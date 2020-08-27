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    27 августа 2020, 01:15

    Теория заговора захлестнула США. Приверженцы QAnon возложили на Трампа роль спасителя мира

    Анастасия Кукова

    Популярность различных теорий заговора набирает обороты во всем мире. Но в США влияние онлайн-движения может резко возрасти, так как 77 кандидатов на места в Конгрессе заявили о поддержке движения QAnon. Один из них, Марджори Тейлор Грин из Джорджии, практически точно будет избрана в ноябре.

    Как сообщило издание The Guardian, президент США Дональд Трамп называет приверженцев QAnon «людьми, которые любят свою страну», для ФБР они потенциальная террористическая угроза внутри страны. Это люди, которые верят в чипирование, задуманное Биллом Гейтсом, торговлю детьми и всемогущую клику демократов.

    Движение QAnon зародилось на маргинальных задворках интернета много лет назад, но в последние месяцы на фоне социальных волнений и неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, оно переживает второе рождение.

    Если вкратце, приверженцы QAnon считают, что клика поклоняющихся сатане демократов, голливудских знаменитостей и миллиардеров правит миром, занимаясь педофилией и торговлей людьми. Они якобы также получают из крови пропавших детей некое химическое вещество, продлевающее жизнь.

    Последователи QAnon считают, что Дональд Трамп втайне борется против этой клики и ее пособников из «глубинного государства». По их мнению, он разоблачит всех злоумышленников, чтобы отправить их в залив Гуантанамо.

    Примечательно, что Трамп уклончиво отвечает на вопросы, касающиеся этого движения. Он заявил, что слышал о нем. Однако утверждает, что о возложенной на него миссии по спасению мира не знает.

    Но разве это должно быть плохо или хорошо? То есть, вы знаете, если я могу помочь спасти мир от проблем, я готов это сделать

    Дональд Трамппрезидент США

    Апологеты QAnon верят, что Джон Ф. Кеннеди-младший жив, что семья Ротшильдов контролирует все банки мира, а детей продают через веб-сайт продавца мебели Wayfair. Главными мировыми злодеями они считают Хиллари Клинтон, Барака Обаму, Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Тома Хэнкса, Опру Уинфри, Крисси Тейген и многих других.

    Теория заговора захлестнула США. Приверженцы QAnon возложили на Трампа роль спасителя мира | Изображение 1
    Вице-президент США Майк Пенс под охраной группы SWAT в аэропорту Флориды в 2018 году. На бронежилете стоящего слева полицейского Майка Пэттена прикреплен знак в виде буквы Q на красном фоне, символ движения QAnon. За это полицейский получил дисциплинарное взыскание и был переведен из SWAT в другое подразделение. Источник фото: Wikimedia

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