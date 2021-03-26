В Норвегии и Германии продвигают идею бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Поводом послужили сообщения о массовой гибели мигрантов, строящих катарские стадионы. Однако за бойкот придется отдать миллионы. О развитии футбольного скандала — в материале «360».

Что произошло

Футбольный чемпионат, как и Олимпиада, проходит в раз в четыре года. После российского ЧМ-2018 футболисты сыграют в Катаре в 2022 году.

В среду, 24 марта, стартовала европейская квалификация к ЧМ-2022. Сборная Норвегии провела первый матч против Гибралтара, одержав на выезде победу со счетом 3:0.

Однако главным событием стала акция норвежцев. Перед матчем футболисты вышли в белых футболках с надписью «права человека — на поле и вне его».

Так команда решила привлечь внимание к ситуации с рабочими-мигрантами в Катаре. Норвежцы готовы бойкотировать чемпионат, несмотря на хорошие шансы пройти квалификацию впервые с 1998 года.

FIFA уже заявила, что не будет предпринимать никаких мер против сборной.

«FIFA верит в свободу слова и в силу футбола как орудия добра», — говорится в заявлении организации.

25 марта Норвегию поддержала и немецкая команда. Футболисты вышли на поле в футболках, из которых составилась фраза «права человека».

Мигранты в Катаре

Кампания, начатая норвежским ФК «Тромсе», в последнее время набирает обороты. Клуб обратился к Норвежской футбольной ассоциации (NFF), предложив бойкотировать ЧМ из-за расследования британской газеты The Guardian. В материале, вышедшем в феврале, говорится, что с 2010 года на строительстве спортивных и других объектов в Катаре погибли как минимум 6750 рабочих-мигрантов.

Погибшие приехали на заработки из Индии, Непала, Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки и других стран. Реальное число жертв несчастных случаев на стройках значительно выше. Данные, полученные изданием, не включают мигрантов с Филиппин, из Кении и других государств, а также смертельные случаи, произошедшие за последние месяцы 2020 года.

За 10 лет в Катаре помимо стадионов были построены десятки крупных объектов, включая новый аэропорт, дороги, гостиницы, а также город Лусаил, в котором пройдет финал чемпионата мира по футболу.

В среднем в неделю на катарских стройках умирают 12 иностранных рабочих, подсчитали в Guardian.

Власти Катара заявили, что из более чем 1,4 миллиона мигрантов, проживающих в эмирате, лишь «очень небольшой процент» скончались в период с 2011 по 2019 год.

Кроме того, за последние 20 лет правительство предприняло шаги для улучшения жизни рабочих и наказания бизнесменов, нарушающих правила безопасности, отметили в пресс-службе.

100 миллионов на ветер

Бойкот поддержали 16 из 18 футбольных клубов Норвегии, включая действующего чемпиона «Буде-Глимт». Шесть норвежских клубов просят бойкотировать и отборочный турнир к чемпионату мира.

Норвежская футбольная ассоциация заявила, что «никогда не поддерживала решение FIFA провести чемпионат мира в Катаре». Однако не стала торопиться с бойкотом.

Еще до обращения NFF создала комиссию для изучения последствий бойкота. Выводы комиссии заслушают в конце июня.

В ассоциации заявили, что из-за бойкота Норвегия только в 2021 году потеряет более 100 миллионов норвежских крон (882 миллиона рублей). Из-за этого останется меньше денег как на ведущие клубы, так и на норвежский футбол в целом.

Что думают жители?

По данным опроса, опубликованного газетой Verdens Gang, 55% норвежцев считают правильным бойкотировать турнир, против выступают 20%.

В Германии за бойкот выступают 68% опрошенных, сообщил Spiegel. Лишь каждый пятый (21%) считает, что немецкая сборная все же должна участвовать в играх.

При этом даже если Германия будет участвовать в ЧМ в Катаре, большинство немцев проигнорируют это событие. Лишь 25% готовы смотреть игры чемпионата, тогда как 65% «скорее» или «точно» не будут этого делать.

Мнение болельщиков

О том, что Немецкий футбольный союз должен активнее говорить о ситуации с правами человека в Катаре, заявили 82% опрошенных.

Объединение немецких болельщиков ProFans призвало Немецкий футбольный союз бойкотировать ЧМ. Там отметили, что еще шесть лет Промышленный союз строительства, сельского хозяйства и окружающей среды (IG BAU) указал на «крайне дискриминационные и опасные условия», в которых живут рабочие-мигранты в Катаре.

При мизерной зарплате и опасных условиях труда они вынуждены жить в ужасных условиях. Мигранты не могут даже вернуться на родину без разрешения работодателя, выяснили в IG BAU.

Чемпионат мира в Катаре впервые пройдет в холодное время года. Из-за жары в Катаре его проведут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Если до этого времени настроения в Европе не поменяются, ЧМ-2022 может превратиться в самое непопулярное крупное спортивное событие на планете.