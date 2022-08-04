Курс доллара и евро может вырасти на фоне решения ЦБ по девалютизации. Как это отразится на россиянах

Центробанк России (ЦБ) будет содействовать ускорению девалютизации в стране. Для сокращения операций банков в долларах и евро введут дополнительные меры. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с «360» заявил, что это приведет фактически к исчезновению официального курса валюты. После этого курсы доллара и евро, скорее всего, вырастут.

Далее —прямая речь.

Исчезновение официальных курсов доллара и евро

В данном случае доллары и евро просто исчезнут из банковского оборота и официального курса не будет. Будет курс обменников. Понятие специального банковского курса, который ежедневно формируется по результатам торгов, просто исчезнет. Как в Америке, например, нет курса евро или рубля. Есть биржевой курс, формируемый рынком на основании торгов. Он может быть, а может и не быть.

Да, на курсе это скажется. В данном случае евро и доллар уходят в сферу отношений банка с физическими лицами. Будет курс, который складывается на рынке сделок. Он станет более волатильным. Без поддержки со стороны ЦБ возможен рост стоимости валют Алексей Зубец.

Если курсы этих валют не будут регулироваться, это будет некий частный рынок. Там будут резкие изменения. Более того, без государственной поддержки рынок сузится. Вероятно, что курс доллара и евро вырастет.

Как это отразится на жизни россиян

При этом если ипотека была начислена в долларах и измеряется в долларах, то на выплатах за нее происходящее никак не скажется. При конвертации в рубли она действительно может подорожать, но пока она в долларах, все остается как есть: сколько долларов написано в договоре, столько и останется.

Не думаю, что девалютизация операций скажется на стоимости товаров. И потом надо понимать, что есть дружественные страны, как Индия, Китай и другие. Российская торговля будет ориентироваться на них. Я все-таки думаю, что ЦБ добьется того, что эти операции будут проводиться в основном в национальной валюте, а не в долларах и не в евро.

Если у вас есть валюта дружественных стран, то какое-то количество вы можете оставить, чтобы иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств или для поездки за границу. Но ни доллар, ни евро, ни иена, ни швейцарский франк больше не являются инвестиционными инструментами в России. Политика ЦБ состоит в том, что вытесняет валютные инструменты с российского рынка, то есть основными валютными инструментами в России будут рубли. Это ровно как в США. Если там вы пытаетесь открыть вклад в евро, евровый счет, то на вас посмотрят и скажут, что таких услуг не предоставляют.