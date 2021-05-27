«Чтобы мы были на одной волне». Школьники устроили экзамен губернатору Подмосковья

Экзамен со сложными вопросами о жизни, транспорте, планах и экономике устроили губернатору Московской области Андрею Воробьеву девятиклассница Сара Красовская из гимназии имени Примакова и ученик 10-го класса физтех-лицея Василий Писляков. Глава региона дал честные ответы.

Губернатор поздравил ребят с окончанием учебного года. Он напомнил, что в этом году из школ Московской области выпустят 112 тысяч человек.

«Сегодня был первый экзамен у девятого класса, дальше уже 11-е, выпускные. Понятно, что очень волнительное состояние. Но я уверен, что наши преподаватели, вы сами, родители сделали все, чтобы вы подошли во всеоружии. Желаю, чтобы все получилось. Сам помню эти экзамены», — признался губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что Московская область находится на высоком месте в части образования. Школьники часто занимают призовые места.

«У нас существуют премии, деньги, которые мы выплачиваем ребятам, которые делают наш регион сильным в части образования и задают тон, ритм. То есть хорошо учиться — это всегда регион поднимает. Вы работаете на Подмосковье. Но каждый год все бегут, поэтому останавливаться нельзя», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Про учебу

Губернатор отметил, что нужно вовлекать все больше ребят в олимпиадное движение. Это тяжело, но приносит свои плоды.

«Мы стараемся сопровождать, помогать, может, эти ребята, которые побеждают, в школе чувствуют себя уверенно, они лидеры, могут претендовать на лидерство. Понятно, что олимпиадой жизнь не измеришь. Но в любом случае это хороший настрой», — подчеркнул он.

Воробьев узнал у школьников, понравилось ли им дистанционное обучение. Андрей Воробьев признался, что его можно рассматривать только как дополнительную опцию, потому что ничего не заменит живого общения.

Андрей Воробьев посоветовал выпускникам найти в жизни свою профессию и стать в ней лучшим.

«Мне кажется, те ребята, которые ищут, в чем себя реализовать, даже если ты дружишь с физикой, можешь смело идти в менеджмент и стать там лучшим, в любые другие… может, заняться научной работой. Мне кажется, ключевое, что я хочу сказать, — это поиск самого студента», — признался он.

Источник фото: телеканал «360»

Про транспорт

Обсудили участники интервью транспортную инфраструктуру. Губернатор рассказал, как МЦД-3 и МЦД-4 разгрузят Наро-Фоминск и Балашиху. Василий Писляков предложил губернатору уже готовую идею создания автобусного маршрута между будущей станцией Физтех и метро «Ховрино». Андрей Воробьев пообещал, что внимательно все изучит.

Про жилье

Не оставили в стороне стандарты новых правил жилищного строительства в Московской области. Андрей Воробьев рассказал, что с 1 июля начнут внедрять новый стандарт домов.

Сегодняшние технологии должны делать жизнь комфортной. Это вход с улицы, выход во двор, парковки — это все стандарты, которые сегодня востребованы. Это отсутствие мусоропровода, специальное место для коляски, велосипеда, других необходимых вещей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Про ПМЭФ

Еще одним важным событием в ближайшее время станет Петербургский международный экономический форум, куда от Московской области отправится целая делегация. Губернатор рассказал, что планирует привлечь в регион новых инвесторов по выращиванию в открытом грунте ягод.

Кроме того, есть планы на открытие дата-центров, перерабатывающих и логистических комплексов.

«Очень много логистики, потому что интернет-торговля. И опять же ЦКАД, которая проявилась и дает возможности компаниям инвестировать во все эти приоритетные направления», — рассказал Андрей Воробьев.

Про выборы

Отметил губернатор и предстоящие выборы в Госдуму. Андрей Воробьев отметил, что депутаты — важное звено в системе власти, которое меняет жизнь в стране.

Про спорт

Не обошлось и без личных вопросов. Губернатор Московской области признался, что самым любимым спортом для него остается хоккей.

Я вырос в Сибири, там многие играют в хоккей, хоккей — наш национальный вид спорта. Скорости, команда — все то что окружает хоккей, эмоции, характер. Мне было всегда очень интересно и интересно до сих пор Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что спорт научил его командной игре и воспитал характер. Все это пригодилось уже во взрослом возрасте.

Подводя итог интервью-экзамену, губернатор признался, что всегда хотел знать, что беспокоит будущее поколение Московской области. Какие идеи они предлагают по системе образования и жизни в регионе, какие идеи у них есть для реализации.

«Поэтому разговор сегодня был об этом — о транспорте, о каких-то увлечениях. Чтобы мы были с вами на одной волне», — отметил Андрей Воробьев.

Он предложил передать слова благодарности учителям, которые отработали весь учебный год, чтобы подготовить выпускников к государственным экзаменам.