Проснуться по будильнику без стресса. Как переключиться на работу после праздников

Всего два дня остается до завершения новогодних праздников и выхода на работу. Первое время после длинных выходных всегда дается особенно тяжело. Но переход можно сделать более комфортным, если заранее уделить внимание режиму сна и распланировать все задачи. Психологи рассказали, что еще можно сделать для безболезненного возвращения к работе.

Праздник всегда приносит внутреннее ощущение волшебства и заслуженного отдыха. При этом человек воспринимает этот период в качестве награды, если он до этого жил в напряженном ритме, пояснил «360» психолог Александр Кичаев.

Есть и те, для кого праздник становится неким стрессом. Такие люди не знают, что их будет ждать после завершения выходных. Кроме того, многие из-за пандемии остались без работы или столкнулись с другими проблемами, поэтому праздники у них не ассоциируются с чем-то приятным. Выходные лишь откладывают решение каких-то вопросов.

«От того, как человек входит в праздник, будет зависеть выход его из этого праздника. Для тех, кто в праздник отдыхал, набирался сил перед новыми рабочими буднями, — это будет желание еще немного его продлить. <…> Те, кто был на праздниках в стрессе, считают дни, когда это все закончится», — отметил психолог.

Он добавил, что намного больше именно тех, кто отдыхает в праздничные дни. Таким людям необходимо заранее подготовиться к рабочей неделе, чтобы снова влиться в режим.

Подготовка к работе

По словам Кичаева, необходимо хотя бы за день начать себя четко перестраивать с размытого распорядка дня и ощущения лени. Если выходить на работу нужно в понедельник, то в воскресенье стоит уже этот день визуализировать. Специалист порекомендовал ответить себе на вопрос, зачем вообще нужно ходить на работу. Это поможет легче переключиться.

«Еще нужно понимать, что праздник — это всегда хороший повод осмыслить, так ли я шел, так ли жил. Может быть, если это сейчас вызывает стресс, то как раз самое время в новый год начать новую жизнь», — предложил Кичаев.

Психолог подчеркнул, что за день до работы необходимо заняться тайм-менеджментом. Все дела на понедельник стоит четко распланировать. Для этого есть четыре критерия: важно, не важно, срочно и не срочно.

«Если правильно все спланировать, то тоже не будет этого: „Шеф, все пропало, аврал, спасите, помогите“», — отметил специалист.

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За время новогодних праздников у многих сбивается режим сна, а также отдыха и питания. Психолог Павел Жавнеров порекомендовал за несколько дней до выхода на работу заняться именно сном.

«В первую очередь нужно, чтобы человек еще до того, как он выходит на работу, за два-три дня, нормализовал свой режим сна. Это самое важное и самое сложное. Нормализовать режим сна нужно, чтобы утром нормально себя чувствовать», — пояснил он.

Кроме того, не стоит пытаться «надышаться перед смертью» в последние дни отдыха и продолжать развлекаться. Нужно уже готовиться и настраиваться на выполнение задач. При этом в первый рабочий день не стоит чересчур усердствовать.

Постепенный переход

«Когда человек начинает рабочий день, [ему] не стоит сразу же вливаться в работу с головой, окунаться и пытаться разгребать все это дело. Нужно постепенно наращивать рабочий темп. Можно в первые дни сделать самые легкие, простые и приятные задачи», — сказал Жавнеров.

На работе лучше больше общаться с коллегами, чтобы перейти из состояния праздника к трудовому ритму. Психолог отметил, что любые резкие перемены вызывают дискомфорт. Поэтому важно делать плавные переходы, чтобы не возникало ситуаций, когда не можешь заснуть, а впереди тяжелый день и уже через пять часов вставать. В этом случае человек может просто потерять несколько дней нормального самочувствия.

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Кичаев подчеркнул, что «перегревы» на работе случаются как раз от непривычки.

«Это, как если человек ездил на машине на летней резине и на поворотах у него все визжало, а вот зима наступает — и очень много аварий из-за того, что не перестроился. Вот здесь как раз нужно перестроиться», — привел пример психолог.

По словам Жавнерова, для перехода на рабочий ритм потребуется примерно столько же времени, сколько длились нерабочие праздничные дни. Даже если человек сам активный, то все остальные все равно будут какое-то время еще сонными. Нужно понять, что это некая данность, которая все равно закончится.

«Наш организм и психика устроены очень просто. Если мы берем для себя нагрузку на грани наших возможностей, то это усиливает наш организм, который пытается адаптироваться к новой нагрузке. Если мы берем нагрузку за пределами наших возможностей, то это зачастую наносит вред как эмоциональный, психический, так и физический», — рассказал специалист.

Психолог добавил, что все будет зависеть от того, как человек отдыхал на праздниках. Если контраст небольшой, то возвращение на работу пройдет комфортно.