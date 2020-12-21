На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа. Вместо спасения туристы побежали снимать кратер

Извержение началось около 21:30 по местному времени. После этого власти объявили «красный» уровень угрозы. На острове внимательно следят за ситуацией. Особенно специалистов волнуют выбросы. Пока неизвестно, есть ли в пепле шлей, исходящий из жерла Килауэа. Белый цвет говорит о том, что это просто водяной пар. Несмотря на это, жителей островов уже предупредили о возможном выпадении пепла.

Эвакуировать никого пока не планируют, но национальная погодная служба все же попросила местных жителей пользоваться защитными респираторами при выходе на улицу и беречь глаза от попадания частиц пепла.

При этом и местные, и туристы, похоже, спокойно отнеслись к происходящему. Многие из них даже специально отправились на смотровую площадку к активному кратеру, чтобы увидеть все своими глазами. Очевидцы уже опубликовали фото и видео с места событий.

Среди самых любопытных оказались и супруги Арчана Рамеш и Нихил Сатиш из Сан-Франциско. Они рассказали Меtrо, что проснулись ночью от какого-то грохота. После этого они увидели в окне красное небо и столб дыма, поднимающийся из кратера Килауэа. Так как об эвакуации никто не сообщал, пара сочла извержение неопасным и отправилась поближе к вулкану, чтобы лучше рассмотреть историческое событие.

Активность в районе вулкана увеличилась в конце ноября этого года. Тогда стали чаще происходить землетрясения. Если обычно специалисты фиксируют менее 180 толчков в неделю, то в последнее время отмечали свыше 480, хотя и не все они отличались значительной магнитудой.

Извержение-2018

Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов. Он же один из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержения для него не редкость. До этого Килауэ был активен в мае 2018 года. Тогда извержение длилось несколько месяцев. Лава почти полностью стерла с лица земли город Леилани-Эстейтс. Всех его жителей, а это 10 тысяч человек, удалось эвакуировать. Всего пострадали 24 человека. Финансовый же ущерб оценили в 800 миллионов долларов.

Однако и ранее специалисты задокументировали множество извержений Килауэа. Так, вулкан проснулся зимой 1983 года. После этого появились новые дымящиеся шлаковые конусы Пуу-Оо с озером лавы в центре и Купайанаха. Всего в 1750–1955 годы было извергнуто 3,29 кубического километра вулканического материала. Он образовал каменистую пустыню Кау на южном склоне горы.

Согласно местной мифологии, Килауэа — дом гавайской богини вулканов Пеле. В ее честь даже назвали некоторые образования из лавы. Например, маленькие застывающие на лету капли — это слезы Пеле, а волокна из лавы — волосы Пеле.