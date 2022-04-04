«На весь спортзал крики боли». Освобожденные из плена россияне описали зверства украинских боевиков

Российские военнослужащие, попавшие в украинский плен, пережили побои, издевательства и унижения. Им ломали носы, связывали руки скотчем, били по ранам и практически не кормили. Раненых иногда предлагали добить — чтобы «не возиться с ними».

Рассказы освобожденных военных ВС РФ подтвердили, что киевский режим нарушает Женевскую конвенцию об обращении с пленными. Доставалось не только российским бойцам, но и мирным жителям.

Вернетесь только инвалидами

Поставили к кирпичной стенке. Было много людей с оружием. Каждый предлагал что-то с нами сделать. Кто-то — прострелить ноги, кто-то — просто убить. Общались между собой, и каждый предлагал свою идею. Был один человек, который говорил, что не стоит. Потому что мы нужны для чего-то были.

Когда волокли нас из санитарной машины, были товарищи, которым прострелили ноги. Быстро передвигаться они не могли. Кого-то волокли, кого-то подталкивали, били. Содержали нас в каком-то спортивном зале. Спали на полу. Ночью было холодно. <…> У нас находились два летчика. Их постоянно били, не давали им спать. В любой момент ночью спрашивали: «Летчики, вы спите?» Заставляли их отвечать: «Мы не спим — небо сторожим». Над летчиками постоянно издевались и говорили: если они вернутся в Россию, то только инвалидами.

Раненых хотели добить

У нас видели шестерых человек. У моего товарища спросили, где последний. Он показал: тот стоял на коленях, руки за голову, сдался. И [украинский военный] с разворота пустил в него очередь из автомата. Мы все лежали лицом в землю, нас начали отводить по одному в машину. Одному товарищу сломали нос. Раненых хотели добить. Один кричал вечно в рацию: «Давайте я их добью, чтобы не возиться!»

Я лежал лицом в землю, мне связали скотчем руки, начали поднимать, спросили, куда ранен. Сказал, что в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги. Я начал кричать от боли. Тащили волоком, у меня обувь слетела.

Спать удавалось из-за того, что было очень плохое состояние. За двое суток я вообще не ел. Нас каждый день заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то что-то не получалось, то били.

В первый день нашего пребывания в спортзале привезли одного человека. Доктор, который меня осматривал, сказал, что до утра он не доживет. Этого человека всю ночь забивали до смерти. Ты лежишь, у тебя на глазах повязка — и на весь спортзал крики от боли. Вскоре они утихли.

Перевезли на автозаках в СИЗО СБУ. По приезде туда меня снова очень сильно избили. Я дня три не мог нормально спать и дышать. <…> Меня ударили по голове, начали выламывать пальцы, руки. Били по животу — ногами и руками.

Перед тем как отвезти нас к Красному Кресту, нам говорили: если что, питаетесь вы отлично, и воду вам дают, условия отличные.

Обещали кастрировать

Руки, ноги связали и начали бить. <…> Ногами — по лицу, по голове. Угрозы были всякие. Есть такие, о которых я на камеру не могу говорить. <…> Помню, говорили, мол, их надо кастрировать. Снимали на камеру.

«Не любили» разведку

Когда мы лежали в спортзале, два дня они избивали офицера. Потом отнесли в подвал и позже сказали, мол, он умер от потери крови. Артиллеристов очень сильно избивали. Когда я был в спортзале, привезли трех человек. Один из них — артиллерист. Его тоже били. Очень не любили разведку.

Мы сидели в подвале. Просидели там часов шесть-семь с закрытыми глазами. Там с нами сняли первое видео, допрашивали, <…> приставляли к голове оружие. Потом нас оттуда забрали к военной полиции. Там мы жили в казарме, там тоже допрашивали. Если на какие-то вопросы не отвечали — били.

Издевались над гражданскими

Били постоянно, даже не задавая вопросов. Медицинской помощи не было. У меня осколочное ранение, не могу есть, им об этом говорил. Приносили еду — хлеб был жесткий. Знали, что есть я не могу. Кричали только «Слава Украине!» и «Смерть русским!». К офицерам отношение было намного жестче.

Людей бьют. Они не кричат — воют. <…> Звуки такие издает, как не человек. Я слышал, как у человека ломались ребра, руки. Был у нас командир майор в плену. Он отказался рассказывать. И больше его никто не видел. Если у человека огнестрельное ранение в руку или в ногу — специально били по этим местам.

Приводили и гражданское население — «подозреваемых». Например, человек шел и читал российские новости в телефоне — его привели. Дедушка шел 71-летний, у него сахарный диабет (лежал напротив меня) — привезли. Женщины были. Их отводили в комнаты. Когда начинались побои или действия, включали громкую музыку — радио играло. Делали громкую музыку, чтобы ты не слышал, что происходит вокруг.