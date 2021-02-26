Тренер женской сборной Ирана не смогла поехать на чемпионат мира из-за запрета мужа. Закон на его стороне

Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать со своей командой на чемпионат мира в Италию. Муж запретил ей уезжать, и у него было на это законное право. Спортсменкам пришлось лететь без Заргари.

Команда женской сборной Ирана по горнолыжному спорту отправилась в итальянский город Кортино д’Ампеццо без своего тренера. Самиру Заргари на чемпионате мира заменила Марьян Калхор — первая иранская спортсменка, принявшая участие в зимних Олимпийских играх. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на иранские СМИ.

В новостных порталах пишут только о том, что Заргари не смогла поехать из-за запрета мужа. Более детальная информация нигде не указана. Федерация лыжного спорта Ирана также не предоставила никакой информации. Однако согласно иранскому законодательству замужняя женщина не может получить паспорт или выехать за пределы страны без разрешения мужа.

«Я не оцениваю обычаи и правила других стран. Но мы проводим спортивное мероприятие, которое, прежде всего, приветствует людей со всего мира. Спорт обычно объединяет, а не разделяет», — заявил мэр города Кортино Джанпьетро Гедина в ответ на эту ситуацию.

Олимпийский чемпион, тренер и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «360» отметил, что присутствие тренера обычно в большей степени позитивно влияет на психологическое состояние спортсмена. Ведь ученик и тренер — это единое целое, но бывает масса прецедентов, когда тренера не могут быть рядом со своими подопечными.

Это не первый случай, когда замужняя иранская спортсменка не может покинуть страну из-за мужа. В 2015 году футболистке Нилуфар Ардалан муж запретил ехать на Азиатские игры в Малайзии. Забавно, что избранником Нилуфар был известный спортивный ведущий Мехди Тутунчи. Свои действия он оправдал тем, что игры совпали с первым днем их сына в школе. Пару месяцев спустя суд отменил запрет, позволив Ардалану выехать за границу для участия в других соревнованиях.

После исламской революции 1979 года женский спорт, особенно футбол, стал более популярным в Иране. Однако женщины все равно сталкиваются с рядом ограничений. Например, во время игр они обязаны прикрывать волосы хиджабом.

С 1981 года женщинам запрещен вход на стадионы для просмотра мужских спортивных мероприятий. Правило было временно отменено в 2019 году, когда ФИФА пригрозила отстранить Иран от турнира. Тогда женщинам разрешили пройти на стадион Азади в Тегеране, чтобы посмотреть отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года против Камбоджи. Зачастую многие женщины надевают парики, приклеивают усы и скрывают лицо очками, чтобы попасть на соревнования.