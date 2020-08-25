Пропаганда толерантности вышла на новый уровень. Берлинале станет «гендерно-нейтральным»

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale решили исправить «несправедливость» в своих наградах. Теперь статуэтки за выдающийся вклад в кинематограф будут «гендерно-нейтральными».

Berlinale

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Берлинский международный кинофестиваль проходит ежегодно в феврале в столице Германии. Фестиваль проводится с 1951 года. Официальный статус международного кинофестиваля он получил в 1956 году.

Он ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Особое внимание уделяется тому, чтобы в программе были представлены фильмы со всего мира. В конкурсе участвуют полнометражные и короткометражные художественные фильмы. Они должны быть созданы в течение года до начала фестиваля, а также не демонстрироваться на других фестивалях.

Главным призом фестиваля является «Золотой медведь». Медведь является геральдическим символом Берлина. Его присуждают за за лучший фильм. Также есть «Серебряный медведь» его можно получить за победу в номинации:

лучший режиссер

лучший актер

лучшая актриса

лучшая музыка

за выдающиеся достижения в области искусства

Что изменилось?

C 2021 года организаторы приняли решение изменить формат наград. Их сделают «гентерно-нейстральными». Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе будут присуждаться «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана».

Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по половому признаку является сигналом к ​​более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии объяснили решение руководители Berlinale Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан

Приостановили вручение и еще одной награды — премии Альфреда Бауэра, организованной в честь первого директора фестиваля. В феврале появилась информация, что он причастен к нацистскому режиму. Призом имени Альфреда Бауэра отмечались картины, «открывающие новые пути в киноискусстве».

«Эта премия больше не будет присуждаться. Оценка исторического исследования Альфреда Бауэра будет готова в конце лета», — говорится на сайте фестиваля.

Теперь «Серебряного медведя» можно будет получить за:

приз Большого жюри

за лучшую режиссуру

приз жюри

за лучшую актерскую игру в главной роли

за лучшую актерскую игру второго плана

за лучший сценарий

за выдающиеся художественные достижения

Что думают наши специалисты?

Российский кинопродюсер и член Гильдии продюсеров России Сергей Мелькумов отказался от комментариев по данному поводу. Он отметил, что это уважаемый фестиваль.

«Всегда честь попасть туда, я не готов это комментировать», — сказал он.

Актер Федор Добронравов, рассказал, что не хочет сравнивать отечественный кинематограф с зарубежным.

«Я не хочу сравнивать с другими. У нас свой кинематограф и свои премии, поэтому что с ними сравнивать? Стала Богу у нас такого нет», — заключил он.