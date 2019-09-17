Вопрос независимости и нацбезопасности. Россиян переведут на отечественный опийный мак

В России могут начать выращивать опийный мак, который впоследствии станет сырьем для обезболивающих препаратов. Такой ход правильный, ведь он позволит государству не зависеть от зарубежных поставщиков, считает главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис. Однако, на это может уйти много времени. «360» разбирался, чем может обернуться для страны зависимость от заграничных поставщиков, и почему на реализацию проекта могут уйти годы.

Импортное сырье — это сильная зависимость

Опийный мак — используется в том числе, если говорить про лекарства, для производства так называемых наркотических лекарственных препаратов — они же — наркотические анальгетики, объяснил в беседе с «360» главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.

По его словам, в России сейчас зарегистрировано больше десятка наркотических препаратов и все сырье, из которого делают лекарства в стране, импортного производства.

«То есть у нас сырья для того, чтоб делать наркотические анальгетики нет, его завозят из разных стран», — уточнил в разговоре с «360» Хаджидис.

Главный клинический фармаколог Северной столицы также подчеркнул, что производство собственного сырья для таких лекарств — это правильный ход, единственное — он запоздалый. По его словам, для реализации проекта могут потребоваться годы, «чтоб это все отработать, выработать, чтоб это выросло, наладить производство».

Проблема усугубляется тем, что, получая импортное сырье, Россия становится сильно зависимой от зарубежных партнеров.

Хаджидис вспомнил, как некоторое время назад на один из наркотических анальгетиков ввели запрет в Великобритании, «и все, мы один потеряли, потому что у нас нет такого сырья».

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Он также заметил, что это тема импортозамещения, которая у нас в стране работает уже несколько лет. По мнению Хаджидиса, надо было раньше обратить внимание на эту группу препаратов и пытаться ее импортозамещать.

О том, что производство обезболивающих препаратов на основе фармацевтической субстанции из выращенного в России опийного мака может начаться в 2021 году рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, это вопрос национальной безопасности. В ближайшее время будут определены параметры и регион, где это будет выращиваться.