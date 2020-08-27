Теория заговора захлестнула США. Приверженцы QAnon возложили на Трампа роль спасителя мира

Популярность различных теорий заговора набирает обороты во всем мире. Но в США влияние онлайн-движения может резко возрасти, так как 77 кандидатов на места в Конгрессе заявили о поддержке движения QAnon. Один из них, Марджори Тейлор Грин из Джорджии, практически точно будет избрана в ноябре.

Как сообщило издание The Guardian, президент США Дональд Трамп называет приверженцев QAnon «людьми, которые любят свою страну», для ФБР они потенциальная террористическая угроза внутри страны. Это люди, которые верят в чипирование, задуманное Биллом Гейтсом, торговлю детьми и всемогущую клику демократов.

Движение QAnon зародилось на маргинальных задворках интернета много лет назад, но в последние месяцы на фоне социальных волнений и неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, оно переживает второе рождение.

Если вкратце, приверженцы QAnon считают, что клика поклоняющихся сатане демократов, голливудских знаменитостей и миллиардеров правит миром, занимаясь педофилией и торговлей людьми. Они якобы также получают из крови пропавших детей некое химическое вещество, продлевающее жизнь.

Последователи QAnon считают, что Дональд Трамп втайне борется против этой клики и ее пособников из «глубинного государства». По их мнению, он разоблачит всех злоумышленников, чтобы отправить их в залив Гуантанамо.

Примечательно, что Трамп уклончиво отвечает на вопросы, касающиеся этого движения. Он заявил, что слышал о нем. Однако утверждает, что о возложенной на него миссии по спасению мира не знает.

Но разве это должно быть плохо или хорошо? То есть, вы знаете, если я могу помочь спасти мир от проблем, я готов это сделать Дональд Трамп президент США

Апологеты QAnon верят, что Джон Ф. Кеннеди-младший жив, что семья Ротшильдов контролирует все банки мира, а детей продают через веб-сайт продавца мебели Wayfair. Главными мировыми злодеями они считают Хиллари Клинтон, Барака Обаму, Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Тома Хэнкса, Опру Уинфри, Крисси Тейген и многих других.