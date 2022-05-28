Россию не выйдет сделать изгоем. Западная пресса начала прозревать

Информационная война против России после начала специальной операции набрала невиданные ранее обороты. Мессенджеры, ленты новостей и популярные сайты наводнили фейковые материалы о действиях Вооруженных сил РФ и внутренней обстановке в стране.

Звучали резкие заявления американских и европейских политиков, которые помимо бряцания оружием вносили в повестку вопросы о необходимости полного уничтожения экономики России путем ухода западных компаний и введения нефтегазового эмбарго.

Западу не сделать Россию изгоем

Однако спустя три месяца градус напряжения стал спадать, многие западные СМИ стали менять риторику и вспоминать о роли России в системе мирового продовольствия и безопасности.

Попытки сделать огромную страну изгоем успешно провалились, а со стороны многих СМИ все чаще слышатся мнения о том, что позиция Запада не столь однозначна.

Источник фото: РИА «Новости»

В частности, популярный американский журнал Politico открыто заявляет о том, что у американского правительства не получится сделать Россию изгоем.

Авторы материала считают, что страны Азии, Южной Америки и Африки стоят на стороне России, поскольку для них самым главным остается защита собственных экономических интересов, а ситуация на Украине воспринимается как локальный региональный конфликт, который спровоцировал НАТО.

«Даже президент Южной Африки Сирил Рамафоса считает, что настойчивое стремление Вашингтона к расширению НАТО способствовало обострению кризиса с Россией в Европе, который в конечном итоге перерос в нынешнюю ситуацию», — пишут авторы.

Многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции

В частности, приводится пример Израиля и Турции, которые публично не осуждали Россию, рассчитывая выступить в качестве посредника между Украиной и РФ.

Запад переписывает историю Украины

Немецкое издание Telepolis придерживается мнения, что непрерывные поставки американского вооружения только усугубляют нынешнюю ситуацию на Украине.

Авторы материала считают, что основным инициатором продолжения боевых действий являются военные концерны, которые уже потирают руки в надежде заработать много денег на производстве оружия.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом издание подчеркивает, что альтернативные официальной точки зрения США мнения молниеносно выкорчевываются из общественного пространства.

Журналисты напоминают, что любое инакомыслие на Западе очерняется, когда упоминается роль присутствующих на Украине националистических, ультраправых и неонацистских сил. Даже если они основаны на серьезных фактах и истории.

Возрождение фашизма или неонацизма сегодня отравляет многие страны — от европейских до США. Почему историю Украины слишком часто игнорируют или даже отрицают?

Голос разума

Однако не только журналисты обращают внимание на странность поведения США, ратующих за мир, но продолжающих отправлять Украине бронетехнику и вооружение.

Взорвал антироссийскую повестку бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, публично выступивший на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил о необходимости скорейшего завершения боевых действий на Украине и призвал официальный Киев пойти на уступки.

Источник фото: РИА «Новости»

В обратном случае, по его мнению, последствия кризиса будет преодолеть очень и очень непросто.

Верю, что украинцы ответят мудростью на проявленный ими героизм и пойдут на уступки России Генри Киссинджер бывший госсекретарь США.

Уважаемый таблоид The Washington Post расценил слова Киссинджера как прямой призыв к Украине оставить России все контролируемые ей территории — ДНР, ЛНР — ради заключения мира.