В последнее время Россию стали все чаще обвинять в агрессии по отношению к Украине. Страна якобы стягивает войска и готовится к вторжению. При этом Москва тоже говорит об активности украинских военных. Такой ажиотаж играет на руку Киеву, пытающемуся настроить Запад против своего врага. России же не остается ничего другого, кроме как отвечать на провокации.

Представители украинской власти уже не первую неделю говорят о стягивании российских войск к своей границе. По их словам, Москва готовится к военным действиям и вторжению на территорию страны. Причем Киев заявляет об угрозе не только для себя, но для всей Европы.

«Важно понимать, что сейчас речь идет не только о российской агрессии против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится подорвать всю инфраструктуру безопасности, которая образовалась в Европе после завершения холодной войны», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Такие заявления не остаются без внимания западных политиков. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала ЕС объявить санкции против России. Она подчеркнула, что за конфликт с Украиной стране придется заплатить высокую цену. Пишут о приближающейся войне Украины и России американские, а также британские журналисты. Несмотря на все обвинения Москва уже не раз говорила, что никакое нападение не планируется.

Курс на коллективный Запад

Истерия вокруг ситуации на границе является классической информационно-психологической операцией, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Все действия направлены на создание некого модального образа России, которая должна вторгнуться. Операция преследует сразу две цели.

«Если Россия отреагирует на очередную провокацию, то на Украине скажут, что агрессивная Россия покушается на невинные демократические страны. Если Россия не отреагирует на очередную провокацию, которые и так каждый день происходят в Донбассе, то они с легкостью скажут: „Вот, смотрите, благодаря нашим усилиям мы остановили агрессора“», — пояснил «360» эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что модальное поведение навязывается в первую очередь аудитории стран Запада. Сообщения о стягивании войск не нацелены на Россию.

«Нужно понимать, что информационно-психологическая операция направлена на внутреннее население коллективного запада, а не России. Мы тоже можем реагировать на это, но тут играем вторым номером», — заявил Орлов.

По мнению эксперта, Россия находится в худшей ситуации, потому что курируемая коллективным Западом Украина может творить что угодно и не нести за это ответственности. При этом каждая реакция Москвы на провокации может привести к серьезным экономическим санкциям. В этом случае можно будет забыть не только про «Северный поток — 2», но и все остальное.

Ситуация на границе

Украинские войска стояли у российской границы и до появления сообщений, напомнил Орлов. Он отметил, что на приграничной территории находятся не только украинцы, но и различные наемники из западных государств.

«Это говорит нам о том, что Запад действует на этих территориях по образу и модели той же Сирии, где они захватывают определенную территорию, ставят там свой флаг и объявляют ее зоной безопасности под их контролем. Эта система у них отработана», — сказал эксперт.

Страны прекрасно понимают, что даже если начнется война между Россией и Украиной, то Россия не будет атаковать находящиеся на Украине подразделения их государств. Тем самым они обозначат зоны стабилизации, которые будут удерживать в рамках своих концепций.

Я уверен, что Россия не готовится к нападению на Украину. Я думаю, что наше военно-политическое руководство в этом конфликте исходит из логики работы вторым номером. До тех пор пока не будут совершены какие-то агрессивные действия со стороны коллективного Запада и Украины, Россия на эти действия отвечать не будет Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики

Также нужно понимать, что Минобороны России отслеживает возможные угрозы и перемещения армий западных государств. Военные вынуждены отвечать на это адекватным образом. Речь идет о проведении различных учений и передислокации каких-то сил и средств.

«Мы же не можем отвести нашу армию за Урал и смотреть, что происходит на западных границах. Мы должны соразмерно корректировать возможные угрожающие направления. Никто не отменял военные игры, когда мы путаем разведку противника, перемещая свои силы и средства», — подчеркнул эксперт.

Подобные игры происходят не только в России, но и в других странах. В качестве примера Орлов привел перемещение украинских войск в Донбассе. Такие действия являются стандартными процедурами и практиками.