«До меня одежду для мужчин шили не дизайнеры, а только портные». Как Пьер Карден повлиял на мир моды

Кем был Пьер Карден?

Он родился в 1922 году недалеко от Венеции на севере Италии в семье богатого виноторговца. Когда ему было два года, он вместе с семьей эмигрировал из фашистской Италии во Францию. Ему было всего 14 лет, когда он занялся шитьем. В 17 стал учеником портного в Vichy и уже специализировался на женских костюмах.

В 23 года он переехал в Париж, изучал архитектуру и работал с модным домом Paquin, а затем с Эльзой Скиапарелли. Затем познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто и помогал создавать маски и костюмы для фильма 1946 года «Красавица и чудовище». В том же году начал работать в Christian Dior. Четыре года спустя он открыл собственный дом моды, занимаясь дизайном костюмов для театра.

В 1953 году он представил свою первую женскую коллекцию, а в следующем году основал свой первый женский бутик Eve и представил платье-пузырь. Это платье завоевало международное признание. Вскоре его одежду носили такие знаменитости как Ева Перон, Рита Хейворт, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Жанна Моро, Миа Фэрроу и Жаклин Кеннеди.

В 1957 году он отправился в Японию, став одним из первых европейских дизайнеров, исследовавших азиатские влияния. Также в 1957 году он открыл еще один бутик в Париже, на этот раз для мужчин, под названием Adam, с яркими галстуками и рубашками с принтами. Позже он сшил культовые костюмы без воротника для The Beatles и помог одеть таких клиентов, как Грегори Пек, Рекс Харрисон и Мик Джаггер.

Его главными музами были русская балерина Майя Плисецкая, японская модель Хироко Мацумото, актрисы Жанна Моро и Марлен Дитрих.

Дом моды, основанный Пьером Карденом в 1950 году, стал одновременно храмом высокой моды и огромной бизнес-империей. Кардин продал более 600 лицензий на производство вещей под своим брендом. Он стал одним из самых богатых людей во Франции. Ему принадлежало 800 фабрик по всему миру, замок, музей, ресторан и многое другое.

Стиль Кардена

В 1960-х именитый модельер одевал своих моделей в блестящую лакированную кожу, пластик и обтягивающие мерцающие металлизированные боди — все они сейчас тоже в моде. Он тяготел к итальянскому футуризму. Известнейшие художники и скульпторы, архитекторы и дизайнеры оказали значительное влияние на его абстрактные модели одежды.

Карден произвел революцию в моде: каждая новая коллекция была другой, более инновационной. Его творческий потенциал оказался безграничным.

Будучи придирчивым человеком он следил за тем, чтобы его одежда была сделана из лучших материалов. Он установил новые тенденции в текстиле, и другие кутюрье часто следовали его примеру.

В 1954 году он представил легендарное платье-пузырь. Десять лет спустя он представил коллекцию «Space Age» 1964 года, которая остается важной вехой в истории моды. Ее определяли платья с вырезом, трикотажные комбинезоны, узкие кожаные штаны, облегающие шлемы и джемперы типа «летучая мышь». Ему также приписывали распространение стильной одежды в массы, популяризацию свитера с высоким воротом для мужчин и боди для женщин.

«До меня одежду для мужчин шили не дизайнеры, а только портные», — заявил он в одном из интервью.

Наряду с Пако Рабаном и Андре Куррежем, Карден был известен разработкой футуристических стилей, вдохновленных космической эрой. Они определили внешний вид 1960-х и 1970-х годов.

Как пишет CNBC, увлечение Кардена космосом привело его в NASA, где он примерил скафандр Apollo 11 в 1971 году, через два года после первой посадки на Луну. А в 2019 году он рассказал, что думает о том, какой будет мода через 50 лет.

«В 2069 году мы все пойдем по Луне или Марсу в моих костюмах „Космокорпус“. Женщины будут носить шляпы из плексигласа. Мужчины будут носить брюки эллиптической формы и кинетические туники», — заявил он.

Моя любимая одежда — это та, которую я изобретаю для жизни, которой еще не существует, для мира завтрашнего дня Пьер Карден

Историк моды и искусствовед Александр Васильев говорит, что Карден — один из самых великих создателей моды ХХ века. Pierre Caridn — это нарицательное имя для мужчин и женщин. Он был творцом, охватившим абсолютно все. Его пик успеха пришелся на 60-80 годы 20-го века.

«Он подарил миру женщин в 21 веке вещи, без которых они не могут жить — водолазка, черные колготки, сапоги-чулки, мини-юбка из кожи, пальто из кожзаменителя, молнии, накладные карманы, плащ в виде летающей тарелки», — подчеркнул Васильев в разговоре с «360».

А в комментарии для Daily Storm он описал Кардена как гения, величайшего дизайнера ХХ века и творца до мозга костей.

Предпринимательская жилка

Помимо творческого потенциала Карден скрывал в себе еще и отличного бизнесмена. Он стал первым дизайнером, начавшим продавать свою одежду в универмагах. Он также первым стал брендировать парфюмерию, аксессуары и даже продукты питания. Его деловой подход считался противоречивым, но безусловно принес ему огромный доход.

Он создал огромную бизнес-империю, существующую уже более полувека. После того, как он провел показ готовой одежды в универмаге Printemps в Париже, его исключили из элитной французской ассоциации дизайнеров высокой моды Chambre Syndicale. Правда, позже его членство там восстановили.

К 1970-м годам он стал пионером в брендинге, поместив свое имя практически на все, включая автомобили — Cardin AMX Javelin от American Motors Corp. С 1971 года оно появилось на духах, ручках, сигаретах и даже сардинах. Его называли «провидцем брендинга». В 2002 году по миру продавалось около 800 продуктов с его именем более чем 140 странах, принося доход в миллиард долларов в год.

Я все сделал! У меня даже есть своя вода! Я сделаю духи, сардины. Почему бы и нет? Во время войны я бы скорее почувствовал запах сардин, чем духов. Если бы меня попросили сделать туалетную бумагу, я бы это сделал. Почему бы и нет? Пьер Карден

В 1981 году он купил одно из самых известных имен Парижа — ресторан Maxim’s. Обошлось ему это примерно в 20 миллионов долларов.

Он также владел и реставрировал замок маркиза де Сада в Провансе, где проводил концерты и оперные представления.

Пьер Карден оставил после себя огромное наследие — финансовое, модное, культурное.