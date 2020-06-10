На орбиту и на «дно» планеты. Первой женщиной в Марианской впадине стала астронавт NASA

Бывший астронавт NASA и первая американская женщина в космосе не захотела останавливаться. Кэтрин Салливан недавно стала первой женщиной, которая побывала на самой низкой точке Земли.

В субботу 6 июня 68-летняя Кэтрин нырнула в Бездну Челленджера — самую глубокую точку Марианского желоба. Она стала восьмым человеком и первой женщиной, побывавшей в одном из самых малоизученных мест на планете.

«Бездна Челленджера — обратно!» — написала она в Facebook после погружения на глубину 10 915 метров.

Ее инициатива стала частью экспедиции «Ring of Fire» исследовательской компанией Caladan Oceanic. 36 лет назад астронавт совершила выход в открытый космос с корабля «Челленджер» в 1984 году. К слову, и шаттл, и впадина получили название в честь исследовательского корабля Британского Королевского флота «Челленджер».

Судно «Limiting Factor», на котором опустилась в воды впадины Салливан, стало первым аппаратом для глубоководного погружения на дно океана, которое сертифицировала частная компания, Caladan Oceanic. Ее основатель, инвестор и исследователь Виктор Весково лично пилотировал спуск во впадину. Он уже много лет занимается проектированием и сборкой «Limiting Factor», стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов.

Источник фото: CNET

«Только что вернулись из Бездны Челленджера! Моим вторым пилотом была Кэтрин Салливан — теперь уже первая женщина, побывавшая на дне океана и бывший астронавт», — написал он в Twitter.

Погружение было сделано с бывшего корабля ВМС США, который был специально переоборудован для этой экспедиции. Весково и Салливан осмотрели восточный бассейн Бездны Челленджера. Им еще предстоит несколько погружений в научных целях.

За восемь «заплывов» в океанские глубины команда Caladan Oceanic надеется увидеть вулканические жерла, определить новые виды глубоководных морских обитателей и отметить на карте исключительную экономическую зону США по запросу Национального управления океанографии и атмосферы (NOAA).

Салливан с командой океанографов и геологов перед погружением прошли специальное обучение на робототехнике перед отправкой в погружение. Они тренировались собирать образцы со дна океана. «Limiting Factor» оснащен для этого специальным манипулятором.

Источник фото: Twitter. Специальный аппарат собирает образцы со дна восточного бассейна Бездны Челленджера

Примечательно, что до прихода в NASA в 1978 году Салливан была участником одной из первых морских экспедиций с погружением, которое осуществлялось для изучения вулканических процессов, которые превращают океан в кору.

Астронавт позже не раз говорила, что ее мечтой всегда было иметь возможность самой опуститься на дно океана, чтобы увидеть все своими глазами. Салливан также является военным океанографом резерва ВМС США в звании капитан.

В NASA Салливан присоединилась к первой группе американских астронавтов, в которую входили только женщины. Во время полета на орбиту в 1984 году она на высоте 350-615 километров над Землей смогла в открытом космосе заправить спутник. Всего на ее счету три полета в космос.