Народ решит судьбу России. На кону Конституция

Во время послания Федеральному собранию президент предложил внести поправки в Конституцию России. Их вынесут на всенародное голосование. В какой форме оно пройдет, еще предстоит определиться. «360» вспоминает, какие решения уже принимали подобным способом.

Конституция России

Результатом противостояния первого президента России Бориса Ельцина и тогдашнего парламента — Съезда народных депутатов и Верховного совета — стал разгон последнего с применением силы в октябре 1993 года. Тогда же началась разработка новой Конституции (до этого действовал основной закон РСФСР). Документ вынесли на референдум 12 декабря 1993 года.

При явке около 55% за Конституцию проголосовали 58,43% пришедших на участки, против высказались 41,57%.

Одновременно прошли выборы в новые органы власти — Государственную думу и Совет Федерации.

Источник фото: wikimedia.org

Изменения в Конституции

Ни одно из изменений в основной закон в дальнейшем не выносилось на всенародное голосование, однако проводились региональные референдумы об объединении субъектов РФ.

Например, в апреле 2006 года состоялся референдум по вхождению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в состав Иркутской области. А годом ранее провели голосование по объединению Корякского автономного округа с Камчатской областью. Таким же способом Читинская область объединилась с Агинским Бурятским автономным округом, образовав Забайкальский край.

Самое известное изменение такого рода — референдум в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого Республика Крым и Севастополь вошли в состав России.

Источник фото: РИА «Новости» / Тарас Литвиненко

Имена аэропортов

В декабре 2018 года подвели итоги конкурса «Великие имена России», по итогам которого 47 российских аэропортов получили дополнительные названия. Спустя полгода Владимир Путин утвердил его результаты своим указом.

Название воздушных гаваней выбирали с помощью народного голосования — люди могли зайти на сайт «Великие имена России» и выбрать имя человека, в честь которого лучше всего назвать аэропорт.

Так, например, Шереметьево стал аэропортом имени Александра Пушкина, а Домодедово — имени Михаила Ломоносова. Другие воздушные гавани также получили приписки к привычным названиям.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Лучший полководец

С конца 2013 по лето 2014 года россияне выбирали лучшего полководца страны всех времен. Конкурс организовывало Российское военно-историческое общество во главе с министром культуры Владимиром Мединским, а также медиахолдинг ВГТРК.

Победителем народного голосования стал Александр Суворов. Второе место занял Георгий Жуков, а третье — Александр Невский. Всего историки отобрали 103 фамилии, но почему-то из окончательного списка исчезло имя Иосифа Сталина. Это не понравилось очень многим гражданам.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Варфоломеев

Символ России

В 2013 году состоялось голосование по выбору визуального символа России. Конкурс реализовывало Российское географическое общество и государственный телеканал «Россия-1». Целью проекта являлось продвижение имиджа России как уникальной страны с богатым культурным и природным наследием.

В ходе голосования россияне выбрали 10 самых интересных достопримечательностей из всех регионов страны. Досрочными победителями признали мечеть «Сердце Чечни» и Коломенский кремль. В число символов попали также Ростовский, Нижегородский, Псковский кремль (Кром), Петергоф, Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет», Кижи, Троице-Сергиева Лавра, озеро Байкал.

Источник фото: РИА «Новости» / Саид Гуциев

«Имя Россия»

12 лет назад граждане России совместными усилиями выбирали трех исторических личностей, которые олицетворяют страну. Конкурс проводился в рамках проекта «Имя Россия».

Символом России стали Александр Невский, Петр Столыпин и Иосиф Сталин. Четвертое место занял Александр Пушкин, а девятое — Дмитрий Менделеев.