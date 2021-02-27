Набожная мать убила детей в Воронеже и совершила самоубийство. Главное

Мать убила своих детей, а потом и сама ушла из жизни в микрорайоне Тенистый в Воронеже. Она была набожной, при этом не выпивала. Что случилось в семье в злополучный день, пока неизвестно. Собрали все последние новости об этом происшествии.

Что случилось?

Убийство произошло 26 февраля. В тот день 43-летняя женщина задушила восьмилетнего сына. По предварительным подсчетам, мальчик умер около 13:00. Затем мать расправилась с 22-летней дочерью. Девушка заочно училась на бухгалтера и нигде не работала. Время ее смерти — с 14:00 до 14:30.

Приблизительно через два часа женщина свела счеты со своей жизнью.

На видео двор, в котором жила семья:

«Нормальная женщина, семья вполне нормальная», — так в разговоре с «360» отозвалась о семье пожилая соседка.

Какой была горе-мать?

Жительница Воронежа была набожной и часто посещала церковь. Она водила сына в воскресную школу, писал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать не употребляла наркотики и не выпивала.

После смерти родителей в 2018 году женщина замкнулась в себе. Последние семь лет она была домохозяйкой. Правоохранители не нашли ничего подозрительного в ее телефоне.

Где был отец?

Тела женщины и детей обнаружил отец семейства. В тот день он ушел из дома на работу в 06:00, а вернулся после 21:00. Он сразу же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Следователи-криминалисты и полицейские осмотрели квартиру. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, чтобы установить точную причину смерти. Правоохранители допросили свидетелей. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального управления СК РФ.

Следователи также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Кадры показывают, что никакие подозрительные лица в дом не заходили. На замке входной двери в квартиру нет повреждений.

Возможная причина убийств

Участковый уполномоченный, капитан полиции Дмитрий Копыльцов курирует участок в Советском районе Воронежа, соседний с местом ЧП в микрорайоне Тенистый. Он поделился последними наблюдениями в настроениях общественности, писал сайт kp.ru.

«Лично мое мнение, пить люди стали меньше, зато обострились психические заболевания. Все чаще преступления происходят не на фоне алкогольного опьянения», — отметил он.

Копыльцов обратил внимание, что это просто его наблюдения: мужчина работает в полиции 10 лет.