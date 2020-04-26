На все про все 15 минут. Как пройти тест на коронавирус дома

Сдать тест на коронавирус в России может абсолютно любой человек. Даже если нет симптомов ОРВИ, он позволит убедиться в отсутствии инфекции. «360» сделал подробную инструкцию, как вызвать курьера, который привезет специальный набор для анализа, и как самостоятельно правильно сделать мазок.

Эта инструкция предназначена только для тех, у кого нет никаких симптомов простуды или ОРВИ. В противном случае при возникновении подозрений нужно звонить врачу.

Заказ

Для заказа теста нужно выбрать в интернете лабораторию, изучив все условия на сайте. Самый дешевый вариант — сдать тест в лаборатории. Но сейчас все на самоизоляции, поэтому нужно заказывать доставку на дом.

Средняя цена теста с выездом курьера — две тысячи рублей. Но есть и такие компании, которые попросят за эти услуги пять с половиной тысяч рублей. Есть отличия и по срокам готовности: в среднем два дня, но максимум может доходить до пяти.

После выбора лаборатории нужно заполнить заявку на сайте. В ней указываются ФИО, паспортные данные. Также нужно написать номер телефона для курьера и дату доставки. Системе понадобится некоторое время, чтобы обработать запрос. Потом придет код подтверждения, который нужно ввести в правильное поле. После этого заказ будет полностью оформлен.

Подтверждение и доставка

После оформления клиенту звонит менеджер компании. Он рассказывает, когда будет доставка, и может ответить на вопросы.

Перед приездом курьера нужно подготовиться. За два часа до визита не нужно есть, пить, полоскать рот и чистить зубы. За сутки до исследования лучше не принимать никаких лекарств.

Доставка бесконтактная — это значит, что курьер ничего не передает в руки, но подробно рассказывает, как нужно самому взять анализ. Весь процесс должен занять не больше 15 минут.

Сдача анализа

В наборе еще одна подробная инструкция. Сначала нужно надеть одноразовые перчатки, только потом вскрыть упаковку. В одну руку следует взять пробирку, на которой уже должны быть написаны фамилия и инициалы — эту информация нужно проверить, чтобы потом результаты не перепутали. В другой руке — палочка, которой берется анализ.

Для сдачи анализа нужно широко открыть рот и провести палочкой по миндалинам и по языку. После этого палочку нужно опустить в пробирку с жидкостью.

Источник фото: телеканал «360»

Пробирка кладется в контейнер, а он помещается в пакет. Туда же нужно положить договор со своими данными. После того, как все будет запечатано, пакет передается курьеру. Опять же, бесконтактно. В нашем случае результат придет через два дня.