На Храмовой горе снова звучат выстрелы. Перемирие спровоцировало новые столкновения

Несмотря на объявленное перемирие, в Израиле на Храмовой горе продолжаются столкновения между полицией и сторонниками ХАМАС. Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая. Однако после пятничного намаза в мечети Аль-Акса начались волнения, которые затем распространились на другие районы Западного берега реки Иордан. Протестующие забрасывали силовиков камнями, те в ответ применили нелетальное оружие.

По данным Красного Полумесяца, пострадали как минимум 34 палестинца. Собравшиеся использовали против полицейских не только камни, сообщила газета Аl Arabiya. В ход пошли бутылки с зажигательной смесью

Представитель израильской полиции Мики Розенфельд сказал, что атаке подверглись офицеры, охранявшие мечеть.

«Сотни людей бросили камни и бомбы с зажигательной смесью в полицейских, которые среагировали на их действия и начали разгон мятежников», — говорится в заявлении Розенфельда. Европейские агентства сообщают о применении резиновых пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Спорное место

Храмовая гора, которую мусульмане всего мира называют Аль-Харам аш-Шариф («Благородное святилище»), является наиболее спорным местом ближневосточного конфликта.

Поэтому она вновь стала центром столкновений палестинцев и израильских полицейских. В эту пятницу на Храмовой горе собрались сотни молодых мужчин, которые размахивали флагами ХАМАС. Издание JPost сообщило, что власти перешли к активным действиям после нападения палестинцев на полицейских.

На одном из видео запечатлен момент, как один из митингующих сталкивает офицера полиции с лестницы под аплодисменты толпы.

Командующий полиции Иерусалима Дорон Тургеман приказал полиции войти на Храмовую гору, разрешив при этом сторонним лицам покинуть территорию.

По сообщениям полиции, были арестованы 26 человек, 12 из них — на Храмовой горе. Остальных задержали в восточном Иерусалиме. По меньшей мере четыре человека были задержаны за хранение боевого оружия.

Мусульмане размахивали флагами, отмечая Ид аль-Фитр, окончание Рамадана. Конфликт с Израилем вынудил их отложить праздник. В мечети, помимо них, собрались журналисты. По данным CNN, офицеры полиции били их дубинками и наставляли на представителей СМИ оружие. Корреспондентов окрестили «лжецами» в ответ на предъявленные пресс-карты.

Причина новых протестов

Активизацию протестной деятельности наблюдатели связывают с объявленным Израилем перемирием, которое ХАМАС считает своей победой над Тель-Авивом. Представители исламистского движения утверждают, что прекращение боевых действий после 11 дней ожесточенных бомбардировок стало итогом неких достигнутых в отношении Иерусалима соглашений. Израильские власти отрицают их существование.

По некоторым данным, в район Храмовой горы израильтяне перебросили около 700 военных. Они проверяют все автомобили, въезжающие в квартал. Полицейские предупредили, что не позволят применять насилие, прикрываясь свободой вероисповедания и религиозными убеждениями.

Лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир призвал министра общественной безопасности Амира Охана разрешить полицейским использовать боевые патроны против участников беспорядков вместо резиновых пуль.

Потери сторон

В результате боев со стороны Израиля погибли 12 человек, в том числе, двое детей. Со стороны Палестины известно о 257 жертвах. Среди них 66 детей. Как пишет Аljazeera, ракетные удары Израиля нанесли масштабные разрушение и так обнищавшей территории.

Сейчас активно обсуждаются причины, по которым израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил пойти на крайние меры и начать боевые действия. Некоторые из его оппонентов считают, что таким образом он решает внутриполитические проблемы. Менее чем за два года четыре раза проводились выборы, но премьер так и не сумел создать жизнеспособную правительственную коалицию.

Поэтому Нетаньяху пытается получить от войны личную политическую выгоду. Тем более что представители крайне правого крыла правительства поддерживают его действия и даже настаивают на проведении наземного вторжения.