уволил из органов всех участников конфликта, а против толкнувшего коллегу инспектора завели дело за превышение полномочий. Суд отправил его под домашний арест.

DW ответил за RT

Германский регулятор заставил оператора спутниковой связи убрать из сетки вещания российский немецкоязычный канал RT DE. В ведомстве объяснили это решение тем, что у редакции нет разрешения на вещание на территории страны. В редакции в ответ на это заявили, что они могут вещать на всей территории Европы — на основании сербской лицензии и Европейской концепции о трансграничном телевидении.

В качестве ответных мер МИД России объявил о прекращении вещания в России телекомпании Deutsche Welle. Ведомство потребовало от европейской редакции закрыть корреспондентский пункт в Москве и отозвало аккредитацию у репортеров. За коллег вступился Союз журналистов Германии.

На следующий день СМИ выяснили, что DW продолжил вещание вопреки запрету. Но это оказалась только первые меры против блокировки RT DE. СМИ со ссылкой на заявление Роскомнадзора сообщили о рассмотрении экономических санкций против YouTube. Хостинг ранее заблокировал два аккаунта российского телеканала.

Загадочное фото с мужем Заворотнюк

Кадр с камеры наблюдения снял автомобиль, которым управлял муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Но всех заинтересовала женщина, которая сидела на пассажирском сидении. Многим показалось, что рядом с мужем находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», но в ее внешности произошли серьезные изменения.

Физиогномист Олег Воеводин заявил, что в кадр попала именно Анастасия Заворотнюк. По его словам, глиобластома головного мозга сильно меняет лицо человека. В качестве примера она привел случай с певицей Жанной Фриске, которой диагностировали тоже заболевание.

Вопрос о снимке задали дочери актрисы Анне Заворотнюк. В Stories на своей странице в Instagram девушка не подтвердила, но и не опровергла, что в кадр попала ее мать.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим», — написала она.

Ошибка не ставшая роковой

Новость с заголовком о том, что Россия вторглась на территорию Украины, опубликовало американское агентство Bloomberg. Признав свою ошибку, редакция выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что проведет внутреннее расследование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ошибки западных журналистов могут привести к непоправимым последствиям. Он предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс», отметив, что смысл не поменяется.

Безответственная няня

Уголовное дело завели следователи Ленобласти после смерти двухлетней девочки, которая находилась на попечении няни. Выяснилось, что ребенок прожил у сиделки несколько месяцев, а когда заболел, она не стала вызывать врачей. Труп она завернула в одеяло и передала матери ребенка.

Уже дома женщина поняла, что дочь мертва. На ее теле она нашла синяки и ссадины. Суд не стал арестовывать няню девочки, а продлил для нее меру задержания.

Тексты недели

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*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация