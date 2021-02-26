Торговцы животными в России могут остаться на птичьих правах. И это правильно

Зоомагазинам и птичьим рынкам хотят запретить продажу животных. Покупатели обвиняют их в продаже больных животных и поддельных справках. Некоторые сети зоомагазинов уже отказались от продажи живого товара.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что условия содержания животных в зоомагазинах и на птичьих рынках можно приравнять к жестокому обращению. Автор инициативы также высказался против введения налогов для владельцев домашних животных.

Но путь от инициативы до законодательного акта может быть очень и очень долгим. Неравнодушные люди уже довольно давно пытаются расширить закон об ответственном отношении к животным. Например, в Сети уже два года висит петиция общественного движения «Нетовар» с требованием полного запрета продаж собак и кошек всех возрастов в зоомагазинах и торговых центрах.

Для животного травматично целый день находиться на виду в маленькой коробке, зачастую голодными и в антисанитарных условиях неделями, месяцами — пока сохраняется «товарный вид». И справки о здоровье животного чаще всего полная «липа» — большинство котят и щенков больны. Максимум, на что сможет претендовать их новый владелец, — возврат живого товара по закону о правах потребителя.

История Луны

Именно это предложили Анне Кальниченко, когда она выкупила у сетевого зоомагазина якобы здорового щенка бульдога, пишет Wonderzine.

Но новая хозяйка Луны (так назвали собаку) подозревала, что верни она щенка в магазин, его бы не стали лечить: в клинике «здоровому» бульдогу диагностировали анорексию и парвовирусный энтерит. От животного отказывались ветеринары — настолько были запущены болезни. Луну едва удалось спасти. А вот суд с продавцами был проигран.

Юрист, учредитель Общероссийского общественное движение «Нетовар» Жанна Белоусова подтвердила, что права потребителей при таких продажах не защищены абсолютно. Ни один зоомагазин не гарантирует здоровье питомца, хотя это и декларируется. Но доказать, что магазин вам продал уже инфицированное животное, практически невозможно.

Продажи без ответственности

«При этом животное продается по высокой цене, как от хорошего заводчика, используются поддельные документы. И при большом количестве клубов и объединений подтвердить, что ты покупаешь высокопородное животное, просто невозможно. Также невозможно проконтролировать смертность среди животных, обращение с биологическими отходами», — пояснила Жанна Белоусова в беседе с «360».

Кроме того, животные не оформляются в собственность магазина, который выступает лишь посредником. А договор с поставщиком — заводчиком или перекупщиком — покупателю не покажут. Дадут только метрику животного, где есть печать, которую можно заказать за тысячу рублей.

«По сути, зоомагазины стали такими контактным зоопарками, которые у нас запретили: животное могут в любой момент достать из коробки, показать, дать подержать. И покупка животного там, как правило, является эмоциональной, спонтанной покупкой. Но даже маленькая собака требует воспитания и внимания. В результате животных, купленных в зоомагазинах, часто выбрасывают на улицу», — отметила юрист.

И это не говоря о том, что потребительское отношение к братьям меньшим крайне негативно сказывается на культуре содержания домашних животных. Так происходит рост жестокости среди детей, ведь молодое поколение получает пример негуманной модели обращения с живым существом.

Люди решают

«Во время голосования в прямом телеэфире одного из российских каналов за запрет продажи высказались 79% зрителей. Голосование в социальных сетях показывает еще больший перевес. За запрет продажи кошек и собак в зоомагазинах открыто выступили деятели культуры и зообизнеса», — привела статистику Жанна Белоусова.

Также за запрет единогласно выступают благотворительные фонды, фелинологические сообщества, сообщества профессиональных кинологов и заводчиков. А ряд сетевых зоомагазинов — «Динозаврик», «Зоогалерея», «Бетховен» — не торгуют живым товаром или отказались от таких продаж.

«Есть федеральный закон об ответственном обращении с животными, он устанавливает, что продажа животных должна происходить в специально отведенных для этого местах. Но эти места в законе не перечислены до сих пор. И уже назрела необходимость в том, чтобы разработать соответствующий нормативно-правовой акт», — пояснила юрист.