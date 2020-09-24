Сотрудников на удаленке нельзя уволить за пьянство или прогулы. Для этого нашли другую причину

Дистанционных сотрудников не смогут уволить за пьянство на рабочем месте. Определить «по интернету», что сотрудник нетрезв, у руководителя не получится. А нагрянуть домой с проверкой нельзя — неприкосновенность жилища закреплена в Конституции. Но все-таки рычаги воздействия на удаленщиков у работодателей будут.

Норма об увольнении за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не будет распространяться на тех, кто трудится на удаленке. Руководители не смогут дистанционно — с помощью аудиозаписей или видеоизображения — доказать, что сотрудник нетрезв. А приход с проверкой на дом противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья. К тому же это просто невозможно, если кто-то трудится из другого города.

Как сообщили «Известия», положение содержится в рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе. Помимо этого, сотрудников на удаленке не смогут уволить за прогулы. Зато с подчиненным можно будет расстаться, если он дольше одного дня не выходит на связь. Остальные причины увольнения, например хищение или растрата, несоответствие квалификации занимаемой должности и прочее, для офисных и дистанционных сотрудников останутся одинаковыми.

Как определить, что сотрудник пьян

В первом чтении законопроект об удаленной работе приняли 21 июля. В течение 60 дней после этого члены рабочей группы, куда вошли депутаты, сенаторы и эксперты, должны были подготовить поправки ко второму чтению.

«Пока это только предложения. Это даже не рабочая версия. Это пока только то, что обсуждается», — рассказал «360» руководитель рабочей группы, депутат Андрей Исаев.

Работодатель может оценить состояние сотрудника по качеству выполняемой им работы. Если оно его устраивает, придется закрыть глаза, если кажется, что кто-то между делом прикладывается к рюмке. Если нет — можно воздействовать прописанными в Трудовом кодексе нормами.

«Если работа некачественная, вы можете на него воздействовать установленными нормами. А что касается того, пьян он или не пьян — ну, вы же не воспитательница для него. Если это отражается так, что он не выполняет поставленные задачи, тогда вы можете воздействовать на него: объявлять выговор, проверять служебное соответствие», — добавил Исаев.

Нетрезвое состояние определяется в том числе по внешнему виду — бессвязной речи, покраснении лица, пояснила «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Если руководитель заметит это во время видеосовещания, то с полным правом может попросить объяснения.

«Но смысл дистанционной работы состоит в том, что ключевым является результат. В данном случае в самом договоре определяется, [должен ли] человек выйти в эфир, чтобы вы видели его лично. Но смысл дистанционной работы в том, что мне не нужно видеть вас, мне нужно видеть результаты работы в определенный срок», — отметила Петрова.

Как проверить сотрудника на удаленке

Вместо норм о появлении на рабочем месте в нетрезвом виде или отсутствии более четырех часов законотворцы действительно предлагают разрешить увольнение, если человек во время одного трудового дня не выйдет на связь. Но при наличии уважительной причины, например экстренной госпитализации, увольнять не будут.

«В данном случае речь идет о статье 81 [Трудового кодекса]. Там перечисляются грубые нарушения трудовой дисциплины. Работодатель вправе не использовать ее и объявить выговор. Но у него также есть право сразу уволить. Так же, как он увольняет за прогул, — сразу», — добавил Исаев.

Проблема в том, что в обоих основаниях для увольнения — нетрезвом виде и прогуле — фигурирует рабочее место. А формально у удаленного сотрудника рабочего места нет. Поэтому, подчеркнул парламентарий, нормы в принципе невозможно применять при дистанционной занятости.

«Мы просто заменили прогул и пьянку на работе на невыход на связь в течение одного рабочего дня. Прогул — это отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. А у удаленных сотрудников нет рабочего места, оговоренного в трудовом договоре. Поэтому эта норма просто не может действовать.