Швейцарские власти намерены эвакуировать на десять лет жителей деревни Митхольц из-за склада оружия времен Второй мировой войны. В прошлом году Минобороны страны пришло к выводу, что он представляет для людей «неприемлемую угрозу».

Власти Швейцарии настаивают на том, что жители деревеньки должны уехать, но предоставили им право самим решить этот вопрос. Сейчас среди 800 человек проводится опрос, который поможет определить, будет ли эта мера эффективной.

Маловероятно, что Минобороны на самом деле разрешит кому-то из швейцарцев остаться в деревне, пока будут проводиться работы по уничтожению склада. Взвыв, прогремевший здесь в декабре 1947 года до сих пор считается самой крупной катастрофой, связанной со взрывами.

Склад оружия находится в пещере, в скале. Больше 70 лет назад там было собрано около семи тысяч тонн взрывчатых веществ. После взрыва под землей осталась примерно половина. Погибли девять человек, из них четверо детей, был уничтожен железнодорожный вокзал, более 200 человек лишились жилья, а пожар бушевал несколько дней. Вход в хранилище завалило щебнем и камнями.

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Высказывались всевозможные предположения, от саботажа до короткого замыкания, но точные причины, по которым сдетонировал склад боеприпасов, неизвестны до сих пор. Сейчас эксперты всерьез подозревают, что детонаторы и боеприпасы хранились вместе, поэтому с учетом коррозии и окисления погребенный в скале склад все еще представляет огромную опасность. Особенно, с учетом регулярного железнодорожного движения и возникающей вибрации.

Поэтому, чтобы ни решили жители Митхольца, их все равно вывезут на другую территорию. Официальное решение будет принято 17 апреля. Но уже сейчас ясно, что сначала придется построить обводную дорогу, поэтому людей оставят на своих местах до 2031 года. Необходимо также продумать комплексные меры защиты.

Процесс обезвреживания оружия займет много времени, придется слой за слоем снимать землю, щебень и камни. Возможно, вход на склад закроют 50-метровым слоем бетона. Пока специалисты не определились с технологическим решением проблемы.

Утилизация примерно 3 500 тонн боеприпасов на старом армейском складе обойдется, по самым скромным подсчетам, примерно в миллиард швейцарских франков. Некоторые эксперты вообще сомневаются, можно ли полностью уничтожить остатки оружия. Но оставлять потомкам «токсичный подарок» власти не хотят.

Проект массовой эвакуации 50-60 домовладений представляется довольно сложным, и дело не только в деньгах. Люди жили тут поколениями в одном и том же доме, они не могут себе представить, что им придется уехать отсюда на долгие десять лет. Возможно, они вообще не смогут сюда вернуться, если утилизация боеприпасов пойдет не по плану.

Мэр деревеньки Роман Ланц сообщил, что особенно удручены пожилые люди, которые хотели бы закончить свою жизнь в знакомой обстановке. Для них передаваемый из поколения в поколение дом представляет огромную ценность.

Жители деревни пока не представляют себе жизнь вне Митхольца. Они не знают куда идти, где искать работу, и кто будет следить за сохранностью их домов долгие десять лет.

Остро стоит вопрос компенсации за покинутое жилье. После того, как стало известно об опасности старого склада, земля в этих местах подешевела примерно на четверть. Правительство пообещало выплатить компенсацию по ценам июня 2018 года, но ее размер будут определять власти.

Швейцария не участвовала в войнах с 1815 года. Во времена Второй мировой войны она сохраняла нейтралитет. Однако страна была полностью окружена союзниками нацистской Германии и даже какое-то время была под угрозой вторжения фашистской армии. Поэтому было принято решение приготовиться к обороне. Швейцарцы построили линию укреплений под названием «Национальный редут». В нее вошли около 25 тысяч военных объектов, в том числе, склад оружия в Митхольце.