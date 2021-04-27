На Урале 90-летнего ветерана труда убили за две тысячи. Семья боится, что ответят за содеянное не все

Под Екатеринбургом 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына жестоко убили за две тысячи рублей. Накануне пенсионер заявил о краже, но подозреваемых выпустили. Тогда, по версии следствия, один из них вернулся и расправился со стариком. Мужчина сознался в содеянном, но дочь Спицына уверена, что это не все — у убийцы могли быть сообщники, которые остаются на свободе.

В городе Реж Свердловской области жестоко убили 90-летнего ветерана труда и общественного деятеля Валентина Спицына. Его тело нашли соседи — мужчина не закрывал дверь в квартиру. Лицо было изуродовано: сломан нос, глаз вдавлен, позднее выяснилось, что также были сломаны ребра. На ноги пожилому мужчине убийцы кинули одежду и подожгли. На запах гари и пришли другие соседи, вытащили пенсионера из задымленной квартиры, но к моменту приезда скорой он уже был мертв.

Почетный гражданин

В Реже, Свердловская область, Валентина Спицына уважали и любили. Мужчина, по словам местных жителей, не оставался равнодушным к судьбе родного города, много занимался с детьми, после выхода на пенсию преподавал в школе труд. По инициативе пенсионера в городе появилась аллея славы — Спицын вместе со школьниками и учителями сажал деревья, возил детей на экскурсии в Ботанический сад Екатеринбурга.

«Активный человек был, ходил к депутатам — добился для Дома культуры стульев, горку в Реже построил. Каждую зиму поливал ее сам. Качели сделал во дворе. Дети его любили», — рассказала изданию E1.ru его дочь Любовь.

Про мужчину даже писали биографические статьи, снимали репортажи о его жизни. Его награждали депутаты свердловского Заксобрания за активную общественную деятельность, благодаря ему в Реже поставили памятник жертвам репрессий. Сам Спицын был членом Ассоциации репрессированных поляков и русских.

Пенсионер, несмотря на свой возраст, не хотел ни от кого зависеть, хотел жить один и делать все самостоятельно, «пока может». Поэтому с детьми каждый день говорил по телефону, периодически они приезжали к нему в гости, он тоже ездил время от времени к дочери в Тюмень.

В 2020-м из-за пандемии поездка не удалась. Любовь рассказала «360», что отец хотел ехать в марте, после того как ему поставят второй компонент вакцины от коронавируса. Отец, уверена Любовь, хотел жить, был бодрым и энергичным — чувствовал себя моложе своего возраста.

«Занимали на такси»

На зиму пенсионер приезжал в Реж. Любовь Спицына объяснила «360», что летом он жил в сельском доме, а зимой — в городской квартире ее брата. «Он на первом этаже живет. Привык, как в поселке, двери не закрывать. Он утром выходил, дверь захлопывал — разметет горку, польет ее, если холодно, горячей водой, чтобы она ровненькая была», — рассказала она.

Незадолго до смерти мужчина писал заявление в полицию о краже денег — из кошелька пропало порядка двух тысяч рублей. Дочь ветерана Любовь Спицына рассказала, что соседи с верхнего этажа часто занимали у пенсионера по несколько сотен рублей.

Я в январе была у него 15 дней, при мне приходила женщина с четвертого этажа, Роза, занимала у него деньги, причем занимала на такси. Я его поругала: «Не надо, папа, ты живешь один, скажи, что у тебя нет денег, ты пенсионер». Он вроде послушался, сказал: «Хорошо» Любовь Спицына дочь убитого ветерана труда Валентина Спицына.

Однако отец, по всей видимости, не послушался: 22 февраля, по словам Любови Валентиновны, соседи опять приходили, чтобы занять денег. Спицын дал около 200 рублей, пара ушла. А на следующий день пенсионер обнаружил, что из кошелька пропали и остававшиеся купюры.

«Видимо, они видели, откуда он доставал деньги — у него дверь была не закрыта, они деньги и забрали», — уверена Любовь.

Спицын обратился к участковому, тот предложил вызвать на место полицию по номеру 112. По словам женщины, к пенсионеру приезжали четыре сотрудника, сняли «пальчики» и забрали Стаса — сожителя соседки сверху, которая занимала у пенсионера деньги. Дочери Спицын объяснил, что просил соседей повиниться, но те не стали, тогда он и обратился к правоохранителям.

«Тот сознался, что деньги у деда украл. Его 24-го забирают на два дня, 26-го вечером его отпускают. Никому об этом не сообщили, конечно же — деду, который один живет. <…> А 27-го числа нашего деда убивают и поджигают квартиру», — рассказала она.

Месть за жалобу

Спустя два дня сожителя Розы Стаса отпустили, хотя его отпечатки совпали с отпечатками на кошельке пенсионера. Следователям пара заявила, что всю ночь, когда убивали Спицына, просидела в кафе. Полиция обещала изъять записи камер видеонаблюдения, чтобы проверить, когда они ушли, но пока результатов семье погибшего не предоставили.

Однако рано утром, около 7:00, по словам Любови, соседка сверху открыла мужчине дверь через домофон. Она думала, что пришел ее зять, а когда к квартире никто не поднялся, спустилась проверить.

«Смотрит — под лестницей сидит мужчина, ноги торчат на первом этаже. Это был сожитель или гражданский муж женщины с четвертого этажа, которая у него деньги занимала», — рассказала она.

Мужчина объяснил, что ждет Розу, и соседка ушла. Ничего необычного при этом она не заметила. А уже через час, когда с ночной смены вернулся другой сосед, в подъезде пахло гарью. Люди стали искать, откуда идет запах дыма, так и вернулись к квартире ветерана. Звонок у него не работал — Любовь уверена, что к этому моменту он уже просто сгорел.

Дверь открыли, квартира вся в дыму. [Сосед] его в прихожей там и нашел. Под мышки вытащил, но он уже был мертвый и горели ноги у него. Они одежду скинули, что у него висела на вешалке — там у него две зимние курточки висели и фуфайка. Они все это на него кинули и подожгли, на ноги ему Любовь Спицына дочь убитого ветерана труда Валентина Спицына.

В прихожей полностью сгорела тумбочка, но дальше огонь не пошел. В гостиной убийцы тоже пытались поджечь бумаги, но они погасли. В убийстве вскоре признался сожитель соседки сверху Стас. Но дочь Спицына уверена, что он был не один.

«Дверь он открыл, скорее всего, Розе, этой женщине, потому что ему сосед наказал с пятого этажа: раз он заявил, чтобы двери никому не открывал — ни Розе, ни Стасу. Он Стасу не мог открыть двери», — убеждена она.

Сейчас, по данным издания E1.ru, задержан и другой подозреваемый в причастности к убийству пенсионера — друг Стаса. Соседи и родственники ветерана уверены, что нападавших было трое: от Розы тем утром, по словам соседей, пахло гарью, а товарищ Стаса был сильнее и агрессивнее. Однако у них якобы есть алиби, а следствие, по словам Любови Спицыной, не стремится добраться до правды, раз один человек признался.

«У них ни телефоны не проверили, ни одежду. Показания камер не сняли, показания у них (задержанных — прим. ред.) тоже разнятся. У Стаса нашли кровь на штанах, но он не мог убить, мы считаем. Там такие серьезные повреждения были у дедушки — вся спина черная, будто его кто-то мощный со всей силы дубасил, а он (Стас —прим. ред.) тщедушный», — объяснила она.

Соседи считают, что Стаса могли просто заставить взять вину на себя. В свердловском СК заявили, что уголовное дело расследуют по трем статьям: об убийстве, нарушении неприкосновенности жилища и краже. По некоторым данным, пенсионер погиб только от отравления угарным газом, а статью «Убийство» могут переквалифицировать в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Пока же правоохранители опрашивают свидетелей и проводят экспертизы.