«Хотел бы я иметь прививку». Антиваксер отказался от вакцины из-за опытов на животных и умер на руках у жены

Британец, который намеренно отказался от вакцинации из-за того, что прививки сначала испытывали на животных, умер в больнице на руках у жены. Его последними словами были: «Я никогда не чувствовал себя так плохо, хотел бы я иметь прививку», пишет Daily Mail.

54-летний Глинн Стил сдал положительный тест на коронавирус 27 октября. Только 2 ноября его 50-летняя жена Эмма отвезла его в Королевскую больницу Вустершира. Мужчину сразу направили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Британец умолял медсестер сделать ему укол и боролся за свою жизнь до последнего, но его состояние было слишком тяжелым, и 16 ноября он умер.

Как рассказала его жена, Глинн планировал уйти на пенсию и проводить больше времени в путешествиях и уходе за животными. Он заботился о шести спасенных кошках и собаках и даже привез нуждающуюся собаку из отпуска в Шри-Ланке.

У него была очень нежная душа, он был веганом и не хотел вакцину Covid, потому что ее тестировали на животных. Он прочитал, что это делали и Pfizer-BioNTech, и Moderna, и Johnson & Johnson. Но он умолял о вакцине, когда уже находился в реанимации, прежде чем перейти на систему жизнеобеспечения. Врачи сказали, что было уже слишком поздно Эмма Стил

Она назвала мучения супруга в больнице невыносимыми. При этом она сама плакала круглыми сутками.

Началось все невинно

По словам Эммы, все началось с легкой простуды. Но ситуация ухудшалась с каждым днем все больше, пока он не сдал положительный тест на COVID. Она вызвала скорую, но никто не приехал из-за высокой загруженности врачей. Тогда Эмме посоветовали отвезти мужа в ближайший госпиталь самостоятельно. Он уже был без сознания.

«Я до сих пор не знаю, как я затащила его в свою машину. Он был настолько тяжелым, что я даже не могла толкать инвалидную коляску к больнице», — сказала она.

Когда женщина подъехала к зданию, у Королевской больницы Вустершира стояло 12 машин скорой помощи.

«В конце концов появился молодой парень и предложил свою помощь, он был там, потому что его мама тоже была не здорова и не могла вызвать скорую помощь. Ему тоже пришлось отвезти ее в больницу», — добавила британка.

В итоге Гленна все же приняли и сразу отправили на ИВЛ. Перед смертью, его вывели из состояния комы, отметила женщина.

Я была с ним, когда он умер. На мне был полный комплект средств индивидуальной защиты, поэтому я не могла дотронуться до него, но я оставалась с ним до конца

Причиной такого быстрого развития болезни медики назвали возраст пациента и отсутствие вакцины. Теперь Эмма настаивает, чтобы «все, кого она знает, сделали вакцину».