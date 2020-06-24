Второй день подряд появляются истории о пострадавших на рейсах «Аэрофлота» собаках. Теперь за дело взялись прокуроры

Не успела утихнуть история с пострадавшей во время перелета из Москвы в Симферополь собакой, как стало известно о еще одном пострадавшем в ходе рейса «Аэрофлота» животном. Прилетевшая из Камчатки в столицу девушка рассказала, что в аэропорту ей вернули таксу с серьезной травмой глаза. По словам владелицы животного, собака летает с ней дважды в год и такой ситуации никогда не было. К делу подключилась прокуратура и депутаты.

Испорченный отпуск

Ирина Павлова работает в Петропавловске-Камчатском последние два года, а отпуск любит проводить в родном Брянске. Во время перелетов ее всегда сопровождает такса Мила. Но последний полет закончился для собаки и ее хозяйки серьезной травмой. Об этом сама Ирина Павлова рассказала изданию «Город 32».

По словам владелицы собаки, дважды в год Мила сопровождала ее в полетах. По весу она может лететь только в багажном отсеке. Обычно перелеты заканчивались для таксы стрессом, который достаточно быстро проходил.

Во время посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского с животным обращались бережно. Хозяйка сама внимательно следила за погрузкой. Но после прилета женщине, по ее словам, вернули клетку с выломанной дверцей и с испуганной собакой, у которой был разбит глаз.

«Мила даже не сразу меня узнала. Пока добрались до станции „Саларьево“, где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть, была очень напугана», — поделилась Ирина Павлова.

Пока она добиралась до Брянска, то успела связаться с частной ветеринарной клиникой, где согласились подождать пострадавшую таксу. В итоге собаке поставили диагноз — травма третьего века.

Специалисты заявили, что такое повреждение можно получить во время сильнейшего удара.

Вероятно, при разгрузке собака летела вниз головой и очень сильно ударилась глазом о клетку Ирина Павлова Владелица таксы Милы.

Она отметила, что сейчас занимается лечением питомца и рассчитывает, что обойдется без операции. Все планы на отпуск пришлось пересмотреть, так как пострадавшая собака сейчас занимает все свободное время. В августе Ирине вместе с Милой предстоит перелет обратно. Хозяйка собаки направила в «Аэрофлот» претензию. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Переноска в крови

В минувший понедельник произошла похожая история. Москвичка Кристина Ильичева рассказала, что собака ее мамы во время перелета в Симферополь получила серьезные травмы. Когда в крымском аэропорту ей передали переноску, то у собаки вся морда была в крови, а сама переноска, в которой она ехала в багажном отделении самолета была грязной.

Кристина заявила, что провоз собаки стоит столько же, сколько и билет на самолет. Но по правилам животное весом более восьми килограммов в салон брать нельзя. Девушка подчеркнула, что перед полетом собаке дали успокоительное, чтобы она спокойно перенесла полет. По ее словам, животное уже несколько раз летало, а значит понимало, что ей предстоит пережить.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что с клеткой, где находилась пострадавшая собака обращались аккуратно. Он пояснил, что все передвижения переноски отследили.

Колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки были демонтированы, доставлена на борт, затем правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зону выдачи багажа» Михаил Демин Представитель ПАО «Аэрофлот».

По словам Михаила Демина в травмах виновата сама собака. Он не исключил, что пасть и зубы она повредила, когда пыталась вылезти из клетки. Владелице собаки представитель «Аэрофлота» пообещал ответить официально в установленные сроки.

Питомцы — не багаж

Вопрос об увеличении допустимого веса питомцев, а также разрешение на выкуп соседнего кресла для переноски с ее обязательной фиксацией поднимался перед авиаперевозчиками неоднократно. И некоторые даже пошли на встречу, но явно не все.

Об этом на своей странице в Instagram написал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он отреагировал на историю с собакой в аэропорту Симферополя.

«Еще раз обращаюсь к авиакомпаниям и Росавиации: питомцы — не багаж! Нужно срочно делать правила перевозки животных более гибкими, гуманными и отвечающими реалиям сегодняшнего времени, интересам пассажиров и их владельцев», — написал он.

Депутат попросил владелицу пострадавшей собаки срочно с ним связаться, чтобы сделать еще один запрос в «Аэрофлот» и службы аэропорта. Владимир Бурматов заявил, что виновных нужно привлечь к ответственности.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по обоим сообщениям о травмировании животных. «В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

На просьбу «360» прокомментировать историю с пострадавшей таксой в аэропорту Шереметьево представители «Аэрофлота» на момент публикации не ответили.