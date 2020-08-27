Теория заговора захлестнула США. Приверженцы QAnon возложили на Трампа роль спасителя мира
Как сообщило издание The Guardian, президент США Дональд Трамп называет приверженцев QAnon «людьми, которые любят свою страну», для ФБР они потенциальная террористическая угроза внутри страны. Это люди, которые верят в чипирование, задуманное Биллом Гейтсом, торговлю детьми и всемогущую клику демократов.
Движение QAnon зародилось на маргинальных задворках интернета много лет назад, но в последние месяцы на фоне социальных волнений и неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, оно переживает второе рождение.
Если вкратце, приверженцы QAnon считают, что клика поклоняющихся сатане демократов, голливудских знаменитостей и миллиардеров правит миром, занимаясь педофилией и торговлей людьми. Они якобы также получают из крови пропавших детей некое химическое вещество, продлевающее жизнь.
Последователи QAnon считают, что Дональд Трамп втайне борется против этой клики и ее пособников из «глубинного государства». По их мнению, он разоблачит всех злоумышленников, чтобы отправить их в залив Гуантанамо.
Примечательно, что Трамп уклончиво отвечает на вопросы, касающиеся этого движения. Он заявил, что слышал о нем. Однако утверждает, что о возложенной на него миссии по спасению мира не знает.
Но разве это должно быть плохо или хорошо? То есть, вы знаете, если я могу помочь спасти мир от проблем, я готов это сделатьДональд Трамппрезидент США
Апологеты QAnon верят, что Джон Ф. Кеннеди-младший жив, что семья Ротшильдов контролирует все банки мира, а детей продают через веб-сайт продавца мебели Wayfair. Главными мировыми злодеями они считают Хиллари Клинтон, Барака Обаму, Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Тома Хэнкса, Опру Уинфри, Крисси Тейген и многих других.