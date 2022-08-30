Снос советских памятников в Прибалтике и другие русофобские действия негативно скажутся на отношениях с Москвой, заявили в МИД. Россия оставляет за собой право принять асимметричные меры. Эксперты уверены — одними словами разгул русофобии не остановить, тем более что она санкционирована «вашингтонским обкомом».

Прибалтике ответят асимметрично

Снос памятников советским воинам-освободителям и кампания по дискриминации русскоязычного населения в прибалтийских республиках осложнят и без того непростые отношения с Москвой, заявило российское Министерство иностранных дел. Подобные действия — за гранью здравого смысла и человечности, все это можно считать проявлением ксенофобии и ненависти.

Дипломаты заверили, что российская сторона не опустится до ответных варварских методов. Но асимметричные меры все же примет — прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за это полностью лежит на прибалтийских властях, которые отказываются трезво оценивать последствия своих действий.

На прошлой неделе в парке Победы Риги начался снос монумента освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Спустя несколько дней представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Вивиан Квок призвала Латвию прекратить разрушать советские памятники. Однако работы никто не остановил — демонтаж планируют завершить до 15 ноября.

Прибалтика действует по указке США

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «360» выразил мнение, что пока трудно сказать, каким именно будет ответ Москвы. Обстановка меняется ежедневно, а иногда ежечасно. Но очевидно, что русофобская политика стран Балтии активизировалась по указке «вашингтонского обкома».

«Не просто так они сами что-то решили и приняли какие-то меры. Работая в нашем посольстве в Грузии, мы всегда знали, где меры принимают местные власти, а где — с подсказкой. У местных властей кругозор в геополитике узкий, а возможности мелкие. Ситуация в странах Прибалтики не очень хорошая в экономическом плане, в политическом — все в раздраженно-эмоциональном положении, поскольку их редко замечают. Они не могут ничего предпринять против большого государства», — объяснил Корчмарь.

Зачастую государства вроде Грузии, Украины или прибалтийских стран хотят уязвить большого соседа, продолжил собеседник «360». Но его не выходит задеть какими-то серьезными мерами — тогда прибегают к борьбе против мертвых: сносят памятники, пытаются запретить язык и культуру. Больше ничего конкретного они сделать не в состоянии.

Такая мера — чисто эмоционально-пропагандистская. Она имеет, конечно, влияние на людей, тем более что сейчас ситуация в мире сложная. Необходимо что-то предпринимать в ответ, но не так, как это делают в Прибалтике, а по-другому. Нужно, чтобы это было ощутимо в первую очередь для их экономики, политики и информационной ситуации. Нужно что-то уже делать, иначе это скажется на авторитете нашего государства Василий Корчмарь чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке.

Дипломат подчеркнул, что, в отличие от Запада, у России более гуманные подходы в международной политике. Она старается не принимать жестких мер, которые могут негативно отразиться на простых гражданах и задеть их интересы.

Советские памятники снесут до последнего

Памятники советским воинам в Европе продолжат уничтожать, пока не снесут последний, заявил политолог и журналист Юрий Светов. Протесты и осуждения со стороны России не дают никакого результата. Кроме того, неясно, какими именно будут заявленные асимметричные меры. Ведь с теми же монументами Прибалтика начала бороться много лет назад.

«Вспомните знаменитую историю с Бронзовым солдатом, которого снесли в Эстонии в 2007 году. Чем мы на это ответили? Словами. Сейчас танк в Нарве убрали, чем мы ответили? Словами. А отвечать надо так, чтобы поняли. Они понимают только меры экономического воздействия, но по каким-то соображениям мы к ним не прибегаем. Поэтому все это продолжится. Властям Литвы, Латвии, Эстонии глубоко наплевать, что скажет в этом случае ООН», — заверил Светов.

По его мнению, у Прибалтики, Польши и некоторых других стран есть цель — истребить всякую память об общей истории с Россией. Наиболее показателен пример Украины: в Одессе хотят снести памятник основательнице города Екатерине II.

Причем у главного покровителя всех антироссийских настроений — в Соединенных Штатах Америки — происходят те же процессы. Там убирают памятники политическим деятелям, у которых находят «грехи».

«Это такой типичный стиль — деяния прошлых веков судить по меркам сегодняшнего дня. Те, кто сейчас приходит к власти, не хотят помнить о том времени, когда были другие идеалы, другие герои, другие решения. Когда ты ничего не помнишь, чтобы ты заново ни сделал, все выглядит замечательным и хорошим. Сравнивать-то не с чем», — подытожил Светов.