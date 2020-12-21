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    21 декабря 2020, 22:10

    На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа. Вместо спасения туристы побежали снимать кратер

    Ксения Дагаева

    На Гавайях в ночь на 21 декабря начал извергаться вулкан Килауэа. Это один из самых больших и активных вулканов на островах. Все началось внезапно, сообщил Национальный парк гавайских вулканов. Это не первое извержение Килауэа.
    На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа. Вместо спасения туристы побежали снимать кратер

    Извержение началось около 21:30 по местному времени. После этого власти объявили «красный» уровень угрозы. На острове внимательно следят за ситуацией. Особенно специалистов волнуют выбросы. Пока неизвестно, есть ли в пепле шлей, исходящий из жерла Килауэа. Белый цвет говорит о том, что это просто водяной пар. Несмотря на это, жителей островов уже предупредили о возможном выпадении пепла.

    Эвакуировать никого пока не планируют, но национальная погодная служба все же попросила местных жителей пользоваться защитными респираторами при выходе на улицу и беречь глаза от попадания частиц пепла.

    При этом и местные, и туристы, похоже, спокойно отнеслись к происходящему. Многие из них даже специально отправились на смотровую площадку к активному кратеру, чтобы увидеть все своими глазами. Очевидцы уже опубликовали фото и видео с места событий.

    Среди самых любопытных оказались и супруги Арчана Рамеш и Нихил Сатиш из Сан-Франциско. Они рассказали Меtrо, что проснулись ночью от какого-то грохота. После этого они увидели в окне красное небо и столб дыма, поднимающийся из кратера Килауэа. Так как об эвакуации никто не сообщал, пара сочла извержение неопасным и отправилась поближе к вулкану, чтобы лучше рассмотреть историческое событие.

    Активность в районе вулкана увеличилась в конце ноября этого года. Тогда стали чаще происходить землетрясения. Если обычно специалисты фиксируют менее 180 толчков в неделю, то в последнее время отмечали свыше 480, хотя и не все они отличались значительной магнитудой.

    Извержение-2018

    Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов. Он же один из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержения для него не редкость. До этого Килауэ был активен в мае 2018 года. Тогда извержение длилось несколько месяцев. Лава почти полностью стерла с лица земли город Леилани-Эстейтс. Всех его жителей, а это 10 тысяч человек, удалось эвакуировать. Всего пострадали 24 человека. Финансовый же ущерб оценили в 800 миллионов долларов.

    Однако и ранее специалисты задокументировали множество извержений Килауэа. Так, вулкан проснулся зимой 1983 года. После этого появились новые дымящиеся шлаковые конусы Пуу-Оо с озером лавы в центре и Купайанаха. Всего в 1750–1955 годы было извергнуто 3,29 кубического километра вулканического материала. Он образовал каменистую пустыню Кау на южном склоне горы.

    Согласно местной мифологии, Килауэа — дом гавайской богини вулканов Пеле. В ее честь даже назвали некоторые образования из лавы. Например, маленькие застывающие на лету капли — это слезы Пеле, а волокна из лавы — волосы Пеле.