На шаг ближе к обязательной вакцинации? ЕСПЧ не увидел нарушения прав человека в принудительном прививании детей

Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация детей может считаться необходимой в демократическом обществе. Это означает, что он не нашел нарушений прав в принудительном прививании. Эксперты говорят, что это решение может дать зеленый свет странам на введение закона об обязательной вакцинации от коронавируса.

Как пишет France 24 со ссылкой на AFP, ЕСПЧ впервые вынес решение в пользу обязательной вакцинации детей против опасных болезней. Речь идет о судебных делах, зарегистрированных в Чехии в период с 2013 по 2015 год.

В Чехии родители по закону обязаны вакцинировать детей от девяти болезней, включая дифтерию, столбняк, коклюш, гепатит В и корь. В случае не выполнения закона им полагается штраф.

В ЕСПЧ было подано заявление чешскими родителями, которые были оштрафованы за несоблюдение этого закона или чьим детям было отказано в приеме в детский сад по той же причине. Заявители утверждали, что последствия несоблюдения требований несовместимы с их правом на уважение частной жизни.

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Суд же в политике обязательной вакцинации не обнаружил нарушений и установил, что чешские власти «преследовали законные цели защиты здоровья, а также прав других людей». По мнению ЕСПЧ, вакцинация защищает как тех, кто ее получает, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и, следовательно, зависит от коллективного иммунитета для защиты от серьезных заразных заболеваний.

«Эти… меры могут рассматриваться как „необходимые в демократическом обществе“», — постановил суд, заявив, что чешская политика в области здравоохранения соответствует «наилучшим интересам» детей.

В результате суд пришел к решению, что статья 8 о праве на уважение частной жизни Европейской конвенции о правах человека нарушена не была. Обжаловать это решение нельзя.

Зеленый свет для вакцинации

Николя Эрвье, эксперт по правовым вопросам, специализирующийся на ЕСПЧ, заявил AFP, что это решение подтверждает возможность обязательной вакцинации в условиях нынешней эпидемии.

«Это решение поддерживает принцип социальной солидарности, который может оправдать навязывание вакцинации всем, даже тем, кто чувствует меньшую угрозу болезни, когда дело доходит до защиты наиболее уязвимых людей», — добавил эксперт.

Политолог Эндрю Корыбко в разговоре с «360» также выразил обеспокоенность тем, что такое решение может привести к тому, что правительства навяжут вакцинацию людям.

«Вакцинация должна быть добровольной, а не обязательной, особенно в отношении лечения, которое не было полностью протестировано», — отметил он.

Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер заявил, что этот приговор действительно является прецедентом, но он не ожидает повального принятия законов об обязательной вакцинации в ЕС. Его все еще будет довольно сложно защитить и одобрить. Тем более, когда возникают такие случаи как с вакциной AstraZeneca, которая предположительно может вызывать трамбоз. Однако ею продолжают прививать людей.

«Большинство стран не примут решение ЕСПЧ как призыв к действию, но те, что уже задумывались о подобном, воспримут его как зеленый свет», — заявил Уорнер.

Корыбко предположил, что в США вряд ли примут закон об обязательной вакцинации, но на фоне такого решения некоторые штаты могут сделать наличие прививки обязательным для большинства услуг. Грубо говоря, человек не сможет пользоваться транспортом или заходить в кафе, если он не был вакцинирован, что будет неофициальным принуждением к прививанию.

Адвокат из Великобритании Александр Меркурис наоборот отметил, что такое решение ЕСПЧ действительно увеличивает шанс на принятие законов об обязательной вакцинации.

«Вероятно мы увидим внедрение подобных законов или по крайней мере попытки это сделать в скором времени», — заявил он.

По его словам, вряд ли какая-то из стран обсуждает это сейчас, но такое может произойти летом, если возникнет очередная волна коронавируса. Власти могут прийти к выводу, что число зараженных растет из-за того, что люди не вакцинируются, и тогда они действительно могут принять закон о принудительной вакцинации. Меркурис уверен — все идет к этому. К тому же внедрить его будет гораздо проще, учитывая тот факт, что высшая инстанция по правам человека в Европе не видит в этом проблемы.

При этом он добавил, что такое решение вызовет жесткое противостояние среди людей. Сильное недовольство может быть во Франции, частично — в Германии и Великобритании. В последней около 20-40% людей выступают против вакцинации.

Забыли о демократии

Интересно, что пока европейский регулятор проверяет российскую вакцину «Спутник V» на соблюдение этических норм и добровольное участие людей в испытаниях, ЕСПЧ не видит проблемы в принудительной вакцинации. Даже если это решение принято во благо, оно не может находиться на спектре демократических ценностей.

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«Демократические ценности сами по себе означают, что человек может иметь на все собственное мнение. В демократических странах фактически отсутствует какое-либо принуждение к чему-либо кроме выплаты налогов, поэтому формулировка о возможности принуждения к вакцине внутри демократического сообщества противоречит самому принципу демократии», — заявил Уорнер.

Александр Меркурис также отметил, что многие люди сочтут такое решение и последующие законы не демократичными. Несмотря на то, что он выступает за вакцинацию, идею законодательного принуждения к ней он находит не демократичной и не эффективной. Это лишь приведет к еще большему разделению общества.

Вместе с этим адвокат предположил, что если закон примут, то вероятнее всего наказанием будет выплата штрафа. Заключение в тюрьму в такой истории было бы откровенным перебором. Однако, если вернуться к истории с чешскими родителями, то есть вероятность лишения родительских прав. Например, если родитель и после выплаты штрафов отказывается вакцинировать ребенка, то его у него могут просто отнять.

В любом случае решение ЕСПЧ стало прецедентом и еще окажет свое влияние на легализацию обязательной вакцинации.