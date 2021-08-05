Наблюдатели ОБСЕ не приедут на выборы в Россию. Так Европа заранее решила не признать их итоги

Осенние выборы в России пройдут без наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В связи с пандемией принимающая сторона попросила сократить число заявленных участников миссии с 500 до 50 человек, как это было в других странах. Но европейскую организацию это не устроило. По мнению опрошенных «360» экспертов, это очередное проявление негативного отношения Европы к России.

Многолетние наблюдатели

За выборами в странах — членах ОБСЕ наблюдают представители бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Приехать в страну, где пройдет голосование, они могут только по официальному приглашению. Всего приезжает три миссии: первая — краткосрочная, которая оценивает общую организацию, представители второй следят за избирательной кампанией, третьей — наблюдают непосредственно в день голосования за процессом на участках.

Российское законодательство предусматривает международное наблюдение только на федеральных кампаниях. Кроме БДИПЧ, приглашения для наблюдения также посылают другим международным организациям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия. Также были разосланы приглашения по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Как выяснил «Коммерсант», из-за сложной эпидемической ситуации для числа наблюдателей установили планку в 180 человек, из которых 50 приходилось на миссию БДИПЧ. В организации с таким решением не согласились.

В докладе бюро по итогам первой миссии говорится, что для наблюдения за выборами в России потребуется 500 человек: 80 от ОБСЕ и 420 от БДИПЧ. С чем связано такое количество, там не уточняется. Когда Россия предложила сократить количество участников, то глава бюро Маттео Мекаччи заявил, что они самостоятельно устанавливают необходимое число наблюдателей. Но, к примеру, на президентские выборы в США в прошлом году БДИПЧ отправило всего 47 человек.

Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что Россия готова была увеличить число наблюдателей, но попросила, чтобы они сделали прививки признанными в стране вакцинами от коронавируса. На этот шаг бюро тоже не пошло. В результате ОБСЕ просто отказалась от участия своих наблюдателей на выборах в России.

Это не первый подобный случай, когда БДИПЧ начинает диктовать России свои условия. В 2007 году бюро также отказалось от участия своих наблюдателей на выборах в Госдуму, обвинив Москву в саботаже. В организации заявили, что приглашения шли долго, а потом началась волокита с выдачей виз. В ЦИК опровергли это заявление, отметив, что приглашения отправили 31 октября, но заполнять анкеты наблюдатели начали через две недели. Российские чиновники заявили, что БДИПЧ действует по придуманными им самим схемам, которые никто из членов ОБСЕ не одобрял.

Прогнозируемое решение

Отказ ОБСЕ от наблюдателей на российских выборах — это вполне предсказуемое решение. Евросоюз изначально призывал не признавать результаты выборов в Госдуму и называл их нелегитимными. Об этом «360» заявил политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Он подчеркнул, что ЕС, заранее обозначив свою позицию, сделал присутствие наблюдателей от ОБСЕ бессмысленным.

«Присутствие на выборах подразумевает, что они либо засвидетельствуют, либо не засвидетельствуют легитимность выборов, то есть насколько они прошли честно. Но если принято решение заранее объявить их неправомочными, то и присутствие наблюдателей не требуется», — пояснил эксперт.

Илья Гращенков отметил, что для России эта позиция ничего значить не будет. На выборах будут присутствовать наблюдатели из стран Азии, Южной Америки. Не исключено, что приедут представители европейских партий, Германии и Италии.

Признание легитимности выборов — это дело добровольное. На работе Госдумы оно не скажется, санкции Евросоюз тоже не отменит даже в случае признания.

«Это очередной неприятный звоночек от западного сообщества, что оно не признает власти России. Но ничего критического не произойдет», — подчеркнул политолог.

С этим мнением согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он напомнил, что из европейских столиц уже заранее доносились призывы не признавать выборы в России.

Он отметил, что заявления о нелегитимности голосования, которое еще даже не началось, носят ангажированный характер.

«Я думаю, что все это подготовка к тому, чтобы иметь возможность делать следующие политические заявления. <…> Руки в этом отношении Запад себе развязывает», — подчеркнул он.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что отказ БДИПЧ прислать наблюдателей на выборы на легитимности голосования никак не скажется.

«На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов», — привел ее слова «Интерфакс».

Памфилова отметила, что, несмотря на отказ ОБСЕ, подавляющее большинство наблюдателей от других международных организаций приедут на голосование. Но самым важным остается мнение российских избирателей.