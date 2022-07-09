Фрукты, овощи, ягоды и зелень — все это кладезь витаминов. Поэтому их обязательно стоит включать в свой рацион. Летом сделать это проще обычного, поскольку возрастает доступность этих продуктов. Более того, некоторые из них можно выращивать самим. Но главное — в погоне за здоровьем не переедать. «360» разбирался, какие продукты позволят вкусно и легко получить необходимые организму витамины и как правильно продлить молодость только за счет питания.

Витаминная петрушка

Один из продуктов, на который следует обратить свое внимание, — это петрушка. Ее вообще можно назвать суперпродуктом по количеству антиоксидантов. Сегодня известно более 600 научных статей о ее пользе при профилактике раковых заболеваний, отметил Health.news.

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Все дело в апигенине, который содержится в продукте. При этом трава также богата каротиноидами, которые также защищают клетки от повреждений, вызывающих рак. Компоненты петрушки еще улучшают функцию печени и зрение.

Эфирные масла, содержащиеся в петрушке, помогают нейтрализовать некоторые канцерогены.

Петрушка также богата витаминами А, С, Е и такими питательными веществами, как бета-каротин, фолиевая кислота, хлорофилл, клетчатка, лютеин, зеаксантин и криптоксантин.

Витамин А играет решающую роль в поддержании иммунитета и здоровья глаз. Он нужен и для поддержания здоровья кожи. Витамин К, который также есть в петрушке, необходим для здоровья костей и сердца. Также этот витамин необходим для правильного свертывания крови.

Листовая зелень и витамин C

Еще одним витамином для здоровья является витамин С. Помимо петрушки, он есть в органических и цельных фруктах с клетчаткой и мякотью. Среди овощей его можно найти в брокколи, брюссельской и цветной капусте, шпинате и другой листовой зелени.

Витамин C поможет укрепить здоровье сердца и необходим для иммунной системы. В частности, он играет ключевую роль в предотвращении патогенеза сердечных и сосудистых заболеваний. Витамин также является мощным антиоксидантом. Он поддерживает рост и здоровье костей, зубов, десен, связок, поскольку действует как антиоксидант.

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Витамин С также играет ключевую роль в формировании коллагена — основного строителя белка в организме, и поэтому необходим для правильного функционирования всех внутренних органов, таких как мозг, сердце, легкие, печень, мочевой пузырь, почки, желудок и кишечник. Также витамин C важен для когнитивных функций. Ко всему прочему витамин C помогает поднять настроение.

Богатые магнием продукты

Еще один важный минерал, участвующий в сотнях химических реакций в организме, — это магний. Он поддерживает здоровую иммунную систему, улучшает способность лейкоцитов находить и уничтожать микробы, важен для активации витамина D и играет защитную роль против окислительного стресса, который может вызвать хроническое воспаление. Также исследования показали, что он играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшает показатели гликемического контроля у пациентов с диабетом II типа.

Кроме того, магний поддерживает крепкие кости и зубы, поддерживает оптимальное здоровье и функцию мышц, пищеварительную систему, глубокий и спокойный сон и помогает бороться с депрессией.

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Содержится магний в растениях и морепродуктах. Например, в лососе, скумбрии и палтусе, зеленых листовых овощах (шпинате, капусте), в семенах тыквы и чиа, в кешью, миндале и бразильском орехе, в бобовых, в какао, в ячмене, гречихе, авокадо, бананах, малине, дыне и клубнике.

Некоторые полезные продукты можно вырастить и самим. Например, базилик, фенхель, чеснок, лимонную мяту и шалфей.

Важен правильный прием

Гепатолог, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «360» отметила, что даже в летнее время у людей бывает дефицит витамина D. Думать, что если есть солнце, то и будет витамин D, ошибочно. Если исходно этого витамина мало, то и образовываться ему не из чего. А образовывается он под ультрафиолетовыми лучами в коже. Поэтому этот витамин принимают круглогодично. Дозировки индивидуально прописывает врач.

Однако летом для получения витаминов лучше сделать максимально разнообразный рацион питания. Но основная проблема в том, что многие люди думают, что смогут за раз насытить организм полезными витаминами, например, съев много черешни, но это не так.

Чтобы правильно использовать любые фрукты и овощи, их нужно правильно применять. Не по 500 граммов, а стараться не выходить [за пределы] 150-200 граммов за раз Нурия Дианова.

Лучше на один прием пищи взять абрикосы и скомбинировать их с орехами, или творогом, или кусочком сыра. На следующий перекус взять черешню. Когда все сбалансированно и не превышает разовую порцию, то это правильно насыщает организм и не приводит к гастроэнтерологическим проблемам.

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Идея заключается в том, чтобы покупать понемногу, но все. Это лучше, чем съедать много тех или иных фруктов или ягод за раз. Из еды в большом количестве мы получить ничего не можем, к сожалению, отметила Дианова.

В овощах летом самое идеальное — это правильная окрошка. Она не содержит грубую редиску, а содержит репу, а в мясной окрошке есть брюква. Дианова поделилась, что сама готовит правильную окрошку, где большое количество мяса, нет колбасы и минимальное количество яиц. Как отметила врач, яйца доминируют в овощной окрошке, летней. Окрошка — это полноценный обед, там есть белки, жиры, углеводы, клетчатка и так далее.

Ягоды и фрукты помогают при тяжелых заболеваниях, отметила Дианова. Например, в клюкве есть вещества, которые выделяют из этих ягоды и делают препараты для профилактики болезней мочеполовой системы.

Любые темные ягоды содержат биофлавоноиды. Это огромная группа антиоксидантных компонентов, они нужны нам в минимальных количествах, как правило

Например, в шиповнике большое количество витамина C. Его также много в рябине, бруснике, красной смородине, чернике. Кроме того, в них содержится рутин, которые делает стенки сосудов более плотными. Ягоды лучше есть в заваренном виде, как добавку к чаю, пить их лучше зимой.

Клубника, земляника, вишня и черешня не содержат «суперспасительных» компонентов, но в них всех, так или иначе, есть витамины. Они все низкокалорийные, поэтому они нужны людям, если на эти ягоды нет аллергии, для разнообразия.

Можно к каждому приему пищи добавлять немного фруктов, но в общем рационе должны всегда преобладать овощи в любом виде — свежем, печеном. Но призыв «есть по килограмму и спасти себя от рака» неправильный, отметила врач. Например, людям, больным диабетом, нужно убрать добавленный сахар и сделать максимально сбалансированным рацион в течение дня, чтобы не было резких скачков по уровню глюкозы во время еды.