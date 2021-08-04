На заправках в Абхазии кончается бензин. Российским туристам посоветовали переждать, а не переплачивать

На заправках Абхазии образовались очереди. Люди скупают бензин, опасаясь его дефицита и подорожания. Некоторые заправки уже закрылись. Однако специалисты советуют не паниковать и говорят о временном характере ситуации.

Местные жители и гости Абхазии заливают топливо не только в бензобаки, но и в канистры и даже в пластиковые бутылки. Ажиотаж такой, что люди перестали обращать внимание на октановое число бензина. Например, «Жигули» заправляют сотым, пишет «Sputnik Абхазия».

Причины ажиотажа на заправках Абхазии

Дело в том, что Абхазия не производит бензин. Страна закупает за границей 100% топлива. Тем временем в России цены на бензин выросли, обновив в ходе торгов исторический максимум. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 57 602 рублей за тонну.

Пока кабмин России строит планы по стабилизации ситуации, топливо, соответственно, должно подорожать и в Абхазии. Но отпускать бензин в республике компании могут только по ценам, установленным кабмином Абхазии. Представители местных компаний уже работают в убыток. Ведь закупочная цена растет с каждой поставкой.

Тем не менее председатель компании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа заявил, что дефицита топлива в Абхазии не будет и очередные поставки уже в пути.

Еще одну причину дефицита бензина в Абхазии этим летом назвал в разговоре с «360» руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников. По его словам, роль сыграла и пандемия. Из-за закрытых границ люди массово перемещаются по курортам собственных стран, часто на машине.

Абхазия — популярное курортное место. Естественно, туда наплыв туристов. Что касается снабжения, то страна не нефтедобывающая, все завозится. Насколько долго продлится? Ну… и региональные, и федеральные власти будут делать все, чтобы сгладить это. Но ситуация напряженная, потому что рост цен очевиден Никита Масленников.

Масленников посоветовал россиянам, находящимся в Абхазии на отдыхе, переждать этот момент, если есть такая возможность. Если же ее нет, то, конечно, возвращаться домой придется, оставив за топливо крупные суммы.

«Лучше отложить, потому что переплачивать несколько обидно будет», — отметил Масленников.

Младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев в разговоре с «360» также отметил, что, вероятнее всего, ажиотаж не продлится долго. Он уверен, что это локальный момент, который вскоре придет в норму.

«Думаю, буквально пару дней — и все разрешится. Топливо поставляется в должном объеме, заранее закупаться… Это просто не имеет смысла», — заключил собеседник.