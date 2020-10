На Западе заговорили о переносе матчей Евро из Петербурга. Россиян правда могут оставить без праздника футбола?

UEFA может сократить список городов проведения Евро-2020, пишет британская The Sun . Главные претенденты на вылет — Баку и Санкт-Петербург. Проведение матчей в Азербайджане под угрозой из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Причины возможной отмены игр в Петербурге не называются. Но футбольные эксперты считают, что всему виной политика.

Главными претендентами на вылет газета называет Баку и Санкт-Петербург. Проведение игр в столице Азербайджана под вопросом из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. О причинах возможного переноса игр из Петербурга издание не сообщает. В зоне риска также находится Бильбао, где очень плохо продаются билеты. Если ситуация с коронавирусом в мире не улучшится, матчи вообще могут провести на четырех стадионах одной страны, чтобы максимально сократить количество поездок команд и болельщиков во время пандемии.

Из-за COVID-19 Евро-2020 перенесли на 2021 год без изменения названия. Чемпионат должны принять 12 городов: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Доверие к таблоиду

По состоянию на 15 октября в России было 13 754 новых заболевших, в Великобритании — почти 19 тысяч, в Испании — 13 318 человек. Конкретно в Петербурге — 638 новых случаев. Там даже не ввели усиленные противоэпидемические меры, как, например, в Москве.

По мнению комментатора Станислава Рынкевича, The Sun — не самый надежный новостной канал и слишком любит «очень громко кричать». К тому же таблоид не отличается любовью к России. И если есть хоть малейший намек на что-то плохое, газета с удовольствием раздувает из мухи слона. Беспокоиться стоит, если об этом заговорят более авторитетные издания — The Telegraph и The Times.

«Не хочу раздувать какую-то пропаганду, но для них мы такие, немножко орки. Поэтому если есть намек, что от нас можно что-то перенести, отнять, The Sun будет первым в числе тех, кто об этом будет кричать. Но такая репутация у них не только в отношении России. Те же болельщики „Ливерпуля“ пишут название издания через звездочку, как будто это нецензурное слово», — пояснил «360» Рынкевич.

Не всегда стоит верить тому, что пишет таблоид, согласен футбольный эксперт Андрей Малосолов. Газета — представитель типичной желтой прессы. Но с другой стороны, у издания есть свои сильные и достоверные источники.

Политика в футболе

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели очередные антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Москва поддержала официальный Минск во время протестов в Белоруссии, в то время как ЕС, Великобритания и Канада выражали симпатии оппозиции.

Лозунг, что спорт должен существовать вне политики, — очень наивный, подчеркнул Рынкевич. Особенно сильно подоплека заметна в отношении сборных. Клубы считаются «частными лавочками», но когда речь заходит об интересах национальных команд или проведении турниров в каких-то странах, на первое место выходит политика.

«Тут может не быть какого-то государственного заказа. Просто некоторые издания любят все это рассматривать. Во многих странах есть свои такие издания, похожие на таблоид The Sun. Которые не то чтобы преследуют чьи-то политические интересы, а просто любят зарабатывать на заголовках и при этом не считаются с тем, как на это реагируют в других странах», — сказал комментатор.

Сейчас противостояние ЕС и России, пояснил Малосолов, зашло так далеко, что отношения не просто оставляют желать лучшего, а практически достигли своего дна. Поэтому будет неудивительно, если матчи действительно перенесут из Петербурга.

«Мы видим, какие абсурдные санкции приняты в связи с „отравлением“ Навального. Если они вводят такие идиотские санкции, то чего от них ждать по мероприятиям вроде Чемпионата Европы? Я думаю, они будут принимать ровно такие же неадекватные и идиотские решения», — заключил эксперт.

Угроза безопасности

Если конфликт в Карабахе урегулируют, то матчи в Баку, скорее всего, отменять не будут, считает Рынкевич. Другое дело, что у UEFA может быть какой-то дедлайн на принятие решения о переносе. Если отменять матчи в Азербайджане, придется менять логистику, поэтому сделать это лучше заранее. «Много интересов затрагивается: интересы болельщиков, которые планируют ехать, интересы команд. Думаю, в ближайшее время UEFA примет регламент и уже от него будут отталкиваться», — отметил Рынкевич.

Как правило, UEFA старается перенести матчи из мест, где существует даже небольшая угроза безопасности участников и болельщиков, напомнил Малосолов. Поэтому неудивительно, что ассоциация может отказаться от проведения игр в зоне потенциального вооруженного конфликта.