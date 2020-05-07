На рыбалочку, в лес и по горам. Российские чиновники продолжают нарушать самоизоляцию и раздражать людей

Россияне держатся на самоизоляции, сцепив в зубы, но неизвестно, на сколько хватит их терпения, если чиновники и дальше будут провоцировать их своими приключениями. Которыми они, кстати, активно делятся в соцсетях.

На днях отличилась помощница главы закрытого города Александровск Мурманской области Екатерина Жигалова. Она хвастливо разместила в соцсетях фотографии с рыбалки в открытом море, которые немедленно заинтересовали местное сообщество. Люди захотели знать, почему, собственно, она позволяет себе игнорировать объявленный режим самоизоляции, и почему для прогулки она использовала государственное плавсредство, предположительно, приписанное к МЧС? Чиновница быстро удалила фотографии и закрыла свой аккаунт, но остановить волну возмущения было уже невозможно. Оправдываться пришлось главе Александровска Семену Каурову.

Он заявил, что его подчиненная проверяла специальные разрешения на рыбалку у маломерных судов, и регистрацию экипажа по месту жительства. Катер был муниципальный, а отдыхала, то есть, работала, на нем специальная комиссия.

«Они проверили несколько судов и вернулись обратно. Но, к моему большому сожалению, по пути смогли еще рыбы поймать. Нюансы есть. Мы сейчас проведем проверку, если будут нарушения, то накажем. Я пока не вижу нарушений, кроме того, что они были не в масках», — добавил градоначальник.

Возможно, самоуправство чиновников Ставрополья вскоре войдет в пословицы. Вслед за внештатным инфекционистом Ириной Санниковой за границу в разгар пандемии решил быстренько слетать мэр Ессентуков Александр Некристов. Его (еще мартовский) вояж стал достоянием общественности, и чиновнику пришлось публично признаться, что да, отмечал свое 45-летие в Доминикане. Но пообещал уйти в самоизоляцию, теперь точно.

Пользователи ему не особенно поверили, ведь снималось видео в помещении с закрытыми шторами, и понять, где находился чиновник, нельзя. Тем более, что, выйдя с карантина, Некристов назначил рабочее совещание в очном формате, и провел его без медицинской маски.

Попался на несанкционированных прогулках и вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. Он выложил фотографии своих прогулок по горам и побережью, призвав крымчан присоединяться. После грянувшего скандала он их удалил, и закрыл доступ к аккаунту, но было поздно. На развлечения чиновника обратил внимание председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он призвал главу Республику Сергея Аксенова уволить чиновника, иначе «грош цена информационной политике властей на местах».

«Глава региона вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный плевать хотел на эти указания, да еще и провоцирует людей, предлагая им присоединяться. Конечно, это глупость чиновника, который не понимает, что на государственной службе для него включается повышенный режим самоограничений», — подчеркнул Малькевич.

Пока неизвестно, какие меры предпримет Аксенов в отношении проштрафившегося вице-премьера, и будут ли они вообще.

Источник фото: скрин «ВКонтакте»

Оправдываться пришлось и депутату Сахалинской областной думы Александру Шарифулину, которого осудили за сделанные на мысе Крильон фотографии. Чиновник и его коллеги по облдуме запечатлены на них без масок, не соблюдающими социальную дистанцию и вообще довольно далеко от дома.

Шарифулин заявил, что уже несколько лет вместе с друзьями проводит автопробег до мыса, и посвящает его 9 Мая. На Крильоне стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

«Поездку сложно назвать развлекательной, так как памятник погибшим расположен в труднодоступном районе в самой южной части Сахалина — на мысе Крильон. Дорога туда занимает более восьми часов в один конец. Естественно, мы соблюдали все меры безопасности, необходимые в условиях режима повышенной готовности, введенной в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции», — сказал депутат. Фотографии он удалять не стал.

Гораздо меньше повезло главе сельского поселения Ермолаевский Куюрганзинского района Башкирии Роману Барановскому. Он слетал вместе с супругой в Доминикану, но не нашел оправдания своему поступку, за что и поплатился. Его поведение вызвало возмущение главы региона Радия Хабирова.

«С этими людьми надо расставаться. Они бьют по нам. Мы какое потом моральное право имеем что-то от людей требовать, хотя среди нас чиновники вот такие есть. Чтобы его ноги не было больше в органах муниципальной власти», — сказал Хабиров.